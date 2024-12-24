「以為是愛情，結果是心律不整！」日本百歲老人家地獄級的黑色幽默！
《銀髮川柳》系列是日本全國公益自費老人之家協會舉辦的徵文活動，平均投稿民眾年齡69歲，最年長的甚至超過100歲，從抱怨老伴、身體，到不服老的脾氣，集結人生老前輩智慧、感嘆、豁達與幽默的短詩，在日本創下銷售破百萬冊的紀錄！集結的文字訴說著坦然面對年齡的增長，並以幽默看待的短詩，真實地反映了人生和時代。（編按）
胸口悸動
以為是愛情
結果是心律不整
──男性／福岡縣／75歲／上班族
現在場面氣氛緊張
於是演出老年痴呆裝糊塗
上了年紀也是很方便的
──女性／茨城縣／71歲／家庭主婦
殯儀館是
許久不見的朋友
再次碰頭的地方
──男性／廣島縣／69歲／無業
我還很有元氣！
就連遺書都
能夠寫兩遍
───男性／神奈川縣／94歲／無業
組團出遊去
日子真難定
每天都有人體檢
───男性／京都府／80歲／無業
老了之後
比起讀空氣
我寧願讀佛經
───女性／神奈川縣／43歲／平面設計師
選一本書來讀
比起內容
我只選擇字體大的
──男性／神奈川縣／71歲／無業
即便頭髮這麼少
還是得付
全額的理髮費
──男性／東京都／66歲／自雇者
在醫院等了三小時
檢查結果居然是
『年紀大了』
──女性／新潟縣／65歲／無業
真是尷尬
竟然想不起來
老公叫什麼了
──女性／埼玉縣／63歲／無業
模仿麥可跳舞
卻被誤會是
癲癇發作
───男性／福岡縣／47歲／無業
耳朵聽不到了
只好學旁邊的人
他笑我跟著笑
───男性／茨城縣／70歲／無業
孩子已離巢
先生已離世
我的青春終於來了
────男性／栃木縣／61歲／無業
體檢過後
太太突然變溫柔了
令人害怕
───男性／岐阜縣／63歲／自雇者
今天打扮得很年輕吧
不料還是
被讓座了
───女性／千葉縣／61歲／家庭主婦
超高齡社會的日本，每四人中就有一位是老年人。面對年老和衰退，追求身心健康之外，也有一群充滿智慧與的銀髮前輩們，期待自己能選擇愉快、自信、優雅的老去，坦然面對年齡的增長，並以幽默看待，透過文字帶給各世代的人們力量！
●本文摘自三采文化出版《笑中帶淚的老後日常套書：《銀髮川柳1～3》》。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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