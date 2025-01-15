「水果外交」的感動連結！台灣鳳梨如何掀起日本搶購熱潮？

文／野島剛

書名：《台灣超越日本，真的嗎？鳳梨、便當、台積電，台日社會文化多樣交流的觀察與思索》 作者：野島剛 出版社：時報出版 出版時間：2024年8月2日

美味的台灣鳳梨讓日本人也搶購

◓鳳梨「自殺」跟「他殺」是什麼意思？

過去幾週，日本朋友問了我好幾次這個問題。日本媒體報導了中國禁止台灣鳳梨進口的新聞，台灣的鳳梨文化因此成為熱議話題。自己切鳳梨的「自殺」，以及請店家幫忙切的「他殺」，兩種說法對台灣人來說很平常，但日本人覺得「殺」這個字很可怕，所以非常好奇。

我在台灣生活的時候，發現台灣鳳梨的柔軟和甜度很迷人，從此成為鳳梨愛好者。住台灣時養成了喝「蔬果汁」的習慣，現在，我每天早上都會把番茄、蜜柑、蘋果、生薑和鳳梨一起放進果汁機，打成蔬果汁來喝。雖然以前我是在超市買一整顆鳳梨，但買到的都是菲律賓的鳳梨，幾乎買不到台灣鳳梨。

這一個月＊，我在日本看到跟台灣有關的新聞，不是福原愛就是鳳梨。中國暫停進口台灣鳳梨，日本人為了幫助台灣就展開行動，購買台灣鳳梨。這是基於近期日本人對於台灣的好感所觸發的消費行動。此外，三一一地震時，台灣捐助日本巨額捐款至今十週年，剛好遇到日本人要對台報恩的情感較為強烈的時刻，我想也與此有關。*

◓水果向來是政治問題

聽說台灣生產的鳳梨，出口中國的佔比約十％。最近出口日本的增加量能否補足中國市場的損失，這點我沒有確切數據。但如果台日可以合作抵抗中國的壓力，是令人痛快的大事，未來若是台灣或日本受到中國禁止進口的壓力，或許也可以依此找到策略來抗衡。

事實上，水果跟政治緊密相關，因為水果是國與國之間貿易交換的「經濟作物」，也是出口國賺取外匯的「出口商品」。日台關係從歷史上來看，幾乎可以稱之為「水果政治學」，水果向來是政治問題。

鳳梨跟番茄一樣，原產地都在南美洲。鳳梨的外型如松果（pine），味道與蘋果（apple）相近，因此被稱為鳳梨（pineapple）。鳳梨的口味酸甜兼備，果肉份量大、營養價值高，很快就登上全世界的餐桌。但由於採收之後沒辦法長久保存，因此在物流技術發展前，多以鳳梨罐頭為主。一開始，看準台灣可能成為鳳梨罐頭生產重鎮的，就是日本人。

二十世紀初，日本統治台灣時，也開始研究台灣可以培育哪些水果。當時選中的，就是鳳梨跟甘蔗。甘蔗用來生產砂糖，而鳳梨則是為了做成罐頭出口全球。

台灣第一座罐頭工廠，於一九○二年在高雄鳳山完工。隨著產量漸增，鳳梨罐頭也不只出口到日本，而是全世界。繼砂糖、稻米之後，台灣鳳梨也成為主要產業。

◓水果王國的起點

當時，製糖產業是由總督府主導，但鳳梨產業不一樣，是台灣的農家和中小企業積極參與，和「鈴木商店」等日本企業競爭。台灣的氣候非常適合鳳梨生產，也是台灣今日成為水果王國的起點。

有趣的是，在沖繩石垣島等地擴大鳳梨生產的，也是台灣人。現在在沖繩的第三、四代台灣華僑，有些人的祖先是移民而來的鳳梨農。他們在戰後大量生產鳳梨，「出口」到日本本土。為了保護沖繩的鳳梨產業，台灣鳳梨出口到日本有所限制，反而增強了台灣香蕉進口日本的優勢，因此造就許多台灣的香蕉富豪。具有台灣血統的日本政治家蓮舫，她的祖母就被稱為「香蕉女王」，和宋美齡關係密切。

這次台灣鳳梨的事件，促使幾個問題浮上檯面，值得思考。

第一，儘管蔡英文從二○一六年開始宣示南向政策，但台灣水果對中國市場的依賴至今沒有好轉。此外，台灣推動水果出口日本，但至今仍禁止福島五縣的農產品進口。這次的文章，暫且不針對這些問題詳細論述。但我希望大家記得，鳳梨問題是兩岸「冷對抗」的結果，而水果總是很容易轉化為政治問題。

◓蓮霧、鳳梨都來日本吧

總之，我個人希望，可以在日本更容易買到好吃的台灣鳳梨。即便價格稍高，只要能便利地買到台灣鳳梨，我自己以「自殺」來處理，每天早上打成蔬果汁。餓的時候，還能當作零食墊墊肚子。現在日本賣的菲律賓鳳梨，一顆三○○日圓（約八十台幣），就算台灣鳳梨售價六○○日圓，我還是會買。即便價格稍高，最重要的還是能在日常的超市裡買到，因此進口商品數量的成長是不可或缺的條件。

台灣水果以香蕉為代表，過去在中南美、東南亞產的價格戰中敗北，在戰後逐漸退出日本市場。但最近新冠疫情的關係，大家在家吃飯的頻率變高了，也更願意花錢在飲食成本。即便價格稍高，日本消費者也更願意選擇美味食材，我看，台灣鳳梨頗有機會勝出。

現在，說到日本的台灣水果，芒果、荔枝、柚子都很知名。最近有時也會看到棗子、釋迦，但我個人非常希望蓮霧也能進口日本。對此，我有個好點子。台灣政府應該在銀座開一間台灣水果中心，仿照日本北海道、熊本縣等地方政府在銀座打造特產館來提高知名度的成功經驗。只要讓日本人漸漸在台灣水果中心品嘗到台灣水果，更熟悉這份美味，日本也許就會成長為最大出口國。

最近，在台灣的日本朋友好心寄了金鑽鳳梨給我，我立刻「自殺」來品嘗。很甜，比菲律賓鳳梨好吃很多。我們日本人，都衷心期待台灣水果深入日本市場。

＊本文撰寫於二○二一年。

●本文摘選自時報出版之《台灣超越日本，真的嗎？鳳梨、便當、台積電，台日社會文化多樣交流的觀察與思索》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！