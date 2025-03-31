身體這些症狀其實是「脾虛」？為什麼養生要先「補脾」呢？

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文／王柳青、翟煦

書名：《排濕養脾，不生病、不顯老：吃對代謝食物、排出體內濕氣，改善失眠、掉髮、肥胖的中醫健脾全書》 作者：王柳青、翟煦 出版社：聯經出版 出版時間：2024年5月30日

十人九脾虛，為什麼脾虛的人那麼多？

你有沒有這樣的體驗？明明什麼事情都沒做，但就覺得渾身疲乏；晚上多夢易醒，睡得再久也解不了乏；白天總覺得昏昏沉沉的，身體沉重；舌頭上有齒痕，口中還有惱人的口臭；膚色蠟黃，塗再多保養品都沒用；肚子上的「游泳圈」越來越厚，怎麼控制飲食都沒用，還便祕、尿頻……。

日常生活中，很多被我們稱為「亞健康」的症狀，在中醫看來，都是脾虛導致的。脾虛的症狀繁多，覆蓋人群也是相當廣泛，甚至有「十人九脾虛」的說法。很多人會表示難以理解：怎麼可能那麼多人的「脾」都不好呢？這就要從「脾」的概念說起了。

很多人以為「脾」只是一個器官，但在中醫的概念裡，脾所指的不是器官「脾臟」，而是涉及消化、呼吸、免疫、循環、運動等多個系統的總稱，如果非要指明一個位置，那就是橫膈下方到肚臍上方的中焦（上腹部）一帶。

脾就像是一塊孕育萬物的土壤。只有土壤肥沃了，萬物才能生機勃勃；一旦土壤貧瘠了，自然是寸草不生。也就是說，脾不好，人就會缺乏生機。所以在中醫看來，脾是後天之本，是氣血生化的源頭。

「後天之本」是什麼意思呢？簡單來說，父母遺傳給我們的體質，是先天之本，透過吸收飲食中的養分獲得的生存資源，則是後天之本。而脾的主要作用，就是把從胃腸裡吸收來的水穀精微，轉運到全身，這樣我們才有能量進行日常的工作學習。

脾好了，人自然有精神；脾不好，人就會看起來精神不佳。那麼，為什麼脾虛這麼常見呢？這要從兩個導致脾虛的原因說起。一是勞倦，東方人自古勤勞，起早貪黑地勞作，容易透支身體；二是憂思，我們骨子裡就有「居安思危」的傳統，今天想明天，今年想明年，有了孩子，還要為孩子操心一輩子的事，思來想去，憂思過度。

在中醫看來，東方人適合全民補脾。這一點在《黃帝內經》裡也有相關解釋。《黃帝內經》把生物分為五類：毛蟲（獸類，麒麟為毛蟲之長）、羽蟲（禽類，鳳凰為羽蟲之長）、倮蟲（「倮」通「裸」，即無毛覆蓋的意思，包括人類及蛙、蚯蚓等）、介蟲（指有甲殼的蟲類及水族，如貝類、螃蟹、龜等，靈龜為甲蟲之長）和鱗蟲（魚類及蜥蜴、蛇等有鱗片的動物，還包括有翅的昆蟲），分屬木火土金水。其中，人作為「倮蟲」，屬土，適合黃色。簡單來說就是「人是一種適合黃色的蟲子」。

所以，我們不管採用什麼樣的治療方式，都應該從「土」著手。比如從土中求金、求水、求火、求木。「從土論證」也是中醫治療很多疾病的根本大法，不管治療什麼疾病，都要先從補脾護脾入手。

西方人喜歡鍛鍊肌肉，而作為農耕民族，東方人的強項卻是思維，是修心。因此，主肌肉的「脾」往往很容易出問題。正因如此，張仲景在《傷寒論》的一一二個配方中，七十個配方都用到甘草這味藥。甘草入脾經，能在治病的同時保護脾胃。

在這個快節奏的時代，腦力勞動者的比例越來越高，久坐、憂思讓脾虛的人越來越多。現代人想要改變「亞健康」的狀態，往往是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，例如失眠就吃褪黑激素，感冒就吃感冒藥。

實際上，在中醫看來，失眠屬於心血虛，要先補脾，脾補好了，營養物質轉化為陰血，心血才能補上，心神才能安寧，人才能睡得著。容易感冒、動不動就出汗的人，更應該補脾，脾是肺之母，脾好了，肺自然就不虛了。

養生以五穀為主，脾虛更適合吃小米粥

現代人如果想要調養身體，從根本上改善體質，那麼普通好用的方法，就是「先補脾」。補脾的藥物一般都很平和，而且常見，很多補脾的藥材都能當食物吃，補起來也不用擔心增加身體負擔，比如山藥、大棗、小米、蓮子、薏仁等。

對脾虛的人而言，小米粥要比牛奶更養人，尤其是小米粥上面那層米油，非常適合小孩子補脾。早上喝一碗小米粥，會讓你覺得整個身體都暖洋洋的，脾胃也沒負擔，很舒服。東方人的腸胃，其實更適合吃老祖宗吃慣的東西。

《黃帝內經》裡有「五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充」的說法，意思是說，不管是水果、蔬菜，還是各種肉類，都只能達到輔助補益的作用，要想養生，還是得以「五穀」為主。五穀，是指稻、黍、稷、麥、菽，它們都入脾經，能夠健脾補氣。對於「脾」更薄弱的現代人來說，五穀才是更好的選擇。補好了脾氣，五臟之氣都會跟著好起來。

如果你也覺得身體總是不舒服，去醫院檢查又查不出原因，那麼不妨試一試，從今天開始補脾，感受當脾臟被補起來之後，整個人及身體的變化，看看你是不是變得有精神了？臉色不再蠟黃了？虛胖的身體是不是慢慢變得緊實了？

實踐出真知，本書中會提供很多具體的方法和食譜，幫助你好好補脾。即使你沒有系統化地學過中醫，只要跟著書裡的方法來做，堅持一段時間，相信你也會看到身體的變化。

●本文摘選自聯經出版之《排濕養脾，不生病、不顯老：吃對代謝食物、排出體內濕氣，改善失眠、掉髮、肥胖的中醫健脾全書》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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