10/23「國際搧同事巴掌日」別真的動手！碰上煩人同事，記得保持微笑

「國際搧同事巴掌日」 (National Slap Your Coworker Day)不是真的讓你對同事出手！這個由網友們自創的紀念節日，是為了自嘲職場困境而生，面對討厭的同事，如果可以因為看到這句話，感受到同樣的荒謬感而噗哧一笑，讓幽默感解救緊繃的職場人際壓力，那就再好不過了～ 然而，在職場中真的遇到麻煩人物可以怎麼做？不同情境，當然有不同的解套方式！（編按）

●本文摘選自仲間出版／讀書共和國之《拐個彎、繞點路，避開職場麻煩人物：【主管．部屬．同事．客戶】完全因應！築起心理防火牆、巧妙閃避冷處理，好好守護努力工作的自己！》。👉 立即前往琅琅書店購買電子書，馬上開始閱讀！

文／井上智介

書名：《拐個彎、繞點路，避開職場麻煩人物》 作者：井上智介 出版社：仲間出版／讀書共和國 出版日期：2024年5月22日

碰上這種同事怎麼辦？——不同情境應對法

不聽別人的意見，始終自以為是

不聽人說話，多半都是因為看待事情的角度很自我中心，若以專業用語來形容，就是「自我意識過高」。這種人極為固執，對於跟自己相異的想法總是不屑一顧。尤其是他們多半有過貫徹自身意志而造就成功的經驗，所以容易輕視其他的意見與觀點。不管別人說什麼，他們都堅持己見，絕不動搖。

有不少醫生屬於這個類型，往往患者才剛說話，他們就直接下了結論。他們大都思想敏捷，覺得很多事不用說也該明白，但從患者的角度來看，只會認為對方是「不聽人說話的醫生」。

這種個性用對地方會頗有助益，但大部分的狀況，只會讓人在不知不覺間變得一意孤行，甚或對別人造成傷害。遺憾的是，跟這種人講道理或表達異議都無濟於事，他們完全不關心別人怎麼想，任何意見都只當成耳邊風。

想要引起他們的注意，必須花費一點工夫。如果用說的會被忽視，那就將想法「可視化」吧！做成表格或流程圖，從頭到尾仔細地加以說明。

還有另一個方法，則是在說話之前先加一句：「有件事想聽聽您的意見……」這種人多半充滿自信，一旦加上這句話，他們就會對你要說的事情更感興趣，也更願意聆聽你的想法。

愛說八卦壞話，破壞職場氣氛

這種人的特徵，就是話題的中心永遠繞著別人打轉。他們不會告訴別人「剛剛我被主管叫去唸了一頓」，而是老在議論其他人，例如「之前進來的那個○○，聽說是從A公司離職的……」，從來不把自己當成話題的主角。

這種行為的背後，其實潛藏著低落的自我肯定感。也就是說，他們四處傳播目標對象的缺點過失或不想讓人知道的事，是意圖損害對方的聲譽，同時抬高自己的身價，因為「連這種事我都知道，所以我很厲害吧」。

更糟糕的是，這些行為都是無意識的舉動，他們不僅不認為自己在道人長短、散播八卦，甚至覺得是在「分享貴重的情報」。一旦被他們選為「分享者」，只是隨便附和一聲都可能被當成共犯，說不定還會因此背上黑鍋，被他們栽贓那些話是「你說的」。

都已經被迫聽了自己根本不想聽的話，要是還因此被連累而評價受損，可就太划不來了。

要應付這種人，只有兩個方法——

盡可能不和他們待在一起，也不要閒聊談天

明確地表示自己對壞話及八卦沒興趣

總之就是保持距離，不聽他們說長道短，才是自保之道。能避開當然最好，要是真的沒辦法，就從頭到尾表現出不感興趣的樣子吧！例如，聊天聊到一半，對方突然開始說別人壞話，只要回答：「喔～～是這樣嗎？」然後便轉開視線，低頭滑手機或假裝專心工作。盡可能不著痕跡地退出對話，對方自然就會去找下一個分享的目標。

總是自視甚高、很愛自我誇耀

總是自視甚高、自我標榜的人往往都缺乏自信，經常感到不安。他們可能對此有所察覺，也可能毫無感受，但為了不讓周遭發現這一點，大部分的人都會藉由自我誇耀來維護自尊，或者表現出高高在上的態度，以保持優越感。

對付這樣的人，我建議的方法是——讓他們「愛怎麼誇就怎麼誇」。

一旦你被他們視為「對手」，對方就會想盡辦法要踩到你頭上。和他們正面衝突，只會讓對方反應得更激烈；你越是努力對抗，就更加消耗自己的能量。所以，只要隨便附和幾聲，讓他們「炫耀個夠」，他們就會逐漸削減對你的敵意和興趣。

剛開始你可能會覺得煩躁，很難忽視他們的自我誇耀，這很正常，畢竟他們就是要激怒你、讓你不高興，才故意這麼挑釁，看到你對他們說的話有所反應，他們就開心了。要逼自己假裝沒聽到，起初一定很痛苦，但只要發現他們又開始自吹自擂了，就盡量把耳朵關上吧！

另外還有一個不錯的方法，那就是——「當對方開始自我誇耀，就跟著拚命誇」。

當別人過度稱讚自己時，一般人都會產生戒心，而諷刺的是，這種喜歡自我誇耀的人原本就充滿不安，所以幾乎沒有警覺性。

「你真是太厲害了！我一輩子都比不上！」像這種別人一聽就很「假」的誇張讚美，這種人基本上都會聽得很開心，所以，不妨就抱著遊戲的心態玩玩吧！只要滿足了對方的認同需求，說不定反而會得到他們在工作上的協助或受用的建議。

把自己的過錯轉嫁到別人身上

說實話，這種人才是真正要注意的對象，因為這已經不是忍耐一下就能解決的問題了，一不小心就可能禍從天降，讓自己遭受實質的損害。他們之所以這麼做，背後隱藏著完美主義和自戀的傾向。工作上的失敗原本與身為人的價值毫無關連，但在他們看來，兩者卻是對等的。

失敗了，只要真心道歉並妥善因應就好，他們卻會認為「道歉＝承認失敗＝損害身為人的價值」，所以不可能道歉。於是，他們會怎麼做呢？那就是直接把罪責推到不敢出聲辯駁的無辜者身上。

只有一個方法可以有效防止這種狀況——「盡可能劃定責任歸屬」。不要用口頭決定，而是以email或通訊軟體溝通。就算對方還是只用口頭通知，也可以用email或通訊軟體回覆：「剛才討論時說好了，我是負責○○的部分，我就照這樣進行囉！」

將此當成工作劃分配置的證據，以備不時之需。其次，最好避免和對方一對一往來互動。只要當中還有第三者，即使之後發生問題也還有人證，可以盡量減輕受害的程度。

有著強烈的認同需求

不管是誰，多少都有著「想被他人認同的需求」。認同需求本身不是錯誤，但要是索求過度，就會對旁人造成困擾。

對於這樣的人，有以下三種因應的方法——

巧妙地刺激對方的認同需求

例如，碰到自己不擅長的工作時，可以跟對方說：「這個工作超出我的負荷了，所以我想拜託能力頂尖的您幫忙……」

只要滿足了對方的認同需求，他們就會開心地接受你的請求。

用對方原本的話語來回應

例如對方說：「我今天在早會上的報告表現不錯。」這時不要回答：「真的說得很棒。」而是要說：「○○姐在早會上的報告，讓我獲益良多。」就像這樣，先直接點名，再用對方原本的話語回應，效果會更好。

這看似是小細節，但對於認同需求強烈的人來說，如果不用他們原本的話語回應，即便只是改變一下措辭，他們就可能覺得受到了否定。平常和他們說話時，可以稍加留意這一點。

對每件小事都表示感恩

這個方法不只適用於認同需求強烈的人，更是對一切人際溝通都大有助益。人只要知道有人在關注自己，就能感到滿足，所以真誠地表達感謝、維持剛剛好的距離，與對方建立適切的關係吧！不要帶著利用的心情，而是保持做人該有的分寸，配合對方的個性耐心相處就好。

只做自己想做的事，單方面把工作推給別人

明明大家都有自己擅長和不擅長、喜歡和不喜歡的工作，這種人卻偏偏只做自己想做的事，其他全推給同事或後輩……對旁人來說，這種人著實是棘手的大麻煩，此時不必猶豫，就直接找主管商量吧！工作分配本來就是主管的權責，你不需要涉入太多，透過主管這個第三者來解決就好。

只做自己想做的事、把工作推給別人的人，一定帶有某種目的，可能是為了落個輕鬆，也可能是想做的工作更容易提升自己在公司的評價。無論如何，要是讓他們為所欲為，對方只會得寸進尺，還是在事態變得不可收拾之前，盡早設法處理吧！

●本文摘選自仲間出版／讀書共和國之《拐個彎、繞點路，避開職場麻煩人物：【主管．部屬．同事．客戶】完全因應！築起心理防火牆、巧妙閃避冷處理，好好守護努力工作的自己！》。👉 立即前往琅琅書店購買電子書，馬上開始閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡