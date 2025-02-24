被時間追著跑感到疲憊？想多生出時間，你必須練習「放手」
「明明有很多事情想做，卻忙到沒有時間去做。」「我不擅長做時間管理或行動計畫，無法達成目標會厭惡自己。」你是否也有這樣的煩惱呢？許多人努力工作，卻找不到生活目的，有想做的事、有目標、有夢想，明明是很幸福的事，為何卻無力追求？也許你需要一套能夠真正幫助自己更有效達成目標的方法。（編按）
文／吉武麻子
放掉一些東西生出時間
「捨棄／交給別人／放緩」，用這三種方式放手
每個人一天都只有24個小時，我們現代人要做的事情，多到就算縮短時間、提高效率硬擠出時間都不夠的程度。儘管已經縮短時間、提高效率，要做的事情還是一直增加，最後還是不免被時間追著跑。
為了能夠多生出一些時間來，有必要做更根本的改善。
想要實現目標和夢想，想在有限的時間內嘗試新的挑戰，更需要「放手」。在人生中，我們甚至沒有足夠的時間做完自己想做的事情，因此要意識到時間必須用在只有自己才能做的事情上。
那麼，就來看看該怎麼放手才好。
將任務放手，必須掌握的是「捨棄／交給別人／放緩」這三種方式。
例如，只因為「以前的同事一直都有做」而做，但效果沒有很好的業務，就要「捨棄」。
「這項業務很重要，但是為了培養人才，把它交給部屬試試看，或許是個好機會！」像這樣的業務，就可以「交給別人」。
一開始雖然試圖去做完美的企劃書，但完成30％後先跟主管確認方向性，這樣才能在事前防止疏失，在得到主管的反饋後，可能就可以一口氣完成到70％。所以，不要在一開始就追求完美，放緩一點。
培養部屬、減少疏失，把任務放手後，還能期待除了多出時間之外的效果。想想看，有沒有什麼可以用「捨棄／交給別人／放緩」的方式放手的事情？
此外，你要「放手」的事情，請你用自己的心情感覺是「舒服，還是不舒服？」為基準來篩選。為了讓自己的時間保持舒適愉悅，必須把感覺不舒服的事情放掉。
放手不是一天就能做到
如果是顯而易見的小任務，應該就能輕易放手吧。
但經常還是會有例如「就算放手了，還是覺得自己做比較快」，「自己做品質才會高」，「交接的時間很浪費」⋯⋯這種心裡雖然明白，卻還是扛在身上無法放手的情況。
遇到這種情況，我希望你想到的是：「你要的是現在這一瞬間的煩躁，還是就這樣永遠煩躁下去？」的問題。
我好像聽到有人說：「交接可不是一瞬間就可以結束的喔！」，但是為了迴避交接作業那段時間的煩躁，而一直維持在「只有你才能做」的狀態，這件事的危險性我希望你能理解。
只有你才能做的事，如果是你喜歡、擅長的，而且很快就能做完、不會給你帶來負擔的話，本來就沒有放手的必要。但是，當你覺得煩躁的時候，那就不是你非做不可的事了。再說，要繼續往下一個階段去的話，一直背著它也很浪費精力。
以培育的角度來說，你的放手會有正面作用。
你應該把時間花在只有你能夠做的事情上，把時間貢獻到那些事情上吧。
真正必須放手的不是任務，而是「應該做、不得不做的想法」
時間的利用方式，代表了個人的價值觀。例如，當了解「沒有時間可以做自己想做的事情」這種狀況的背景之後，有時會發現是因為面子或主觀印象，或只是鑽牛角尖的想法等等。
例如：「工作應該優先於私人生活」，或「在上班時間如果做不完，就應該在家裡做」，或是「應該自己煮飯」等等，當你發現自己有這樣的想法時，請你在回顧的時候寫出來。
放手，有時是不可能突然做到的。首先，要從「察覺令你不舒服的事情」開始。
「察覺」之後，就是「承認」。即使察覺到「應該做、不能不做」的想法，有時你也會覺得「不，才沒那回事！」，一開始並不承認。但是，經過那樣的時期後，接著你就會開始承認了。
如此一來，實行放手的時間就到了。
從察覺令你感覺不舒服的事情開始，循著階段就能學會放手。不要著急，你可以學會放手的。
「放手」並不等於「任性」
一談到「放手」，經常就會聽到「我也明白放手很重要，但是總覺得是把自己討厭的事推給別人，就會覺得很不好意思」，「感覺好像是因為自己不想做才放掉的，很討厭這樣」的聲音。
你是否也對放手懷有罪惡感？我們來改變放手的觀念吧。
比方說，在家裡把家事交給孩子做，能讓孩子學習獨立。將家事或業務的流程跟家人或夥伴們分享，萬一有狀況的時候，就能互相幫助。
還有本來覺得自己做比較快，或是自己做品質比較好，但有時會發生一旦交給別人做之後，卻發現比自己做的品質還要好的情況。
其實自己一個人扛著，就結果而言，也有可能反而造成大家的不幸。
換個角度想，或許你是在剝奪別人成長與活躍的機會。在家庭也是，在職場也是，不要一個人扛著，創造一個大家都能分擔的環境，萬一有狀況的時候就可以互相幫忙。
並且，在我說的這個放手當中，也請不要想成只有「放」或「不放」這兩種極端的選擇。有時，就是因為把它想成只有「做」或「不做」的極端選擇，才會無法放手。
盡可能將任務詳細寫出來，一層一層思考吧。從可以放手的開始放手，然後把這個可以放手的範圍拓寬就好。
Check List
□ 從「捨棄／交給別人／放緩」這三種方式來放手。
□ 如果察覺到自己心裡有「該做、不得不做」的想法就寫出來。
●本文摘選自星出版／讀書共和國出版之《實現夢想的小目標時間管理術》。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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