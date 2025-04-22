喝運動飲料致血糖上升，跟脫水沒兩樣！檢查自己是否有飲料迷思

作者山田悟是糖尿病專科醫師，每天都接觸許多患者。自從看到一篇名為〈攝取越多脂質，反而越能減少血液中的三酸甘油酯〉的論文，因為對內容感到很震驚，於是開始了相關研究。目前是日本減醣飲食領域中首屈一指的醫師，並積極推動能提高糖尿病患者生活品質的飲食方式。

●本文摘選自聯經出版之《控醣：真正改善疾病的飲食法，血糖不失控，還能瘦8公斤！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／山田悟

錯誤百出的「飲料常識」

給孩子喝「純有機柳橙汁」，沒問題嗎？

是否有很多父母會出於健康考量，給孩子喝百分之百純果汁呢？

書名：《控醣：真正改善疾病的飲食法，血糖不失控，還能瘦8公斤！》

作者：山田悟

出版社：聯經出版

出版時間：2025年4月10日



如果只是給孩子當作點心則無妨（所謂的點心是指分量有所限制，不會影響到下一餐用餐情形的範圍內），但若是誤以為百分之百純果汁對健康很有幫助，而毫無限制地鼓勵孩子多喝，我則抱持反對的態度。

果糖是醣類中最應該積極減少攝取的一種醣。無論是否有機、無添加、百分之百柳橙汁，都含有大量的果糖。果糖一定會讓孩子的身體變胖、體重增加（增加體脂肪），卻不見得能打造出健康的身體（內臟與肌肉）。

此外，雖然有機果汁可能無添加糖，但大部分的市售果汁中都含有高果糖漿（高果糖糖漿或果葡糖漿），這是一種澱粉糖晶。根據觀察性研究指出，攝取太多高果糖漿（包含兒童），會增加肥胖及糖尿病的發病機率。

還有，根據動物實驗結果也可以得知，若平時果糖的攝取量較多，就會助長焦慮行為。在替孩子選擇果汁等點心時，請一定要仔細瀏覽營養成分表，不要受到商品的宣傳標語吸引，最重要的是用「營養成分」來做選擇。

高齡者喝「運動飲料」預防中暑，其實很危險

為了預防夏季中暑與脫水，建議大家一定要多補充水分。雖然補充水分（與礦物質）非常重要，但千萬不能因此就選擇喝運動飲料。大約從十年前開始，日本面臨超過三十五度的夏季酷暑時，有很多中暑的高齡長者，其血糖值都超過一○○○mg/dl，因而失去意識被送進急診室，這類患者層出不窮。

一開始我以為是因為天氣實在太熱的關係，但即便如此血糖值未免太高了。我為患者治療、等待患者恢復意識後，再仔細詢問患者究竟是發生什麼事，這才發現原來大家都喝了運動飲料。但是喝了運動飲料後非但沒解渴，反而還越喝越渴。甚至有人一回神才發現，自己在半天內將瓶裝的兩公升運動飲料都喝光了。

仔細想想，五百毫升的運動飲料，其含醣量就有三十一克，吸收進身體後等同於六二○○mg/dl的葡萄糖濃度。把這些都喝下肚後，血糖值會到達一○○mg/dl左右，產生劇烈的濃度差距。若想要藉由運動飲料來補充流失的汗水而持續飲用，在不知不覺中（正確來說血糖過高時會失去意識，因此應該說是在還可以知覺的過程中）就會導致血糖上升，變得跟脫水狀態無異，相信大家應該都可以理解。

事實上，這種疾病的正式病名為「軟性飲品酮症」（寶特瓶症候群）。在醫師們眼裡，運動飲料其實跟含糖碳酸飲料一樣可怕。如果要預防中暑與脫水，只要喝充分的純水就夠了。（若平時有喝味噌湯及吃醃漬物，其實已經攝取了相當充足的鹽分。）

不建議喝「能量飲」來提升工作效率

跟高齡者為了預防中暑喝運動飲料一樣，年輕人為了提升工作效率而喝能量飲也同樣危險。市面上最具代表性的能量飲，兩百五十毫升中的含醣量為二十七克。若是在開始工作前想要提振精神而喝下一瓶能量飲，雖然喝完後會短暫地產生興奮感，但還是會引起用餐後高血糖，導致醣類疲勞。

萬一工作到一半感覺能量飲的效果好像消退了，就會忍不住再一瓶接一瓶。若是喝了能量飲後會覺得活力十足，但過了不久又感到精力耗盡，就是醣類疲勞。如果是平時會產生醣類疲勞的人，養成了喝能量飲的習慣，不只是會降低工作效率而已，未來還可能會引發疾病，不可不慎。

「乳酸菌飲料」使腸道環境惡化？

許多人為了調整腸道環境，在早餐選擇喝乳酸菌飲料；而最近也有越來越多人為了提升睡眠品質，在就寢前喝乳酸菌飲料。

可是也有研究報告指出，用餐後血糖值上升反而會導致腸道環境惡化。明明是為了改善腸道而喝的飲料，卻會造成腸道環境惡化。此外，血糖高低起伏不定也會使身體感到疲憊不已（產生醣類疲勞），或許是因為如此才會讓人感到想睡也說不定。不過，要是在這樣的狀態下熟睡，也可能會對血管造成難以想像的傷害。

本書中已經強調過很多次，請大家在購買商品時一定要養成確認包裝上營養成分表的習慣。有些商品會將醣類分開標示（請看含醣量），也有些商品只標示碳水化合物（可將碳水化合物視作醣類）。此外，部分強調能提升睡眠品質的乳酸菌飲料，一瓶（約兩百毫升）約有十四到二十七克的含醣量，等同於三到五顆砂糖之多。

●本文摘選自聯經出版之《控醣：真正改善疾病的飲食法，血糖不失控，還能瘦8公斤！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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