全職主婦的中年危機：比起失敗，我更不能接受從未努力過的自己

文／《林姓主婦的晚餐餐桌提案》林姓主婦

我是三十二歲生哥哥，三十七歲生弟弟，兄弟倆又都是年尾出生的小孩，要超過三歲半才能進小班，所以我不知不覺花了將近十年在家帶小孩，是我這輩子做過最久的「工作」。

其實日子在過的當下，並不會覺得漫長難熬，畢竟小孩一直在長大，我肯定也有在日復一日的育兒生活中，找到其中的樂趣與成就感，才能持續做下去。

但不得不說，當我終於把弟弟送進幼兒園，雙手握拳覺得接下來有好多事想做呀！緊接著襲擊而來的，卻是一種很深的不安感。

因為我赫然發現，我不過專心帶孩子幾年，怎麼一回神已經年過四十一了！有種忙了好久好久，好不容易能撥一點重心回自己身上卻恍如隔世的感覺，帶給我很大的衝擊與失落感。

書名：《林姓主婦的晚餐餐桌提案》 作者：林姓主婦 出版社：三采文化 出版時間：2025年2月7日

四十歲對女人絕對是很有感的一個崁。以前覺得嘴唇乾乾，用舌頭舔一下就恢復紅潤，擦個護唇膏就像畫淡妝一樣。而現在，我就算猛擦護唇膏，氣色還是暗沉，一定要出動口紅才能讓自己看起來比較有精神。東西靠太近時會不自覺把頭往後仰，因為上面的字有點看不清楚。臉上的斑明顯變深了，自帶膠原蛋白的膨潤臉頰漸漸凹陷，雙手則因為做家事多年，有著擦再多護手霜也撫平不了的細紋。身材更不用說了，當媽後基本上沒顧過。

生理上的殘酷變化就算了，但沒想到，我連心理素質也變低落。

哥哥八個月大時，我開始用林姓主婦的身分分享食譜，意外展開全職媽媽的斜槓人生，成為所謂的自由工作者。

多虧這個分身，我雖然待在家帶孩子，但還能維持一定的工作量。所以當弟弟去上學，我滿腦子雄心壯志的計畫，覺得自己終於有完整的時間可以工作，當然要讓林姓主婦有更多發揮空間啊！

然後，就想到我已經四十多歲了，登愣！曾經熊熊燃燒的那股烈火，突然被澆熄到只剩一陣白煙，讓人望著只感到唏噓。

「如果我在這個年紀，做了新的嘗試卻失敗，幾年過去就變五十歲了怎麼辦，到時候我要如何找到新的方向再站起來？」

一旦腦海出現這些念頭，我就變得很膽小。

比起嚮往成功，我更害怕失敗，覺得曾有的野心大概都是自己想太多。 但什麼都不做，又讓我心有不甘，現在不做，以後不就更沒機會做？

這個警覺我也是有的。

於是我卡在一個不上不下的位置，找不到義無反顧往前衝的勇氣，也安頓不了很怕自己終究毫無進展的擔憂。

後來我明白了，這就是所謂的「中年危機」吧！之所以會有中年危機，我認為是歲月給我們的容錯空間變小了，沒有年輕時的餘裕能隨心所欲地嘗試新事物。

加上進入中年後的多重身分，我們不再能只為自己打算，做事瞻前顧後，多了許多顧忌。假使真的賭一把想改變，則很有可能是最後一役，要有不成功便成仁的覺悟，讓人充滿焦慮。

而這份焦慮，對於全職主婦而言甚至更有感、更殘酷。上班族遇到中年危機，跨不出去大不了就留在原崗位繼續奮戰，至少也是個選擇，但對於為了家庭已經把職涯發展放下的全職媽媽來說，如果小孩大了還想出去闖一闖，可說是沒有退路，衝失敗就是變炮灰，只能摸摸鼻子轉身回家，獨自面對價值感低落的自己。

總之我就這樣胡思亂想了好幾個月，對於自己究竟要往前跨，做些新的嘗試？還是要繼續龜在舒適圈、少做少錯？依舊沒什麼結論。

有天去菜市場買菜，熟悉的菜販老闆是個非常有活力的伯伯，少說六十五歲了。有位客人跟老闆說，她已經五十二歲很老了，老闆聽了大笑，用宏亮的聲音說：「如果我現在五十二歲，我還想再去創業呢！」

在一旁挑蔬菜的我，笑了。糾結很久的事，有時會突然被救贖。

我想這是老天爺發送給我的一個訊號，叫我深呼吸，別想太多，先跨出去再說。

確實，比起嚮往成功我更害怕失敗， 但比起失敗，我大概更不能接受從未努力過的自己。 我要跨出去。我會跨出去。

●本文摘自三采文化出版之《林姓主婦的晚餐餐桌提案：4種生活情境 Ｘ 8組餐桌提案＝32套美味一桌菜》。