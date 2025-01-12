想要長壽？花時間經營好親密關係與友誼，保持快樂與健康！

文／尼爾．艾歐、李茱莉

想要長壽？請花時間經營好你的親密關係與友誼

我和我的太太茱莉會確認自己安排了時間，可以跟彼此相處。我們會計畫特別的約會，一個月兩次，有時候我們會去看一場現場演出，或是大啖異國料理，但大部分的時候，我們只是花上幾個小時來散散步，聊聊天；無論做什麼，我們都知道這段時間是牢牢地固定在行事曆上，並且不會因為其他事而有所讓步。沒有這段共同時間的日子，我們太容易讓其他的事務占據我們一整天的時間，像是去買買日用品或是打掃房子。我跟茱莉安排的時間，讓我得以將親密關係這項我重視的特質，付諸實踐。再也沒有其他人可以像她一樣讓我傾吐心聲，但唯有在我們安排了這段時間的時候才可能達成這個狀態。

平等是我的婚姻裡面另一項相當重視的特質，我一直以為我的表現都符合這一點。但我錯了，在我跟我太太安排好了共同的時間之前，我發現我們兩個一直為了家裡有些事為什麼沒人去處理而發生口角；數項研究指出，在異性戀伴侶之間，丈夫並未公平地分配家務。說起來令人傷心，但得承認我也屬於這種丈夫。紐約的一位心理學家達西．洛克曼（Darcy Lockman）在《華盛頓郵報》上寫道：「雙薪家庭中，職業婦女負起了家庭裡百分之六十五的兒童照顧責任，這個數字在千禧年之後就保持如此。」

但是，如同洛克曼在她的研究中所訪談的許多男士一樣，我對我太太所承擔的家務渾然不覺，就像一位母親告訴洛克曼的：

當我像個瘋子似地到處團團轉，購買孩子們的東西或是洗衣服的時候，他不是在用手機，就是盯著電腦看；當我早上忙著裝便當，把女兒的衣服拿出來，幫著兒子完成他的作業，他正在喝著咖啡，看著他的手機。他就只是坐在那。他不是故意的，他對身邊發生的事情絲毫不知情，一旦我向他問起，他就變得防衛心很強。

彷彿洛克曼訪問的就是我太太本人似的，但如果我太太需要人幫忙，她為什麼不說呢？之後我才恍然大悟！搞清楚我能幫上什麼忙，本身就是一種付出。茱莉無法告訴我該如何幫她，因為她腦裡已經一大堆事情了，她希望我主動一點，直接起身，動手去幫忙。但我不知道該怎麼做，一點概念都沒有，所以我不是困惑地呆站在那裡，就是溜去做別的事。太多個晚上都是照著這個劇本走，最後都以延遲的晚餐、受傷的心情，有時還伴隨著眼淚落幕。

在我們的某個約會日，我們坐下來，把自己負責的所有家務事都列出來，並確認沒有落下任何事情。把我所列出來的，跟茱莉列出來的兩相比較（那看起來無限長），這給了我一記當頭棒喝，讓我理解到我需要調整一下自己對於婚姻生活裡平等的觀念。我們同意了要平分家務事，並且，最重要的是，把家務事安排進計畫表上的時間箱裡，這樣一來，哪些任務會在什麼時候完成，也就非常明確了。

找出一個比較公平的方式來分配家務替我找回了婚姻生活裡的平等，也讓我挽回了尊嚴，也提高了擁有一段長久且幸福關係的機率。洛克曼的研究也支持這種做法的優點：「愈來愈多家庭與臨床研究顯示，配偶間的平等，會提升婚姻的成功率，而不平等則會使其降低。」

安排時間給家人，並確保他們占有我的時間，不再只是剩餘時間的受益人，這毫無疑問地大大改善了我跟我太太和女兒的關係。

「我們最愛的人不應該要獲得剩餘的時間就感到滿足；當我們在行事曆上替我們所重視的事情排定時間，並將份內的事付諸執行的時候，所有人都會因此受益。」

這個領域不只有家人。不替重要的關係安排時間比大多數的人所想像的更為嚴重。最近的研究顯示，缺乏社交活動不只是會導致孤獨感，而且還會在生理上造成一些有害的影響。事實上，親密友誼的缺乏，可能會對你的健康有所傷害。

在友誼影響壽命這方面，最具有說服力的證據，來自哈佛成人發展研究計畫所進行的一項研究。這項研究現在還在持續進行中。自一九三八年起，研究人員就一直在追蹤七百二十四個男人的健康狀況以及社交習慣。這項計畫目前的主持人羅伯．威丁格（Robert Waldinger），在一場 TEDx 的演講中說道：「從這項長達七十五年的研究中，我們所得出最清楚的一個訊息就是『好的關係讓我們保持快樂與健康。』就這麼簡單。」根據威丁格，缺乏社交連結的人「比較不快樂，並且中年以後較早開始出現健康衰退的狀況；腦功能退化得也比較快；而且，比起不孤單的人，他們的壽命較短」。威丁格警告道：「不只是你所擁有的朋友數量……你的親密關係的品質很重要。」

書名：《專注力協定》 作者： 尼爾．艾歐、李茱莉 出版社：時報出版 出版時間：2025年1月7日

高品質的友誼要具備什麼呢？俄亥俄大學一位人際溝通學的教授威廉．羅林斯（William Rawlins），他研究在生命的進程中，人與人彼此互動的方式，他告訴《大西洋》雜誌，擁有讓人感到滿足的友誼需要三樣東西：「有人聽你說話、讓你依賴、以及有人讓你樂於與其相處。」在我們年紀尚輕的時候，通常是自然而然就可以找到一個聽你說話、讓你依賴，並且樂於與其相處的人，但是當我們逐漸成年，維繫友誼的模式就不再那麼清楚明朗了。畢業後，我們與好友各奔前程，追尋各自的事業，開始新的生活，相隔數千哩遠。

突然之間，比起跟好友們開懷暢飲，工作上的義務和事業上的企圖變得更加優先。如果再有孩子的加入，在城裡狂歡的夜晚，就被躺在沙發上筋疲力竭的夜晚給取代。但不幸的是，我們在他人身上所投資的時間愈少，我們就愈容易將就於沒有他們的生活，直到有一天，彼此已經變得太過於生疏，無法重新建立彼此的連結了。

●本文摘選自時報出版之《專注力協定：史丹佛教授教你消除逃避心理，自然而然變專注【暢銷新裝版】》。