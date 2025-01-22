1/22國際貓咪對談日！改善貓的行為問題 先從人類習慣改變

文／吉兒 Jill Su（蘇渝婷）

貓和貓奴都需要紓壓

書名：《養出零壓力貓咪：臺灣首位零恐懼訓練貓咪行為諮商師，教你輕鬆養貓不崩潰！》 作者：吉兒 Jill Su（蘇渝婷） 出版社：時報出版 出版時間：2022年5月20日

如果上網搜尋「貓咪行為學」，一定輕易就能找到各式各樣的學術解釋。可是對很多貓奴來說，看著眼前搗蛋的寶貝，可能很難理解這些理論在貓身上是怎麼運作的。也因為許多行為術語太抽象，很多人甚至會把行為諮商和寵物溝通搞混，誤認為行為諮商師是靈媒，可以跟貓咪通靈，說服他們不要搗蛋、乖乖聽話，這真是天大的誤會。

若用一個簡單的事物比喻貓咪行為學，我覺得是鏡子。德國作家歌德曾說：「行為就像鏡子，反映出一個人的形象。」我也常覺得貓的行為是一面鏡子，會很誠實反映出生活環境，還有跟爸媽、家人或其他貓咪的關係。也就是說，如果生活環境有問題，貓就會有問題；如果平時和家人或其他貓咪處得不好，或人貓互動出問題，貓也容易焦慮，因此，如果人類想解決貓咪的問題，也就是鏡子反射出來的問題，一定要先探索鏡子外到底發生什麼事。

舉個最常見的例子：我在做行為評估時，常聽爸媽說貓很怕人，不願意給人摸抱。多數人一開始都會強調貓的脾氣很差、很傷腦筋，但深入探究後往往會發現，貓的脾氣不是一夕之間變差的，而是爸媽常需要剪指甲或餵藥，無法兼顧貓咪的心情，更沒有特別培養人貓之間的感情，久而久之，貓每天跟家人都有不愉快的摩擦，個性才會越來越孤僻、暴躁。

我也常遇到貓咪有禿毛或血尿的狀況，爸媽帶著看遍大小醫生都確認身體沒問題，醫生就會推論：「他可能壓力太大。」於是爸媽來求助我，想知道怎麼改善貓的壓力。這時，我就會請爸媽把貓想像成一面鏡子，如果貓有壓力，通常都是反映人類的壓力，如果可以先檢視人類的生活習慣和壓力，就能輕鬆找到貓的壓力來源和改善方法！用這樣的模式思考，你就會記得：想改善貓的問題，一定要先從人類的習慣著手改變，才會有顯著的效果。

因此，我會在本書中更詳細介紹各種檢視的技巧，並帶你實際操作，讓你更瞭解自己的單貓或多貓家庭，學會改善常見的貓咪問題行為。

改變個性與行為的元兇──壓力

如果想瞭解貓咪的個性和行為，那你一定要先認識「壓力」。

我先來說個故事，你可能聽過類似的情節，或甚至自己經歷過：阿凱是個努力、傑出的業務，老闆非常賞識他。有一天，一個大客戶來訪，老闆告訴阿凱，如果兩週後提案成功，他們就能接到公司有史以來最大的訂單，阿凱也可以升遷經理。從那天開始，阿凱不眠不休準備提案，每天熬夜練習，把提案背得滾瓜爛熟，連閉著眼睛不看稿都能倒背如流。可是就在提案前一天，阿凱失眠了。他躺在床上不停地想，萬一失敗怎麼辦？萬一客戶不喜歡，老闆會怎麼想？萬一老闆因為這樣炒他魷魚，他以後要怎麼付帳單、繳房租？想著想著，居然天亮了，阿凱匆匆咬了兩口早餐，趕往辦公室。會議都還沒開始，阿凱就覺得反胃，他把早餐全吐光了，手心一直冒汗。會議開始後，他的心跳不停加速，看著大客戶的臉，他覺得喉嚨好像卡了一顆大石頭，腦筋一片空白，一句話都說不出來……

為什麼阿凱明明把提案背得滾瓜爛熟，卻在開會當天腦筋一片空白？為什麼他明明沒生病，卻會把早餐全吐出來？為什麼在客戶面前，他的心跳會加速、手心會冒汗？如果你也跟阿凱有過一樣的經驗，那你一定知道，兇手就是：壓力。

在有壓力的情況下，人的腎上腺素會上升，會覺得緊張、口乾舌燥、血壓上升、心跳加速。如果長期處在有壓力的環境下，身體會釋放出皮質醇（Cortisol），也就是俗稱的壓力賀爾蒙。壓力賀爾蒙的破壞性極大，它可以讓人失眠、記憶力衰退、影響學習能力，甚至改變一個人的性格，滋養癌細胞生長。

所以人類開始注重紓壓，像是看書、運動、冥想。壓力找到出口後，人就能恢復平時的水準，記憶力回來了，學習新事物時更得心應手，開會也可以侃侃而談。但你可能會想：阿凱的故事跟貓有什麼關係？貓又不需要工作，哪會有什麼壓力？

其實，貓是非常敏感的動物，他們的聽力比人類靈敏4倍以上，更是厲害的獵人，感官極佳，所以貓的壓力常常比人類的壓力還大喔！而且，壓力對貓造成產生的負面影響，往往不亞於人類。

在貓的世界，最常見的高壓就是看醫生。我們常聽到原本溫馴聽話、會坐下握手的聰明貓咪，只要出門看醫生就六親不認，聽到自己的名字沒反應就算了，甚至會攻擊爸媽和醫生。

多貓家庭也常有這樣的狀況，原本個性溫和的貓，看到其他貓卻獸性大發，老愛衝上去抓咬對方；或在隔離時相安無事的兩隻貓，見到面卻不停叫囂，吃不下睡不著，甚至血尿、禿毛。

這些都是壓力賀爾蒙影響貓咪個性和行為非常典型的例子，但也只是冰山一角的例子。貓的生活裡還有很多因素會讓他們感到壓力，散布在飲食、環境、作息、多貓相處等各種層面，有些顯而易見，你可以常常聽到不同的行為諮詢師倡導衛教；但有些很少人知道，甚至對很多爸媽來說根本微不足道、無法置信，卻會對貓造成巨大影響。在我諮商多年的經驗中，最常見的例子就是原本溫馴的貓變得愛咬人；原本撒嬌的貓變得容易尖叫生氣；原本健康的貓開始莫名頻尿、尿道阻塞、膀胱炎、血尿；有些貓會把肚子舔得光禿禿（為了導正爸媽常有的迷思，我必須特別聲明：貓的肚子應該要有毛，不是天生粉紅色的喔！），有些貓甚至已經禿肚了還在繼續舔毛，所以禿毛會蔓延到大腿內側、外側、屁股、尾巴，甚至一路向上到肋骨兩側，好像頂著一顆龐克頭。除了這些明顯易見、類似疾病的症狀，壓力也會讓貓產生一些焦慮的行為反應。2016年，美國獸醫馬蒂‧貝克（Marty Becker）創立的Fear Free零恐懼訓練中，就把這些反應統稱為「FAS」，分別是恐懼（Fear）、焦慮（Anxiety）、壓力（Stress），幫助醫師、訓練師和爸媽藉由觀察這些FAS行為，判斷貓是否感受到壓力。

當然，貓的行為改變不一定是壓力，很多疾病也會引起行為異常，所以如果你發現貓的行為跟以往不同時，應該先看醫生檢查，排除生理和病理因素。如果看醫生後還是找不到原因，而且病症還是常常反覆發作，那就可以幾乎確定是壓力造成的，也就是俗稱的「心理影響生理」。

如果你已經確定貓有這些壓力反應，該怎麼辦？先前我提到人類需要紓壓，才能回到平時的水準，貓其實也是。這本書的宗旨就是要帶你深入瞭解貓的壓力，全面檢視你們的生活，有系統、條理地調整環境，幫貓紓壓，讓他恢復原本的個性，無論是活潑、文靜、大膽，或是謹慎的貓，都可以在放鬆後活出自信，而身為爸媽，你也能開始享受養貓真正的樂趣。相信我，養貓真的不應該很委屈、很辛苦。

●本文摘選自時報出版之《養出零壓力貓咪：臺灣首位零恐懼訓練貓咪行為諮商師，教你輕鬆養貓不崩潰！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！