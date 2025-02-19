大部分女人之間的友情，都伴隨著微妙的不適感—就是既喜歡又討厭

女人的敵人是女人，這是生物本能。女人看其他女人不順眼，沒有人能阻止這件事發生，但有科學方法可以解決！（編按）

●本文摘選自方智／圓神出版之《閨密使用說明書：女人間的友情，都伴隨著一點點痛》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／黑川伊保子

書名：《閨密使用說明書：女人間的友情，都伴隨著一點點痛》 作者：黑川伊保子 出版社：方智／圓神出版 出版時間：2025年1月22日

女人是種會因生殖本能而撕裂友誼的生物

這本書的主題，是系統化地解析「女性腦」和「女人友誼」。

男人的友誼，跟女人的不同，因為大腦的存在意義就不一樣。

男性腦基本上都具備「為夥伴犧牲自我的決心」，那是群體生活中雄性動物狩獵時的規範。而女性腦則大多抱著「不被周遭的人重視會有生命危險」的危機感，這是在群體中養育下一代的雌性動物本能。

為他人而活的特質，以及為自己（甚至是為了親自哺乳的孩子）而活的特質，前者同性間的友誼當然融洽，後者同性間的友誼想必是烏雲密布。

這就是人們之所以說男人的友誼美好堅定，而女人之間根本不存在什麼友誼的原因所在。

但我們女人很清楚，女人之間確實存在著友誼。我想很多人都有過因為其他女性的友誼支持，而得以從修羅場的沼泥中脫身的經驗。

只不過大部分女人之間的友情，都伴隨著微妙的不適感——簡單來說，就是既喜歡又討厭。

女性腦總是渴望著他人的同理。想要同理別人，也希望獲得別人的同理，所以碰到跟自己相似的人，相處起來總是特別愉快。「我懂我懂！」你一句我一句地彼此附和，在一起的時光好不快樂。

然而，畢竟是不同的個體，還是會遇到感覺不對勁的瞬間。假如把情緒表現出來，可能會惹怒對方；勉強自己微笑以對，又會讓自己不愉快。

境遇相似的兩人「我懂我懂」地惺惺相惜，卻又因為無法抹滅的微小差異而翻臉。你看，女人之間的友誼，根本沒那麼「美好無缺」。

不過，隨著人生閱歷增加，女人也會逐漸發現友誼是建立在「想法相近，能力各有千秋，但相互尊重彼此的優點」之上。

雖然大方向的核心價值（比如愛情重不重要、財富重不重要、健康重不重要這類大的核心價值）相同，但意見不同，卻能尊重彼此想法的差異，這就是友誼。

到了我這個年紀（六十多歲），「我懂我懂」這類女生談話會變得很無聊乏味，會很希望別人「講出實話，一棒把自己打醒」。被人鞭打的感覺是有點痛，卻也覺得很爽；可是被鞭得太大力，友誼也可能因此決裂。但過了幾個月，時間沖淡記憶忘了痛，彼此又玩在一起了。記憶力也不如以往了。

到了這個階段，友情不分男女，跟男人之間也能確實培養出友誼。

女人想要培養出這樣的友誼，自我肯定感其實不可或缺。能好好肯定自己的女人，才有辦法肯定他人。

依附他人評價而活，如果遇到跟自己不同的人，很容易在意那個人對自己的評價（對方有多重視我），也很在意周遭的反應（你比較重視我還是她）。抱持這種想法，當然建構不出恆久不變的友誼。

女人想取得「友誼力」，必須先建立自我肯定感。換句話說，女人之間問題的根源，其實在於自己和對方的自我肯定感低落。

正值生殖期的女性，不可能有百分之百的自我肯定感，因為低自我肯定感正是生殖本能的一部分。

也就是說，女人活在友誼隨時會被生殖本能撕裂的狀態下。健全的女性腦難以培養友誼，生病的大腦更是難上加難。

這正是本書登場的時刻。女人跟女人之間的關係，是建立在看彼此不順眼之上。既然如此，就讓我們透過系統理論，來看看我們女人到底在不爽什麼。

只要理解自己為何不爽，就會發現自己的不爽其實很可笑；而了解對方不爽的理由，可以避開對方的地雷。

不可思議的是，女人在培養友誼的過程中，自我肯定感會自然而然地提升，因為培養自我肯定感的關鍵，就在於「客觀性」和「克服困難」。

我把這本書設計成只要認真實踐，就能提升自我肯定感。

女人啊，不要讓什麼生殖本能把自己的人生和友誼耍得團團轉，大家和平相處嘛。在二十一世紀，女人不再只是為了生殖而活。

而且現在是人的壽命有一百年的時代，生殖期結束後，我們還有五十幾年要活。在人生後半場的五十年，沒有女人的友誼太寂寞了。

那麼，就讓我們來看看有什麼方法可以擊退生殖本能吧。

女人有組小圈圈的本能

人類無法單獨養育孩子，因為我們是動物界裡育兒期最長的物種。人類的嬰兒從出生到學會走路，大約需要一年；哺乳期之長也是自然界中的例外，最長可能要兩到三年；而發育到完全獨立的成人，最快也需要十幾年的時間。

在沒有人工營養的時代，假如哺乳期間長時間健康狀況欠佳，好幾天分泌不出乳汁，就會使孩子變得衰弱，這種狀況會導致生殖效率變差。而生一次小孩需要花費將近一年，生產過程更是在賭命。

因此，人類的生育從幾百萬年前開始，就是在女人的共同體中進行的。大家一起哺乳，聊天分享育兒經驗，以提升彼此孩子的生存率。

人類女性必須跟其他同性來往，否則無法順利完成生兒育女的工作。所以作為生殖本能的一環，我們會覺得沒辦法自己一個人獨處，渴望別人重視自己，才會有安心感——正確來說，有這種意識的女性，才有辦法順利把孩子拉拔長大。

這個天然的淘汰機制運作了好幾百萬年。正因為如此，就算是二十一世紀的女性，只要具備成熟的生殖功能，抱持著「希望跟別人在一起」「希望有人珍惜自己」的想法一點也不奇怪，不是嗎？

任何人都希望自己是團體中「最重要的存在」

單純只是待在團體之中，是無法提高生存機率的，必須想辦法讓自己獲得團體成員的重視。尤其在自己無法為團體做出貢獻的周產期，想獲得團體的支援，就必須讓自己獲得成員們的喜愛。 所以年輕女性總是希望大家都喜歡她。

獲得團體的重視，順序就會被排在優先，每個人都最關心自己，獲得最好的資源（食物、環境、資訊、情緒支持、勞力）。這是生殖的第一步，因為我們哺乳類是親自哺乳的物種，必須把最好的資源都得到手。女性腦非常明白，這是讓孩子未來的生存機率提高到最大的唯一關鍵。

因此，只要出現可以比較的對象，年輕女性就會想著：「這個人有多重視我？」假如彼此之間出現第三者，就會開始比較：「我跟她，這個人比較重視誰？」

感情好的高中女生小團體，常常會因為這個因素反目成仇。假如三人小組當中，有兩個人單獨出去玩，被排除在外的那個人就會覺得自己「遭到背叛了」。即使是因為自己的時間無法配合，原因出在自己，也是一樣。

還有，明明小團體的感情很好，一旦小圈圈當中某個成員缺席，就會說那個人壞話的女生也不少，但那其實是在釋放「比起那個人，要更愛我喔」的訊息。假如把這些行為全都想成是生存和生殖本能，也就是守護未來孩子的母性造成的結果，應該會覺得挺可愛的，不是嗎？

像這樣，女人必須想辦法跟「覺得自己最重要」的人相處，所以女人跟女人之間相處起來很難完全沒有壓力。

成熟的女人彼此謙恭禮讓

身為腦研究者，我希望所有女性的大腦都能獲得滿足，但只要大部分女性都具有「既想成群結隊，又想成為第一」的本能，那樣的願望恐怕無法實現。因為第一名只有一個，就跟大風吹搶椅子的遊戲一樣，是嚴峻的爭鬥。

因此，成熟練達的女性，會彼此謙恭禮讓。「那個部分你最棒，但這一點我比你強喔。」像這樣默契十足地彼此配合，兩人逐漸成為好友。

「擅長烹飪」「擅長收納」「有雙美腿」「傲人雙峰」「擅長英文」「很會唱歌」「會計能力強」「擅長接待客人」「具有高度專業技能」等等，彼此分配榮譽。所以，成熟的女人會互相讚賞。

而且為了襯托對方，還會示弱，例如：「你會○○好厲害哦，我完全不行。」

這個方法要行得通，關鍵在於團體中的每個女性成員，都具有一定程度的自我肯定感。認為自己的強項絕對優於他人，因此能毫不猶豫地把其他「位子」讓給別人。

然而，年齡在五十幾歲之前的女性，恐怕連「自我肯定感」也很難得到。

女性的自我肯定感為何偏低？

最近煩惱自我肯定感低落的女性意外地多。

人類女性的大腦在生殖可能期間，自我肯定感本來就被設定得很低，非常在意別人對自己的評價。女性腦有「成群結隊，讓團體保護自己」的本能，會這樣也很理所當然不是嗎？

換句話說，女人拚了命想獲得別人的好評價。「拚了命」可不是比喻，對大腦來說，真的是在搏命。

距離現在一百年前左右的人類，生殖期一旦結束，生命就差不多邁入終點了，根本沒有人會發現女性的自我肯定感低落這件事。然而，身處二十一世紀，女性停經之後還可以活五十年，光靠生殖本能是無法讓人生幸福美滿的。

在生殖可能期間，女性自己根本不會察覺到自我肯定感低落，一心一意只希望自己被他人所愛——希望別人喜歡自己，為符合別人對自己的期待而行動；希望別人讚賞自己是好人，因此為周遭的人犧牲奉獻；希望自己成為好妻子、好媽媽、社會認可的好國民。

然而進入更年期，就會突然警覺：「我是不是被其他人利用了？」

生殖期結束，對大腦來說，拚命想辦法讓周遭的人喜愛自己就沒有意義了。一旦「希望被愛」的想法消失，就會覺得自己扮演乖孩子或好人一點好處也沒有，甚至是種損失。

過了五十歲，女性就會被「家人不夠感謝自己」的感覺搞得烏煙瘴氣。做飯給家人吃，他們卻連個「好吃」也不說；把家裡打掃得乾乾淨淨，也沒人感謝；客廳剛整理乾淨，大家就把脫下來的衣服丟在地上；調味料用完後不放回去；剛洗好的毛巾，擦個一下就丟進洗衣籃，而且一點感激之情也沒有。偶爾拜託對方「幫我把衣服收進來」，卻擺張臭臉。我到底是為了什麼犧牲奉獻？

我是誰？我為了什麼而活？我的存在價值在哪裡？是的，會因為自我肯定感而煩惱的，大多是四十五到五十多歲的女性。

●本文摘選自方智／圓神出版之《閨密使用說明書：女人間的友情，都伴隨著一點點痛》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡