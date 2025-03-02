當一段新關係突然變冷淡、疏遠，正是值得檢視情誼的好時機

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文／馬修．赫西

為什麼對方突然變冷淡？

到底發生了什麼事？原因實在太多，難以一一列舉。也許是收到前任的訊息。也許他喜歡浪漫刺激的戀愛，實際相處卻感到有些壓力。有的人覺得工作比約會更重要。有的人同時和好幾個對象約會，且剛與其中一位開始認真交往，只是對象不是你。有的人享受你熱烈的情感，後來發現無法予以相同的回應。有的人兄弟住院，有的人突然買了一匹馬。

書名：《你的Right One正在路上【下船、療傷、脫單適用】打造核心自信，對的人會來找你》 作者：馬修．赫西 出版社：三采文化 出版時間：2025年2月27日

首先要明白的是，我們無法確定原因。本能性地想像偵探一樣找出原因，可能迅速變成危險行徑。這是一個殘酷的事實：我們經常無法得知原因。追求這種無法確認的答案，因而感到沮喪，只會讓自己不快樂。還記得上次朋友想約你出來玩，而你覺得那週事情很多、不想抽空赴約的時候嗎？你會直接跟對方說：「嘿，你不是我最要好的朋友。雖然一起出去玩可能很有趣，但我現在真的沒有動力。就這樣吧？」還是：「嘿，我這週超忙的。不過等事情告一段落，我很樂意一起出去玩。」我們往往無法做到完全誠實，因為這樣會很可怕、很花時間，也可能不方便或很無禮，那麼，我們為什麼要期待一個幾乎不認識的人會完全坦白呢？（即使我們和他睡過，而且喜歡過他。）

儘管如此，有人突然疏遠時，我們自然會懷疑是不是自己做了什麼事，讓對方失望離開。習慣把問題歸咎於我們自己，原因在於喜歡上某個人之後，常常會有的危險本能：太早把對方看得太重要。

人在感覺自己突然間變得太重要時，通常會退縮離去。沒有人希望還沒證明自己的價值，就成為別人最優先的考量。想像一下，你剛去參加面試，就被告知：「想不想擔任我們的執行長？明天就開始怎麼樣？」這種情況或許在某些公司偶爾會發生一兩次，但一般來說，若要爭取最高職位──約會不正是尋找最適人選的過程嗎？──你會預期要參加多次面試。在這方面來看，約會真的很像一門生意：不能輕易讓出位置，只能靠自己努力爭取。因此，當事情進展得太快時，我們自然會想：「為什麼是我？他還不了解我，我也沒做什麼，我怎麼會這麼有價值？是不是他有問題？難道他沒有其他選擇嗎？」這種情況在新戀情中是致命的雙重打擊，你的價值會隨著熱情上升而驟降。發生這種情況時，幾天前看似完美的人突然從你的訊息列中消失，也就不足為奇了。我們必須非常小心地對待這種本能，避免自己對於某個角色的期望，過早轉移到可能有一天會填補這個角色的新對象身上。

不幸的是，這個階段還可能出現另一種不利的本能衝動：我們感覺到一段新關係逐漸疏遠時，會選擇積極行動。突然間，這段戀情變得如此重要，足以我們動員所有資源來挽留。為什麼會這樣？這種像鬥牛犬般的本能，或許在工作犯錯時很有用，可以向上司表明我們願意付出一切來彌補過失，但在初期約會卻不太有幫助。原因有很多，首先，這並不合理。你以為某樣事物即將減少時，價值就會上升，這個觀念是錯的。況且，這種可能發展的關係，真的有珍貴稀有到像在全國尋找適合移植的肝臟一樣嗎？如果你們最初是在街角的咖啡店相遇的話，可能就不是如此。其次，這是急躁的表現。如果我們想要立即見到結果，就會賦予眼前的事物更高的價值──這種情況好發於酒吧的打烊時間；隔天早上清醒後發現，前一天衝動的結果通常沒有那樣的價值。

第三，也是最麻煩的，是自尊問題。自尊心使我們高估眼前這個幾乎不認識的人，並低估自己的價值。我們怎麼會認為，一個漸漸疏遠我們、變得不確定的人，正是我們需要的呢？事實上，恰恰相反。對方的冷淡反應是你需要的證據，證明他不適合你。這種情況下，適當的反應會是：「嘿，最近我們之間感覺有點不一樣。雖然目前為止認識你真的很有趣，但我覺得也許我們應該暫停一下，因為你現在生活很忙，而且我們要的可能不太一樣（如果說的不對，請指正我）。」這違反了我們所有的本能，因為我們急切希望兩人繼續走下去，現在卻成為「按下暫停鍵」的人。但是，如果仔細看看這段訊息，你會發現自己並不是關上了門，而是提出邀請，希望對方能夠付出你一直期望的努力。

如果我們被一個逐漸疏遠自己的人所吸引，我們必須懷疑自己。這個人究竟有什麼好的特質？性感？高大？自信？有魅力？迷人？這些都不是成為好伴侶的特質。我最近和拉瑪尼．杜瓦蘇拉博士（Dr. Ramani Durvasula）進行了一次精采的談話，她專門幫助人們走出與自戀者的關係。她警告，那種含糊不清的回答──他身上就是有某種特質！──會觸發警報，而且很可能是創傷羈絆的指標：你被他吸引，是因為他擁有某種你無法具體說明的特質，而受其所激發的你內心的情感，才是促使你不斷嘗試的原因。

如果你的第一反應，是因為某種神祕的品質或感覺而持續嘗試，那麼最好記住一些容易辨識的好伴侶特質：待人友善且有同理心、總是可靠地出現在你身邊、溝通良好、誠實且值得信賴。他會是很棒的隊友，關心你的日常生活和你面對的挑戰，並願意在你遭遇困難時給予支持。（如果這些特質讓你想逃，那麼你可能並不是在尋找一段關係。）

然而，一般人描述自己喜歡的新對象，很少會提到這些特質。大家在談論難以忘懷的人時，通常會列出諸如魅力、自信、大膽、性吸引力、共鳴感、能夠談論各種話題，以及對對方「有強烈的感覺」等等。這些都是很棒的特質，但不足以讓你說出「這個人將會是很棒的夥伴」。

如果你具備這些好隊友特質：值得信賴、友善、盡責、善於溝通、始終如一、慷慨大方，你就擁有了值得爭取的稀有品質。這也是你應該保護的特質。如果有人不認同你的這些品質，那麼他永遠不會珍惜你身上的價值。你應該和他保持一定距離，直到他認同為止。在此之前，他絕對不值得你去追求。

你會遇到一些相處起來很愉快的人，但他們是否真正具備建立美好關係的條件？如果他們在幾次約會後就開始疏遠，那答案可能是否定的。在伴侶身上，你能找到最重要的特質之一，就是對你的確定感。在適當情況下，你一定會願意為某個人努力。羅密歐與茱麗葉儘管面對家族仇恨，仍譜出一段雙方都渴望的關係。姑且不提他們還是年輕人，甚至尚未達到真正關係的階段；他們對抗的不是不確定性，而是外在的困難。他們對彼此的感情絕對不冷淡。羅密歐並沒有說：「我該不該擔心爬上她的陽台後，發現她正在寫挑逗的信給帕里斯？算了，我還是會為茱麗葉和我們的愛情奮鬥！」

問問自己，你是否正和某個人上演《羅密歐與茱麗葉》的戲碼，而最大障礙是他的猶豫不決。如果劇本這樣寫，你又何必要接這個角色？在我們的愛情故事中，唯一值得擁有的人，是那些珍惜我們所付出的人。這項原則的第二部分是，如果我們不看重自己所付出的東西，對方也不會珍惜。如果對方覺得即使疏遠，我們還是會為了他奮鬥，他會認為我們過於執著，接著開始質疑我們的自信和價值感。

對於他的疏遠，我們的反應應該是讓他知道，這種冷漠或突然的變心會帶來什麼後果。當然，我們曾經嘗試過，他也體驗到我們的能耐，但當他表現出猶豫的樣子，就不再值得我們投入努力了。是他自己放棄了獲得美好事物的機會，他需要知道這一點。你仍然可以保持友善，但要讓他看到你的強烈情感就像太陽閃焰一樣，可以來得快、去得快。告訴他：「是的，我被你吸引了。我們相處很開心，你總是讓我笑出來，而且，你確實很令人心動。但這些都沒有比適合我的人更重要。」

降低熱度

我在指導別人時，最不想說的話就是「放輕鬆一點」，因為這樣的要求本身就會顯得過於緊張。不過，我們應該記住，儘管關係剛開始令人陶醉，但那也是最容易出現不確定感的時期，無論是對方還是你自己。連結感與親密感以難以預測的速度成長，時而前進，時而後退。感覺到自己過度投入，並認為你必須退後來彌補某些錯誤，這都是很自然的。你無法用自己的確定性來克服這種不可預測性；經歷這種不確定性，對雙方來說都是正常且合理的。儘管這些情感起伏讓人感覺不穩定，但這都是自然流動的過程。沒有永恆的感受，感受會逝去。正如詩人萊納．瑪利亞．里爾克（Rainer Maria Rilke）所寫：「讓一切都發生：美麗與恐懼。只要繼續前行。感受是恆無止盡的。」

有時候我會收到一些邀約，希望我去某個地方演講，或參與某些聽起來很棒的活動。但當某些複雜的安排無法確定是否能成功，我就不會考慮它。這種情況下，我會說：「我們再看看。」這不是一句振奮人心的話，實際上可能很掃興，有時也會讓我的團隊感到沮喪。他們希望和我一起想像，這些難以置信的機會可能帶來的美好結果。但「我們再看看」會有效降溫，並提醒我和任何可能因此感到失望的人，事情在實現之前都不是真的。這樣一來，我也能專注於實際可以控制的事情，例如確保生活其他重要面向持續推進，而不是等待、希望這個機會能夠實現。

約會也是一樣。第一次約會不應該抱持太高的期望。如果對約會過於興奮或挑剔，就會混淆我們對實際情況的判斷。你當然可以有些基本的期望，例如禮貌、守時。如果對方遲到一小時，那就說明他沒有做到基本的尊重。不過除此之外，第一次約會就是享受樂趣，並且展現出我們好的一面。在第一次約會中，我們想看看對方是不是個好伴侶，同時也希望自己是個好伴侶。第一次約會之後，我們要保持良好的平衡，以確保自己專注於當下。這就是一種有意識的約會方式：如果是第三次約會，就專注於第三次約會，不要一下子跳到第五十六次。讓自己享受每個階段，放慢腳步，看清楚對方真實的樣子，這樣你們兩個都會更放鬆。請注意，別把不存在的性格特質投射到他們身上。

要告訴別人這些事情，真的很難。要別人質疑自己的本能，可能會讓他們感覺像是在說「你不應該相信自己」，這與本書所傳遞的訊息正好相反。重點在於意識到這些本能是非常正常的反應，且深具人性特徵，但同時，它們也可能傷害我們。例如，屈服於某個表面上看起來符合我們理想的人；為某人專門空出行程；過早投入感情；被朋友的興奮情緒感染，變得更加投入；關係進展過快；某人突然消失時渴望獲得解釋；太早將他們看得太重要，卻忽視了自己；根據難以描述的特質來評估感情，而非真正能成為優秀伴侶的特質；在他們疏遠時更加努力挽回；對方疏離時認為是自己的錯，過度修正自己的行為。

我們必須打破這些本能。起初可能讓人覺得非常違反直覺，卻能讓我們的愛情生活更平靜、更幸福。這些做法是：放慢腳步；降低熱度；對方不尊重或不回應我們的付出時，記得「暫停一下」；重視有存在感的人，而不是難以捉摸的人；以輕鬆的好奇心取代過於強烈的情感，讓對方有空間做自己；在樂觀和「我們再看看」的心態之間取得平衡；關注真正能使人成為好伴侶的特質。就像遭遇急流時，一開始可能覺得繞遠路回到岸邊與直覺相悖，結果卻更實際且持久。

這些方法能幫助你在關係發展初期找到正確的觀點，還能讓你對那個人更具吸引力。正如拳擊教練馬汀所說：「生活發生變化時，我們不依賴本能，而是依賴我們的訓練。」時間一久，你的新訓練甚至可能成為你的新本能。當你體驗到更直接、更有意義的愛情生活，你會更加感激這些本能。

最糟的本能，就是低估自己所能提供的價值。千萬不要因為不值得的對象，或尚未證明自己價值的人而貶低自己。這就是在你真正有機會了解某個人之前，必須保護自己的心，不被幻想所迷惑的根本原因。一開始，你所看到的只是對方早期、且往往是最好的行為。初期給你的感覺，並不能反映他的真實性格。這只是他的影響力。真正的性格是穩定的，只有經過時間的考驗才能衡量。.

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