「以為是愛情，結果是心律不整！」日本百歲老人家地獄級的黑色幽默！

琅琅悅讀／ 三采文化
書名：笑中帶淚的老後日常套書：《銀髮川柳1～3》 作者：日本公益社團法人全國自費老人之家協會 出版社：三采文化 出版時間：2024年12月27日
書名：笑中帶淚的老後日常套書：《銀髮川柳1～3》
作者：日本公益社團法人全國自費老人之家協會
出版社：三采文化
出版時間：2024年12月27日

文／全國公益自費老人之家；編／

《銀髮川柳》系列是日本全國公益自費老人之家協會舉辦的徵文活動，平均投稿民眾年齡69歲，最年長的甚至超過100歲，從抱怨老伴、身體，到不服老的脾氣，集結人生老前輩智慧、感嘆、豁達與幽默的短詩，在日本創下銷售破百萬冊的紀錄！集結的文字訴說著坦然面對年齡的增長，並以幽默看待的短詩，真實地反映了人生和時代。（編按）

胸口悸動

以為是愛情

結果是心律不整

──男性／福岡縣／75歲／上班族

現在場面氣氛緊張　

於是演出老年痴呆裝糊塗　

上了年紀也是很方便的

──女性／茨城縣／71歲／家庭主婦

殯儀館是　

許久不見的朋友　

再次碰頭的地方

──男性／廣島縣／69歲／無業

我還很有元氣！

就連遺書都

能夠寫兩遍

───男性／神奈川縣／94歲／無業

組團出遊去　

日子真難定　

每天都有人體檢

───男性／京都府／80歲／無業

老了之後　

比起讀空氣　

我寧願讀佛經

───女性／神奈川縣／43歲／平面設計師

選一本書來讀

比起內容

我只選擇字體大的

──男性／神奈川縣／71歲／無業

即便頭髮這麼少　

還是得付　

全額的理髮費

──男性／東京都／66歲／自雇者

在醫院等了三小時　

檢查結果居然是　

『年紀大了』

──女性／新潟縣／65歲／無業

真是尷尬

竟然想不起來

老公叫什麼了

──女性／埼玉縣／63歲／無業

模仿麥可跳舞　

卻被誤會是

癲癇發作

───男性／福岡縣／47歲／無業

耳朵聽不到了　

只好學旁邊的人　

他笑我跟著笑

───男性／茨城縣／70歲／無業

孩子已離巢

先生已離世

我的青春終於來了

────男性／栃木縣／61歲／無業

體檢過後　

太太突然變溫柔了

令人害怕

───男性／岐阜縣／63歲／自雇者

今天打扮得很年輕吧

不料還是

被讓座了

───女性／千葉縣／61歲／家庭主婦

超高齡社會的日本，每四人中就有一位是老年人。面對年老和衰退，追求身心健康之外，也有一群充滿智慧與的銀髮前輩們，期待自己能選擇愉快、自信、優雅的老去，坦然面對年齡的增長，並以幽默看待，透過文字帶給各世代的人們力量！

本文摘自三采文化出版《笑中帶淚的老後日常套書：《銀髮川柳1～3》》

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