宋慧喬寫5年「感恩日記」走過離變！培養正向情感更能察覺幸福

韓國知名演員宋慧喬近日參加談話性節目，分享自己面對2019年離婚後網路負評的心路歷程。她透露，當時透過書寫「感恩日記」來度過低潮。每天記錄十件值得感恩的事情，而她持續做了五年，終於重新學會「怎麼去愛自己」。這種方法幫助她走出困境並成為一種自我修煉。事實證明，當我們專注於正向與美好的事物時，能為生活各個面向注入更多能量，也學會珍惜已擁有的一切，不再執著於所缺乏的東西。（編按）

●本文摘選自如何／圓神出版之《睡前3分鐘超感謝筆記【1書＋1魔法筆記本】：5000人親身實證，吸引好運與財富的超強習慣》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／心理諮商師masa

超感謝筆記＋願望實現法，人生出現驚人好轉

「我想要改運。」「我想要更多錢。」「我希望狀況可以比現在更好。」「我想要更有自信一點。」

大家是否都有過這些想法呢？

應該有些讀者也曾閱讀心理勵志書籍、參加講座，或嘗試過願望實現法、成功法則、吸引力法則等各種方法吧，那結果怎麼樣了呢？

「我試過了，但根本得不到我想要的效果。」「根本什麼都沒改變。」這也許就是大多數人得到的結果。或者，有些人目前剛好就在經歷非常辛苦的現實、正想著要擺脫現狀吧。

我非常能夠理解這種心情。

書名：《睡前3分鐘超感謝筆記【1書＋1魔法筆記本】：5000人親身實證，吸引好運與財富的超強習慣》 作者：心理諮商師masa 出版社：如何／圓神出版 出版時間：2022年10月1日

我在二十多歲時，正處於人生的谷底。二十四歲那年，我因為母親生病而辭去上班族的工作，成為打工族，過著在家看護母親的生活。

當時我常常缺錢，住在狹小的出租公寓裡，和父親斷絕了關係，也沒有交往的對象。我根本沒有自信，失去了生存意義，對人生毫無夢想和希望。

當時每天都過得像行屍走肉的我，忽然遇見了人生的轉機。那就是發現了齋藤一人先生的著作。

於是我決定老老實實地連續一百天，實踐他在書中所教導的事。結果，在我實踐了九十天後，原本每天都需要服用將近二十顆藥的母親，病情竟然恢復到再也不用服藥的狀態了！

我好想知道這其中的原理。這次我要來改變自己的人生！

我抱著這個信念，花了十幾年到處搜刮書籍來逐一閱讀、參加講座，像是做自我人體實驗般反覆實踐所有技巧。我這些年來研究的心理勵志書，已多達兩千多本。

於是，我終於找出了能夠改變人生的最強技巧。那就是「培養出幸運體質的超感謝筆記」。

超感謝筆記，是將我已經堅持寫了十五年以上的「感謝筆記」，和會引發吸引力的「願望實現法」合而為一的方法和習慣。

從一天三分鐘開始培養寫這個筆記的習慣，人生就會逐漸發生驚人的改變。

宋慧喬提到：「每件小事都值得珍惜，越懂感恩，越能走出陰影。」（圖／IG@kyo1122）

人生為什麼會因為寫筆記而改變？

為什麼只要寫感謝筆記，人生就會逐漸改變呢？

因為，感謝筆記是培養「吸引幸運的體質」的根基。

詳情我會從第1章開始談起，簡單來說，無法順利獲得「吸引力法則」和「思考顯化」效果的人，其實是誤解了這個法則。

「吸引力」確實存在。但如果自己什麼都不做，它就只是一種單純的宇宙自然法則罷了。

「利用吸引力法則得到自己想要的東西」，有一個正確的作法，就是「吸引力階段」的思維。吸引力法則是由三個階段所構成，逐一往上進階，才會發生「吸引力」。

書寫感謝筆記，會讓自己的心靈體質自然產生變化。如此一來，就會多次發生不可思議的事情和奇蹟般的現象，就算是以往一點效果也沒有的願望實現法，也能神奇地發揮效果。

只要同時實踐寫感謝筆記的習慣和願望實現法， 任誰都可以輕易養成吸引幸運的體質，人生會出現驚人的好轉 。

而且，感謝筆記不只能實現願望、引發吸引力，還有以下效果。

•提高自我肯定感 •變得很容易感受到幸福 •感恩之情會自然湧現，更能溫柔待人 •懂得喜歡自己 •開始有了自信 •不再輕易暴躁焦慮、亂發脾氣 •改寫自我意象 •改變事物的觀點，人生越來越好

這個方法要特別推薦給想要不斷實現願望的人，以及想要突破現狀的人。這是我花了十五年親身實證的方法。

這本書就是「魔法筆記」

我希望大家在讀這本書時，一定要意識到：在閱讀的過程中，只要覺得自己發現或學到了什麼，就盡量寫下來。

我最喜歡在閱讀的時候寫筆記了，所以這本書包含了一本筆記本，書中也預留了很多書寫的空間。

「務必寫下自己的心得。」其實只要這麼做，願望就會變得更容易實現。

我會把自己的願望、夢想、心得，陸續寫在書中的空白處和問答頁上。如果方便的話，請你也一定要在空白處寫下自己的心得和夢想。

這與其說是一本書，不如說是 讓夢想陸續實現的「魔法筆記」。

請大家想著「我要把自己的想法、矛盾、心得和夢想，統統寫下來！」並閱讀下去吧。

市面上有很多談論吸引力和願望實現技巧的書，或是傳授這些方法的講座活動。然而照著實踐以後，效果卻不如預期。我從邏輯的角度去分析其中的原因，然後找出究竟該怎麼做才能養成吸引幸運的體質，但願大家都能夠明白我所分析的這些技巧。

每一個人都可以吸引幸運、邁向自己理想中的人生，希望你的人生可以越來越豐富、幸福。

●本文摘選自如何／圓神出版之《睡前3分鐘超感謝筆記【1書＋1魔法筆記本】：5000人親身實證，吸引好運與財富的超強習慣》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！