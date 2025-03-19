春天是養肝的日子，春分來臨多吃疏肝解鬱、清血消腫的食物

無論注意或不注意傳統文化的二十四節氣對我們生活與生存的影響，只要是還活在這個地球上的生命體，都絕對免不了節氣轉換時自己身心所起的變化。藉由每個節氣變化了解自己身心與季節轉換間的關連，好好吃飯睡覺，好好做人處事，再好好照顧身邊心愛的人，並對整個大自然的整體生命有更深的意會，讓身體跟著自然走。（編按）

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文／孫麗翠

中華文化對於四季排置法是以二十四節氣中的「立春、立夏、立秋、立冬」作為四季的始點，「春分、秋分」及「夏至、冬至」作為中點。西方文化於四季的劃分則是以「春分、夏至、秋分、冬至」作為四季的始點；譬如，春季從春分開始，至夏至終止，而夏至又同時是夏季的開始。西方國家所處的緯度較高，離地球黃經與赤道交會角較遠，以「二分二至，二分—春分—秋分，二至—夏至—冬至」作為四季的起始點，這樣要比「四立—立春—立夏—立秋—立冬」更能實際反映當地氣候。

書名：《四時節氣手記》 作者：孫麗翠 出版社：有鹿文化 出版日期：2023年11月3日

但是，西方的「二分二至」劃分四季的方式會比中華傳統中以「四立」劃分的四季晚了一個半月。雙方的季節文化原無對錯之辯，無論如何，一年中最重要的四個節氣的確是春分、夏至、秋分、冬至，而以立春、立夏、立秋、立冬這「四立」的導引，顯現出人類對自然界更為敏銳細膩的感受，尤其在對應身體上，以立春以來經過雨水驚蟄，一直到春分來看，演繹出春不養生，夏易病生的事實。從立春之日開始，人體與大自然的生命體就已漸呈現生發之氣，主腎陰的冬也轉入屬肝陽的春，我們東方民族如此敏感生命這樣的變化，在一天又能感應到十二經脈的交替，而在生活中配合每一經脈當時的需要，一感千年，脈脈相依。

黃經是黃道用來確定太陽照射在地球上位置的介線，是直線（另一個黃緯則是平線），在這個狀態中，地球被黃道平面分割為南北兩半球，介分四季。黃道是太陽在一年中照射在地球上所行經的路徑，在此一年中會穿越地球上的赤道兩次，分別在春分及秋分點。因為黃道上沒有切確的經度0度的點，因此春分當日陽光所照射的那一點就被定為黃經0度的位置，地球的黃經度就是整個太陽系運行時地球自轉至春分點的角度，黃色在中華文化的色系中是最為崇高的象徵，所以天體運行所創出的路線就以黃道命名。

二十四節氣是以太陽照射地球的角度分野，地球繞著太陽轉一年是為360度，每15度就是一個節氣。「春分」這一天太陽直射赤道達到黃經0度，以致在一年的輪轉中成晝夜等長，冷熱平均，此時也是人體內陰陽取得平衡非常關鍵的一日，應要清晨即起，走到能夠見到晨光的地方，面向光深呼吸，有如將那光輝吸入身體內。春分過後，北半球的陽氣更為升發，陰氣則衰，白天漸長。春分時節雨水多，氣候溫和，春生萬物，各種美妙的能量也都在春季展現。

春分養生即在養陽，必要早睡早起，不熬夜，不生氣動怒。由於春天是養肝的季節，肝屬木，木燃燒生火，若沒有養好肝就容易上火。飲食應取能疏肝解鬱，清血消腫的食材，避免吃辛辣油炸燒烤等易上火的刺激物，進補食物亦需少吃。肝是人體的化學工廠，所有外來的食物及情緒都需要肝臟轉化，事緩則圓，若是情緒緊張，累積壓力，造成肝功能的受困，則傷脾胃。

春木剋脾土，脾胃不舒服、胃痙攣、腹脹、消化不良。肝木旺時，胸悶，心肺不爽，甚至引發肺炎；身體的不適造成情緒煩躁、易怒，容易與人發生爭執。腎水不足時容易耳鳴，春分後，免疫系統反應升高，身體內部會有些變化，反應都因人而異。會發作的症狀有：背部、頸脖、手外側長疹塊，皮膚發癢，鼻子過敏、乾咳、打噴嚏、流鼻涕、打嗝、牙痛發炎、喉嚨痛、扁桃腺發炎、持續發燒、舌頭破、胃潰瘍、關節發熱、水腫、肌肉痛、上吐下瀉、排氣等狀況。並容易便祕、肌肉腫、骨頭腫、手肘腫、膝蓋腫、腳腫等發脹水腫，有時會影響到心臟的安定節奏。體重若突然變重或水腫超出太多時，要就醫找出根源。

外在天氣由寒轉暖，血管壁也同時開始由冬寒萎縮到春暖擴張，這樣的變化從頸部開始延伸到頭部。血管壁擴張後血液通路變窄，氧氣與養分較不易回流到頭部，腦部容易缺水、缺氧，會頭暈、或間歇性的頭昏，甚至昏倒、跌倒、栓塞性中風。

節氣養身

●胃不適，拍打「足三里」、「陽陵泉」讓肝氣紓鬆緩柔。手握拳敲打位於大腿內側的「血海穴」、「百蟲窩」舒緩脹氣。拍打小腸經的「養老穴」，拍至手肘。（見「足少陽膽經」、「手太陽小腸經」、「足太陰脾經」、「足陽明胃經」、「經外奇穴」。）

●留意濕氣。若是感覺手臂沉重的不易抬起來，走路時覺得小腿沉重不易抬起，腳步難行進，膝蓋水腫，腿上留有襪邊鬆緊帶的深勒痕，就是濕氣上身的徵兆了。喝些春茶加枸杞、決明子、甘菊的袪濕茶，拍拍膝蓋關節，適度運動發微汗；泡澡（加入適量海鹽）或泡腳。讓身體內的水分能適度的調節，讓造成濕的水氣宣洩導引出來。

●搓鹽澡。皮膚毛細孔不通暢時，汗濕無法釋放出去，就會產生皮屑、疹塊。洗澡時把肥皂抹上細鹽，搓一搓身體，幫助皮膚打開。身體垃圾就較易清理出來，也就不容易拉肚子。皮膚透氣就有光澤。

●春分，與胸椎第十一椎對應，此時節長風疹時，以玻璃杯口轉圈式地按刮胸椎第十一椎；拍手肘內側、中心，及外側，深按「合谷穴」。第十一椎也同時與腎、輸尿管相關。（見「手陽明大腸經」。）

春分後，白晝愈來愈長，黑夜愈來愈短。吾輩也因陽光而增長心智體能，愈活愈美，不好的事愈來愈少。

時常找時間踏青郊遊，在山野中暢懷歌唱，兩眼多看樹梢葉間的陽光，多看綠色大地；多用呼吸與大自然交流氧氣，多找機會光腳踏草地、泥土。多練功，多與人分享自己的感受。

多吃綠色蔬菜有辛香味的菜，如芹、香菜、韮菜、九層塔、魚腥草、香椿等葉菜，多吃當令鮮蔬，如綠豆芽、花椰菜、毛豆、高麗菜等，都是能滋補養肝的上品。春分吃春菜，春菜是到郊野摘來野菜，加些薑末煮成春湯，喝下以洗滌肝腸。也可煮粥，可以清熱解毒。

春分，為自己許願，願日日能夠貼著生命生活，細膩觀察自己的身心狀態，大膽實踐。謙容地在每日生活中開心的享受春天帶來的美，享受春的眷顧。

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