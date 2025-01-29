琅讀金句／沒有人能做三毛，但是我們可以找到自己的撒哈拉。

姪女眼中的作家、姑姑，三毛，是什麼樣的一位家人呢？

由三毛親姪女天慈重新再憶曾經與姑姑共同生活的回憶，並以三毛《我的寶貝》做題目及全書寫作發想起點，使用一些珍藏的物件為引子，從物寫人，如她曾經幫三毛按摩時所用的石頭、家中收藏在客廳正中央的三毛親筆畫作、三毛贈予給親愛姪女的牛仔外套與口琴，又或是三毛友人在三毛辭世後，繼續代為珍藏的「三毛圖書館」；全書以物憶人的圖文書形式，介紹這位令人思念的姑姑所留給家人和朋友未發表過的物件，同時也有作者天慈生活上有意義的物件和身邊人物的連結。

在二○二四年一月，她前往撒哈拉沙漠，終於初次來到姑姑三毛在薩哈拉沙漠的故居，訪談了三毛書中的人物，不但親自聽了有關〈死果〉的神祕故事，還有〈娃娃新娘〉的人生續集，也見到了曾經在數十年前，和三毛相處過的摩斯塔法一家人。她踏進了三毛視為珍貴、那個遠方的家，曾有荷西姑丈的家，所有的一切對她來說都是初見，卻熟悉如故，一趟走訪，充滿了驚喜、喜悅與思念。

編輯推薦

《三毛姑姑的寶貝》是作者陳天慈既《我的姑姑三毛》的第二本著作，本次更有三毛親姐黃陳田心為姪女的著作親筆撰序。作者從姑姑三毛相關的物品切入回憶，如三毛的按摩石、畫作、牛仔外套、口琴，那些曾經擁有過的對話以及相處回憶，在作者的栩栩如生描寫之下，看到收錄在文中，未曾向世人公開過的三毛過往樣貌，字裡行間皆是對姑姑三毛的想念，是一部充滿溫柔又暖心的作品。

●本文摘選自時報出版之《三毛姑姑的寶貝：藏在三毛舊物中的回憶與牽掛》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！