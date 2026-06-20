大啖芒果的季節來了！「夏至」進入炎熱，午後易有傾盆大雨

文／彭啟明、洪震宇、李咸陽

夏至 （國曆六月二十一或二十二日）：夏果之王芒果 盛產．赤腳散步保健良方

夏季到來，午前晴朗燥熱，午後大雨滂沱。

在天文上，夏至是太陽光直射北回歸線的時候，這天起北半球白天的時間達到最長，夜晚的時間最短，之後便隨著陽光逐漸往南直射，白天的時間會慢慢縮短。如果立夏是夏季的起點，夏至就是夏季已過一半的「中」點，可以說是夏季型氣候最明顯的時候。此時的最大特徵就是溫度明顯上升及降雨量減少。

隨著太平洋高壓逐漸增強，梅雨鋒面往北移動到中國長江流域附近，等於宣告台灣梅雨季結束，進入炎熱、多午後雷雨及颱風的典型夏季天氣。夏至開始的時間差不多在端午節前後，因此才會有「未食五月粽，寒衣勿入櫳」的諺語，意思是在端午節過後才是典型的夏季型天氣，才能安心的把冬衣收起來。

從平均溫度的年變化，就可以看出夏至燠熱的氣候特徵。每年大約從夏至進入台灣最炎熱的時候，並一直持續到立秋或處暑，溫度才明顯下降。以台北為例，六月下旬的夏至平均日最高溫（一天最高的溫度）開始上升到35度以上，一直到處暑結束後的九月上旬，才又下降到31度左右。

熱的地方不只北部，中南部及東部也有類似的特徵，在夏至、小暑、大暑到處暑這段期間，台中、高雄溫度也都有33度，東部花蓮有32度。由於台北屬盆地地形，本來就容易累積熱量，加上綠地逐漸較少、新開發的水泥叢林建築快速增加，在夏季溫度常常比其他地方都來得高，台北也成為台灣的火爐之都。

由於下雨的型態變成午後雷陣雨，通常天氣都是上午相當晴朗炎熱，中午過後因水氣及烏雲累積到一個程度，便降下滂沱大雨，有時還夾雜著雷擊。這樣的雨通常下得很急很快，令人措手不及，雨勢也相當大，建議在這時間出門記得帶把傘比較保險，雖然雨勢常常大到連撐傘也無法完全遮蔽，不過至少可以保護自己不致成為落湯雞。

夏至生活小叮嚀 1. 嚴防中暑、多補充水分。 2. 早上晾衣，中午就要收，以免被午後雷陣雨淋濕。 3. 山區及空曠地嚴防雷擊。

食材曆：芒果

俗諺說：「芒種夏至，檨仔（芒果）落蒂」，炎熱的夏至，開啟芒果的產季。芒果是夏天水果之王，也是台灣人的驕傲，五、六月是比雞蛋略大、香氣濃但纖維粗的綠色土芒果盛產期，六、七月是果肉細緻的紅色愛文與體型巨大、肉質軟的黃色金煌接棒，九月則是味道較酸的紅色凱特上市。

這些不同品種的芒果，都是帶著異國身世飄洋過海，創造在地化的獨特風味。四百多年前荷蘭人從南洋將芒果引進台灣，在台南六甲栽種，慢慢擴散到各地，根據平埔族的發音，芒果被叫做檨仔，也就是現在台灣本土的土芒果。

土芒果的清香也引發清代旅台詩人、官員的好奇與喜愛。順治年間在福建任官的郁永河，到北投採硫磺。他沒見過這種長在大樹上、形如茄子，夏至成熟的芒果，品嘗之後，形容那種特別感受：「不是哀梨不是楂，酸香滋味似甜瓜。」乾隆年間來嘉義縣任官的謝金鑾更形容其口感是「吮蜜含漿到口和」。

五十多年前從美國佛羅里達州移植來台、最受國人喜愛的愛文，也是傳奇之果。當時在全台十一個地區推廣試種，幾乎都失敗，只有玉井的果農鄭罕池堅持下去，在第四年終於開花結果，寫下愛文傳奇。一九六六年，六龜果農黃金煌，將凱特與懷特品種雜交育種出金煌，與愛文成為夏日芒果雙豔。

沒有農人的堅持與巧思，夏天就無法如此繽紛，然而吃果子拜樹頭，身材高大的土芒果樹，抗病蟲害又耐旱，是行道樹重要樹種，也是愛文、金煌等芒果本土化的移植母株，土芒果的特有香氣，更夾帶著童年的美好記憶，是其他品種難以取代的。

夏至節氣 食物：薑、甜椒、辣椒、芒果

薑，俗話說「冬至蘿蔔夏至薑」，夏至炎熱，卻不宜吃太寒涼食物，炎夏吃薑，反而藉由溫熱食物來達到排汗解毒的效果。

圖／遠流出版 《樂活國民曆》

夏至養生 運勢 曆：樂觀進取，要事諮詢；飲食清淡，親近大地。

圖／遠流出版《樂活國民曆》

夏至風颱至。在節氣進入夏至之時，太陽正好走到黃經九○度，一般來說夏至會在端午節過後，此時有些地方栽種的當令蔬果稻米已經可以收成，而在收成的同時，為了秋收的農忙也已開始，所以說夏至既是一年第一個收成的季節，也是另一個耕耘的季節，可以想見在這樣一個哈密瓜、芒果、稻米、苦瓜、南瓜等盛產的節氣裡，豐收的感受是多麼的熱鬧。

表現在性格上，夏至出生的人，性格非常磊落陽光，與夏至出生的人互動，並不需要太多刻意的經營，因為他們內在擁有五顏六色的豐富資源和能量，他們發光發熱很能夠成為眾人目光之焦點。當這樣的個性體現在工作上，通常也能在同事間成為提振人心和工作精神的一股力量。但是在投資理財上，似乎稍微需要仰賴別人的帶領和牽引，才能避免任擲金錢造成的損失。

若進一步考察自漢代易學家孟喜流傳下來的卦氣學說，將會發現夏至的節氣隸屬離卦初九，也就是不定漂泊的旅卦。

此意味著，在夏至出生的人，在面對任何陌生的環境和困難時，除了樂觀、小心謹慎、潔身自愛、不可大意之外，倘若能夠理性切割各個難題，把大困難切割成若干小困難，並徵詢其他有力人士的建議，一一克服，不論是財富、感情、事業與人際關係就能亨通達暢。

夏至養生守則

書名：《樂活國民曆：懂天意，食當令，遊在地，開好運，疫後必備新時代節氣生活指南（增修新版）》

作者：彭啟明、洪震宇、李咸陽

出版社：遠流出版

出版日期：2024年1月26日



夏至時節由於陽盛於外，尤其在夏至當日晝最長夜最短，暑氣凌人，容易導致人心煩意亂。意亂則傷心，影響全身氣血循環。此外，從端午前夕便開始梅雨，梅雨後緊接著端午的午後雷陣雨以及不定時的颱風天氣型態，所以通常夏天也會伴隨著濕氣。身體長期浸在濕熱中容易引發蕁麻疹等皮膚疾病，同時濕邪也會導致脾胃衰弱，以致疲勞無力，這正是「苦夏」的典型症狀。

要緩解苦夏，除了在飲食上力求清淡，心主神明，保持身心愉快也是夏季身體保健的重點。為了保持身心愉快的狀態，冷氣房和電影院雖不是最佳良策，但可以偶一為之。最理想的保健方式是選擇在傍晚、清晨或睡前赤腳在住家附近的公園草地散步，親近大地以舒緩心裡的緊張與壓力，或者也可以選擇水中慢跑，不僅可以保持神明清醒還能維持健康。

夏至開運建議

西方可以增益事業發展與公司內部升遷；西南方有助於人際關係與婚姻進展；西北方可保平安；東北方有利財運。

加強整體運勢可以橙色為主。橙色加上金黃色能提振活力；橙色與淡藍搭配能夠帶來桃花；橙色加上黑白色能帶來好運，創造財富。

●本文摘選自遠流出版之《樂活國民曆：懂天意，食當令，遊在地，開好運，疫後必備新時代節氣生活指南（增修新版）》。