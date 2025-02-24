被時間追著跑感到疲憊？想多生出時間，你必須練習「放手」

文／吉武麻子

放掉一些東西生出時間

「捨棄／交給別人／放緩」，用這三種方式放手

每個人一天都只有24個小時，我們現代人要做的事情，多到就算縮短時間、提高效率硬擠出時間都不夠的程度。儘管已經縮短時間、提高效率，要做的事情還是一直增加，最後還是不免被時間追著跑。

為了能夠多生出一些時間來，有必要做更根本的改善。

想要實現目標和夢想，想在有限的時間內嘗試新的挑戰，更需要「放手」。在人生中，我們甚至沒有足夠的時間做完自己想做的事情，因此要意識到時間必須用在只有自己才能做的事情上。

那麼，就來看看該怎麼放手才好。

將任務放手，必須掌握的是「捨棄／交給別人／放緩」這三種方式。

例如，只因為「以前的同事一直都有做」而做，但效果沒有很好的業務，就要「捨棄」。

「這項業務很重要，但是為了培養人才，把它交給部屬試試看，或許是個好機會！」像這樣的業務，就可以「交給別人」。

一開始雖然試圖去做完美的企劃書，但完成30％後先跟主管確認方向性，這樣才能在事前防止疏失，在得到主管的反饋後，可能就可以一口氣完成到70％。所以，不要在一開始就追求完美，放緩一點。

培養部屬、減少疏失，把任務放手後，還能期待除了多出時間之外的效果。想想看，有沒有什麼可以用「捨棄／交給別人／放緩」的方式放手的事情？

此外，你要「放手」的事情，請你用自己的心情感覺是「舒服，還是不舒服？」為基準來篩選。為了讓自己的時間保持舒適愉悅，必須把感覺不舒服的事情放掉。

放手不是一天就能做到

如果是顯而易見的小任務，應該就能輕易放手吧。

但經常還是會有例如「就算放手了，還是覺得自己做比較快」，「自己做品質才會高」，「交接的時間很浪費」⋯⋯這種心裡雖然明白，卻還是扛在身上無法放手的情況。

遇到這種情況，我希望你想到的是：「你要的是現在這一瞬間的煩躁，還是就這樣永遠煩躁下去？」的問題。

我好像聽到有人說：「交接可不是一瞬間就可以結束的喔！」，但是為了迴避交接作業那段時間的煩躁，而一直維持在「只有你才能做」的狀態，這件事的危險性我希望你能理解。

只有你才能做的事，如果是你喜歡、擅長的，而且很快就能做完、不會給你帶來負擔的話，本來就沒有放手的必要。但是，當你覺得煩躁的時候，那就不是你非做不可的事了。再說，要繼續往下一個階段去的話，一直背著它也很浪費精力。

以培育的角度來說，你的放手會有正面作用。

你應該把時間花在只有你能夠做的事情上，把時間貢獻到那些事情上吧。

真正必須放手的不是任務，而是「應該做、不得不做的想法」

時間的利用方式，代表了個人的價值觀。例如，當了解「沒有時間可以做自己想做的事情」這種狀況的背景之後，有時會發現是因為面子或主觀印象，或只是鑽牛角尖的想法等等。

例如：「工作應該優先於私人生活」，或「在上班時間如果做不完，就應該在家裡做」，或是「應該自己煮飯」等等，當你發現自己有這樣的想法時，請你在回顧的時候寫出來。

放手，有時是不可能突然做到的。首先，要從「察覺令你不舒服的事情」開始。

「察覺」之後，就是「承認」。即使察覺到「應該做、不能不做」的想法，有時你也會覺得「不，才沒那回事！」，一開始並不承認。但是，經過那樣的時期後，接著你就會開始承認了。

如此一來，實行放手的時間就到了。

從察覺令你感覺不舒服的事情開始，循著階段就能學會放手。不要著急，你可以學會放手的。

書名：《實現夢想的小目標時間管理術》

作者：吉武麻子

出版社：星出版

出版時間：2024年12月25日



「放手」並不等於「任性」

一談到「放手」，經常就會聽到「我也明白放手很重要，但是總覺得是把自己討厭的事推給別人，就會覺得很不好意思」，「感覺好像是因為自己不想做才放掉的，很討厭這樣」的聲音。

你是否也對放手懷有罪惡感？我們來改變放手的觀念吧。

比方說，在家裡把家事交給孩子做，能讓孩子學習獨立。將家事或業務的流程跟家人或夥伴們分享，萬一有狀況的時候，就能互相幫助。

還有本來覺得自己做比較快，或是自己做品質比較好，但有時會發生一旦交給別人做之後，卻發現比自己做的品質還要好的情況。

其實自己一個人扛著，就結果而言，也有可能反而造成大家的不幸。

換個角度想，或許你是在剝奪別人成長與活躍的機會。在家庭也是，在職場也是，不要一個人扛著，創造一個大家都能分擔的環境，萬一有狀況的時候就可以互相幫忙。

並且，在我說的這個放手當中，也請不要想成只有「放」或「不放」這兩種極端的選擇。有時，就是因為把它想成只有「做」或「不做」的極端選擇，才會無法放手。

盡可能將任務詳細寫出來，一層一層思考吧。從可以放手的開始放手，然後把這個可以放手的範圍拓寬就好。

Check List

□ 從「捨棄／交給別人／放緩」這三種方式來放手。 □ 如果察覺到自己心裡有「該做、不得不做」的想法就寫出來。

●本文摘選自星出版／讀書共和國出版之《實現夢想的小目標時間管理術》。

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡