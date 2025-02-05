琅讀金句／找工作就只是像在抽獎一樣，沒抽中就再抽一次吧

上班對你來說是件苦差事嗎？想到明天要上班就倍感壓力？檢查自己是否有以下工作上的困擾呢？

●工作總是一拖再拖，最後變得無法收拾

●做事情經常丟三落四或忘東忘西

●把微不足道的小失誤看得太嚴重，或是將他人的過錯當成自己的責任

●無法專注在一件事情上，導致每一項工作都無法完成

●目前停職中或正在考慮轉換跑道，對下一份工作充滿擔憂

這本書的內容，正是為了有以上煩惱的人所寫！本書作者F太、小鳥遊，透過分享調整做事的方法，讓讀者完全不必勉強改變自己的個性，也能輕鬆克服工作上的困擾。往後在職場上，不用再擔心犯錯挨罵，每天都能安心上班。

編輯推薦

「從來就沒有人教我們所謂正確的工作方法。」職場上，必須眼明手快，做一點、學一點，畢竟，確實沒有人有義務為新人、同事手把手教學。如果覺得「求好」太難，不如先「求有」吧！本書中分享不同類型的工作都適用的職場工作術，透過80個拆解技巧，讓讀者能夠輕鬆練習、掌握。只要按照自己的步調，善用本書內容，總有一天也能告別「自認為做事不得要領」的自己。

●本文摘選自春天出版社出版之《最高工作術：不再擔心犯錯，每天安心上班的工作術圖鑑》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！