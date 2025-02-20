當負面情緒出現也不需要保持樂觀　請告訴自己「這很正常」

讓心安定了，好事就不斷發生。作者柳韓彬上一部著作《原子時間》是韓國自我開發類的暢銷書，並且在駐多亞洲國家出版、大受歡迎。 《原子目標》是時隔三年推出的續作，書中介紹了30個早上一起床就可以輕鬆做到的小目標。韓國讀者好評回饋：「跟著做作者推薦的30個早晨小目標，很快就會發現自己擺脫了沮喪和抑鬱，生活變得積極起來。」（編按）

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文／柳韓彬

不強迫自己正向思考，而是換位思考

剛開始練習正向思考的人，很喜歡向自己信心喊話：「今天開始，我一定要樂觀面對！凡事盡量往好處想。」甚至有一段時間流行起「這樣反而是好事」的說法，也就是即使發生了不好的事情，也告訴自己要練習轉念，把「壞事往好處想」。但是，這種方法的效果好嗎？我認為更有效的方法是：「輕鬆面對」，練習以更客觀的角度分析事情！

「輕鬆面對」和「積極的正向思考」是不一樣的。輕鬆面對並不是說服自己只接受好的情緒、漠視不好的情緒，而是試著接受事情本來就「有好有壞」，接納的同時並練習輕鬆看待。

書名：《原子目標》 作者：柳韓彬 出版社：寫樂文化 出版日期：2025年1月7日

這需要有意識的練習，特別是當我們受到天大的委屈或被激怒時，要平心靜氣、淡定面對並不容易，畢竟這時候的身心都處於壓力之下。包括我自己在內，很多人談到別人的事可能會覺得「沒什麼」，但是當同樣的事情發生在自己身上，很難不用情緒放大鏡去看你介意的每一件小事。

那該怎麼辦呢？既然「置身其中」很不舒服，那我們不妨試試「換個立場」，把自己當作跳脫的「旁觀者」來思考，一步步用客觀事實來釐清思緒，試著從多重角度輕鬆看待「自己的」事情，生活、身心、思緒，都會變得輕盈自由許多。

說出「這很正常」，是讓心情鬆綁的咒語

首先要了解，當負面情緒出現，刻意強迫自己用正面樂觀的想法來取代它，實際上反而是一種壓抑，別忘了，我們騙不了自己的潛意識。

例如這個例子：老闆批評你工作做得不夠好，你覺得很丟臉很難過，正好你又是一個很懂自省的人，你只好努力打起精神，對自己喊話：「沒事沒事，老闆是為了我好才這麼說，所以我反而要感謝他，不用太難過。」但等你靜下心來，不妨給自己來個靈魂拷問：「你真的打從心裡感激他嗎？對，老闆說的都對，但你的心情不會受到影響嗎？」如果老闆罵得非常難聽，即使他的批評有其道理，你多多少少還是會感到不開心、不舒服吧？

「輕鬆面對」不是裝死也不是躺平，而是用「課題分離」的角度去接納你原本的負面情緒――「事情沒做好，老闆會罵人，這很正常；但就算老闆說的100％都正確，我一樣很不好受，這也很正常。」

發生這種情況時，最需要的魔法咒語就是「這很正常」。

當對方表達情緒的方式很強烈，甚至強烈到超過你所犯的錯，一定會讓你覺得很委屈，這時候，不妨試著去想「我會難過是很正常的」，然後對著心情低落的自己說：「沒有做好工作是我的錯，但被罵會感到不舒服，也是事實。」

我們每天都會發生各式各樣的情況，被責備也好、被稱讚也好，都不奇怪，擺臭臉的老闆、為此沮喪的我，也都是很正常的，然而當你可以輕鬆面對，說出「這很正常」的那一刻，許多原本糾結的事，你反而能舉重若輕的看待。

好事一定會發生，壞事也在所難免

最怕的是那種，習慣鼓舞自己「無論發生什麼事都要正面思考」的人，一旦真的碰到大事不妙的時候，反而容易卡關、很多事都做不了。

因為現實生活就是這麼殘酷，越怕什麼、越來什麼，即使每天自我激勵、卯起來喊加油，往往好事沒來壞事先到，而且常是在我們沒想過的時機點來個迎頭一擊，彷彿命運之神在嘲笑你：「我倒要看看，這樣你還能不能保持樂觀？」

人生有苦有樂，我們不可能避免壞事發生，但我領悟到，既然無法完美控制生活中的外在環境以及內在情緒，光靠積極的心態並無法解決所有問題。

很多人都聽過這個正向思考的例子：當杯子裡剩下半杯水時，樂觀的人會說「還剩下一半」；但是，當杯子裡只剩下幾滴水時，你如果仍堅持「還好啦，還剩很多」，那就是自欺欺人。你自己也知道那是謊言，你只是在裝傻。人們無法用忽略負面情緒的方式，一輩子過著逃避的生活。

練習像醫生一樣說話

我們必須知道，負面情緒可以分成「合理情緒」和「消耗情緒」。

舉例來說，身體不舒服的人會比平常更煩躁，我最近工作太忙了，加班是家常便飯，在最忙碌的時候，甚至連續三天睡不到十小時。這種時候，人會變得暴躁易怒、天天不耐煩，早上醒來睜開眼睛時，甚至會覺得活著真累—此時我感受到的負面情緒是合理的。

那麼，什麼是消耗情緒呢？就是對那些你不想提的事情、你認為討厭的事情，都用消極、不想理會的眼光去看待。有時你會無緣無故對某人發脾氣，或者不管對方說什麼都不屑一顧，不想聽不想碰，也不去溝通解決問題，這種心態就是消耗情緒。

為了分辨這兩種情緒，我們可以運用「像醫生一樣說話」的方法，也就是假想自己像醫生問診，練習列出各項客觀的事實，把當下造成困擾、影響情緒的事項一一列出，並以「旁觀者角度」誠實分辨：

每一件事當下的關鍵問題點是什麼？這些問題會帶自己或他人什麼後果？會造成哪些困擾嗎？接著，再自己問自己：當下真實的感覺是什麼（憤怒、徬徨、焦慮、亢奮、緊張都有可能）？那麼接下來你真正想做的是什麼、有哪些處理選項？如果你是另一個人會怎麼想、如何溝通更有效？

先把事實VS. 情緒分開處理，而不是第一時間就過度放大各種情緒。

請試試看，在早晨醒來時，先大聲說五遍「這很正常」，多用這種思考角度看事情，你會更習慣分辨情緒，之後無論發生什麼，你都不會覺得「為什麼偏偏是我？」，而是認為「該發生的總會發生……這很正常」。

當你能坦然接受，即使有各種奇怪的、莫名的壞事臨頭，你也能越來越自在的面對。

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