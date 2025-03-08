當你感到「在意」時，腦袋就像陷入了小小的恐慌狀態，到底該怎麼辦？

文／精神科醫生Tomy

「在意」是什麼？

這次決定以「在意」為主題。只要活著，就會為了各種事情「在意」對吧？其中有些事情應該在意，但也有很多事情不需要在意。如果完全不在意這些事情的話，每天都會為了各種事情而「在意」，而且這些事情還不分大小，大至人際關係、工作、金錢、健康這類大事，小至「對方不回LINE的訊息」「有沒有忘記東西」或是「回家的路上塞車的話，說不定就會趕不上」這類小事。

只要當下解決這些事情，或許就可以不用再為這些事情煩惱，但只要活著，在意的事情就會接踵而來。

解決煩惱就是解決「在意」的事情。說得簡單一點，就是不再為了事情而煩惱。比方說，小狗、小貓、小鳥這些動物之所以看起來那麼幸福，不正是因為牠們在意的事情很少嗎？

在此想稍微聊一些自己的事情。我本來就是個很「神經質」的人。若問我有多麼「神經質」，大概就是一搭飛機，就會因為害怕遇到空難而睡不著覺，也無法專心看電影與讀書。若是置之不理，就會開始胡思亂想，想像最糟的情況，甚至急著想一些派不上用場的對策。

而且我總是能隨時找到一堆讓人往壞方向思考的事情。比方說，信用卡不能用，薪水太晚匯進來，對方太晚聯絡，下訂的東西太晚發貨，這些讓我往壞處想的事情實在是多不勝數，簡直就像是日常三餐一樣普通。

如果每件事都得確定不會往壞處發展，或是每件事都要預先思考最壞的情況，會累得頭昏眼花對吧？會有種光是呼吸就覺得好累的感覺。

最可怕的是，當我們內心出現這些不安，為了確定每件事的走向時，時間還是會一分一秒地過去。那些本該用在家人、戀人、朋友身上，與他們開心生活的快樂時光，或是一個人享受大自然之美或興趣的時間，都會因此而變得不愉快。

我之所以能夠察覺這點，與我在三十幾歲發生的事情有關。我的父親與另一半在我三十幾歲的時候過世，尤其是每天過得很充實，對什麼事情都充滿興趣，前途無量的另一半過世，對我造成了嚴重的打擊。我切身地感受到「每個人總有一死，時間不是無限的」這件理所當然的事情。

隨著我年紀慢慢增長，到了四十歲之後，越來越強烈地覺得，剩下來的時間正慢慢地變少。儘管我覺得剩下來的時間越來越少，但是失去內心依靠的我卻遇到了越來越多讓我「在意」的事情。此外，表面上，我是一個自行開業的醫生，但內心卻十分地疲勞，每天都會遇到許多的小問題。要想享受人生，就得學會「不在意」這項功課。

話說回來，「在意」到底是什麼意思呢？由於「在意」不是醫學用語，所以「在意」未被定義某種狀態，不過，這樣會沒辦法繼續說明，所以我想在此替「在意」下個定義。

就讓我直接將「在意」定義成「不管做什麼，某個想法都會一直出現，一直造成壓力」的狀態。明明正在做有趣的事情，想要甩開「在意」的心情，卻還是莫名地「在意」。我認為人生最重要的事情就是「盡可能享受有限的人生」，所以「在意」這件事可說是我們人生裡最大的敵人。會在意不一定是因為問題很多，有可能是忍不住去想那些讓人在意的事情。

當你感到「在意」時，腦袋就像陷入了小小的恐慌狀態。有點像是「這個也在意，那個也在意，我到底該怎麼辦？」的情況，但通常很多時候並不是許多問題會同時湧現。此時該做的事情是冷靜下來，釐清那些讓你「在意」的事情。大家不妨想像成大腦裡面有個裝了許多「在意」的箱子，而你從這個箱子把這些「在意」一件一件往外丟棄的感覺，讓這些裝在意的箱子變得越來越小，甚至變得更簡單。

具體來說，可以透過以下的方法來達成這個目的：

①列出所有「在意的事情」

當我感到在意的時候，我習慣將在意的事情寫下來，這樣能幫助我整理問題，也能幫助我回憶起遺漏的細節。此外，透過寫下來，還能幫助我「不需要一直思考同樣的事情」。第一步，請將腦袋中充滿「在意的事情」的部分，一件件按順序列出來。列出之後，就進入下個步驟。

②在這堆「在意的事項」中，如果有無法處理、無法解決的問題，就先放一邊。

這個步驟就是要篩選在步驟①列出的內容進行分類。有些「在意的事情」根本是無法解決的，像是現在無法立即處理的問題。所以，不如乾脆就刪除掉這些事情或是問題。光是這麼做，就會讓心情輕鬆許多。

書名：《大多數的「在意」都是多餘的 立刻停止內耗擺脫過度焦慮的56種日常練習》

作者：精神科醫生Tomy

出版社：莫克文化

出版時間：2025年2月27日



③剩下的「在意」依照優先順序排好。

接下來將這些剩下的事項依優先順序進行排列。在決定優先順序時，有可能會得到「原本這個我超在意的事情，但和某件事比起根本就不算什麼」的感想，這代表你已經恢復冷靜。

④思考解決對策。

進行到這個步驟之後，可以看著「在意的事項」列表，思考解決這些問題的對策。這時候就不用考慮優先順序，只要從想得到對策的問題開始解決。所謂的解決問題就像是「拔除根本」一樣，只要從根源處理，就能解決問題。有時候，只要冷靜想想，說不定會發現能夠立刻解決的問題。

⑤從列表刪掉已經找到對策的問題。

已經找到對策的問題就從「在意的事項」列表刪掉。只要重覆③～⑤的步驟，在意的事項就會越來越少，心情也會越來越舒暢。當你習慣這個流程之後，就不需要每次都列出所有在意的事項，只需透過頭腦就能順利完成這個整理的過程。久而久之，你就會成為「解決」在意事情的專家。

●本文摘選自莫克／城邦文化出版之《大多數的「在意」都是多餘的 立刻停止內耗擺脫過度焦慮的56種日常練習》。

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