冰箱存放的食材都熟記效期？內建「冰箱地圖」是好是壞？

文／米果

書名：《人生最難整理術》 作者：米果 出版社：大田 出版時間：2024年9月1日

一直都很喜歡深夜時段的日劇，可能是深夜的關係，沒有「闔家觀賞」的壓力，題材或表現手法都很自由，許多在熱門時段相對冷門的演員反而光芒四射，而那些在熱門時段活躍的一線明星，偶爾也會來深夜時段過一下表演的癮，這是深夜劇好看的地方。當然這些深夜劇來到台灣戲劇平台時，已經不是深夜時段了，任何時間都可以追到盡興。

最近看了二〇二二年一月在富士電視台深夜時段播出的《おいハンサム!!》，中文劇名翻譯為《喂！帥哥》。這劇名的典故來自於劇中伊藤一家人，一個很愛一臉正經講道理的父親，和一位超級淡定的母親，以及三個對交往對象經常看走眼的女兒。在伊藤爸爸碎碎念的時候，伊藤媽媽會說，明明一張好看的臉，卻講這些無聊的話，女兒年紀還小的時候，以為好看的臉就是handsome（ハンサム）的意思，跟帥哥其實沒什麼關係。

這部日劇拿下二〇二二年日本民間放送連盟賞與東京日劇大賞的兩個獎項，飾演伊藤爸爸的是當時六十三歲的吉田鋼太郎。他是個從舞台劇起家的演員，讓人印象深刻的角色有《半澤直樹》的銀行主管，大河劇《真田丸》的織田信長，《大叔之愛》那位叫做黑澤的雙性戀主管。我最喜歡他飾演的角色是二〇一四年播出的《東京センチメンタル》（東京傷情故事）那位一直在談戀愛的東京下町和菓子師傅，WAKUWAKU JAPAN頻道播出時，我可是每一集都沒錯過，而今這個頻道也退出台灣市場了。

《喂！帥哥》僅僅八集，看起來是喜劇，但是讓人深思的人生細節卻毫不輕鬆。第三集的副標題是「冰箱角落一根七公分的蔥」，我反覆看了好幾次，深受震撼。

這集劇情大意是，女兒都長大離家之後的伊藤夫妻兩人，因為早餐談起冰箱角落一根沒有用完的蔥，總是一臉正經講幹話的伊藤爸爸突然感傷了起來。

伊藤媽媽提到，過去她腦袋裡面一直有張「冰箱地圖」，清楚知道冰箱裡有什麼食材，哪樣青菜如果不快點煮就會爛掉，哪樣肉品如果不拿出來搭配變出什麼菜色，好像快要過了賞味期限。為了辨識雞蛋的先來後到順序，資歷比較深的蛋殼上面就用黑色簽字筆寫著「古」。腦裡的冰箱地圖讓她張羅一家人三餐的時候倍感壓力，也曾經因為隔天是不可燃垃圾回收日，硬是把一罐醬油用完，好趕上回收玻璃空罐的日子，結果煮了一鍋過鹹的湯。

特別是日本很盛行的大蔥，體積約莫是我們常見的青蔥或珠蔥的好幾倍大，煮味噌湯可以用，當作料理配角也很需要，但總會有那種被切下來再用保鮮膜包起來的蔥，放在冰箱角落就遺忘了，或是為了那根七公分的蔥快要壞掉了，絞盡腦汁想一道菜色。伊藤媽媽說，後來因為育兒跟家事太過勞累，就想辦法把冰箱地圖這個魔咒徹底忘記，菜爛掉就爛掉，醬料忘記就忘記，要不然壓力好大。

已婚的二女兒腦袋裡面也有一張冰箱地圖，自詡為專業家庭主婦，每樣食材都想盡辦法利用到極致，直到疑似出軌的丈夫在餐桌上叫了別的女人的名字，直到她煮了豐盛晚餐之後才被丈夫通知那天晚歸，她悲傷打開冰箱的時候，發現之前買的醬料已經過期，真空包裝的魚乾也過了賞味期限，她想起自己的婚姻，對著魚乾說，好可憐啊，被曬乾的時候已經死過一次，過了賞味期限又死一次。

因為冰箱一根殘留的蔥，伊藤爸爸突然有感而發，透過網路緊急召開一場家庭會議，說了一段意義深遠的話：

「我們的人生裡面，每次都剛好把一根蔥用完，是一件難得的事。我們沒辦法剛剛好把蔥用完，但不要拘泥於剛剛好，這世上還有更重要的事，不要掙扎，要好好煩惱。人生一定有它的終點，無論是誰，一定會在半路上就迎來終點。 就算後悔有心願未了也沒用。剛剛好又怎樣，就算你現在做得剛剛好，那明天之後呢？不要害怕有遺憾，要積極活下去，要積極跌到滿身傷，有遺憾才叫做人生啊，女兒們，有遺憾的人生才是精彩的人生。」

雖然妻子跟女兒都覺得爸爸又一臉正經講幹話，可是原本蹲在冰箱旁邊憂傷的二女兒，卻透過手機視訊，感覺父親的激勵十分強大。

伊藤媽媽後來也說，再也不要被冰箱地圖束縛了，以物盡其用為目標的人生真的很累啊！畢竟冰箱不是國王，而是工具，冰箱的目的並不是讓人把食物剛好用完，而是要帶給人幸福，忘東忘西或是丟三落四，才是人類吧！

我反覆看這集，簡直是五雷轟頂。想起自己腦袋裡面也有一張非得物盡其用不可的冰箱地圖，害怕食材過期，介意賞味期限，即使如此，還是會有醬料躺在冰箱裡面過期好幾年的遺憾發生。

必須在南北兩個住居處移動時，也會特別注意生鮮食材的採買分量，就算如此，還是有突然必須拉著行李箱去趕高鐵的狀況發生，於是行李箱裡面就常備一個保冷袋，把下週會過期的雞蛋放進去，把可能會壞掉的蘋果放進去，把吃剩一半的生菜放進去，把前一天才剛煮好的紅豆湯用密封袋裝起來再放進去，把下次再回來時肯定會爛掉的蔥薑都放進去。

我的冰箱地圖從冰箱移動到行李箱，直到伊藤夫婦說了那些人生感想，才猛然意識到，剛剛好又怎樣，有遺憾又怎樣。以前總是警示自己不要把冰箱當成食物的墳場，原來把冰箱當成食物墳場的人生，有可能是積極跌到滿身傷的另一種表現。腦袋不存在冰箱地圖的人，或許才有快意人生跟跌倒之後迅速爬起來的修復力吧！

●本文摘選自大田出版之《人生最難整理術：其實是最動人的整理術》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！