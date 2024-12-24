「以為是愛情，結果是心律不整！」日本百歲老人家地獄級的黑色幽默！

文／日本全國公益自費老人之家；編／三采文化

《銀髮川柳》系列是日本全國公益自費老人之家協會舉辦的徵文活動，平均投稿民眾年齡69歲，最年長的甚至超過100歲，從抱怨老伴、身體，到不服老的脾氣，集結人生老前輩智慧、感嘆、豁達與幽默的短詩，在日本創下銷售破百萬冊的紀錄！集結的文字訴說著坦然面對年齡的增長，並以幽默看待的短詩，真實地反映了人生和時代。（編按）

胸口悸動 以為是愛情 結果是心律不整 ──男性／福岡縣／75歲／上班族

現在場面氣氛緊張 於是演出老年痴呆裝糊塗 上了年紀也是很方便的 ──女性／茨城縣／71歲／家庭主婦

殯儀館是 許久不見的朋友 再次碰頭的地方 ──男性／廣島縣／69歲／無業

我還很有元氣！ 就連遺書都 能夠寫兩遍 ───男性／神奈川縣／94歲／無業

組團出遊去 日子真難定 每天都有人體檢 ───男性／京都府／80歲／無業

老了之後 比起讀空氣 我寧願讀佛經 ───女性／神奈川縣／43歲／平面設計師

選一本書來讀 比起內容 我只選擇字體大的 ──男性／神奈川縣／71歲／無業

即便頭髮這麼少 還是得付 全額的理髮費 ──男性／東京都／66歲／自雇者

在醫院等了三小時 檢查結果居然是 『年紀大了』 ──女性／新潟縣／65歲／無業

真是尷尬 竟然想不起來 老公叫什麼了 ──女性／埼玉縣／63歲／無業

模仿麥可跳舞 卻被誤會是 癲癇發作 ───男性／福岡縣／47歲／無業

耳朵聽不到了 只好學旁邊的人 他笑我跟著笑 ───男性／茨城縣／70歲／無業

孩子已離巢 先生已離世 我的青春終於來了 ────男性／栃木縣／61歲／無業

體檢過後 太太突然變溫柔了 令人害怕 ───男性／岐阜縣／63歲／自雇者

今天打扮得很年輕吧 不料還是 被讓座了 ───女性／千葉縣／61歲／家庭主婦

超高齡社會的日本，每四人中就有一位是老年人。面對年老和衰退，追求身心健康之外，也有一群充滿智慧與的銀髮前輩們，期待自己能選擇愉快、自信、優雅的老去，坦然面對年齡的增長，並以幽默看待，透過文字帶給各世代的人們力量！

●本文摘自三采文化出版《笑中帶淚的老後日常套書：《銀髮川柳1～3》》。