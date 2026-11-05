立冬不只補冬，更要養腎！黑木耳、紫米入菜，冬季保暖這樣吃

文／孫麗翠

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冬終，農作物收曬完畢，藏入庫，準備明年的種子，整理、經檢、貯藏、分配；立在終點，回顧一下，感覺一下，有沒有任何身心上的債務。

此時，其實也是起點，算帳後還清就可以新生。以儲息養慢覺知萬物整體實與自身不二，無漏因緣、量力而為，明白自己的方位，明白何去何從的意義。

冬三月，閉藏。學習冬眠的動物們蓄藏能量為春來備，把身體嚴密包藏在衣服裡避寒，再使就溫，讓不停要往外跑的心安住在覺察觀注的身內房間裡，在空氣的冷裡找到身體生起的暖，早臥晚起，實依日光，腳需熱、頭可冷。

冬天走腎經，腎的元氣是身體健活的根源，雖然是屬先天氣，承母胎而來的後天仍有能力以「天行建，君子以自強不息」之意志調養使得康健。冬天正是養腎的時節，立冬前後，會有些身體不舒服的狀況，有些虛弱無力的感覺，出現疲倦，腳麻、腰痠背痛、尾椎痠痛，甚至骨髓都背痠痛穿透、手肘腫痛、膝蓋腫痛、無法入睡、頻尿、牙齒不爽、耳鳴、心臟頻率不穩。這些身體狀態會引起不安恐慌的情緒，來源是由於肉體消耗而致氣弱，到了時節就應時現表。

腎，主骨髓，五行屬水，五色以黑入腎，開竅於耳，與膀胱經互為表裡。經過一整年的耗用，現在是最弱的時候。腎氣不足時，在外從牙齒、耳朵、脊椎、尾椎、腰、膝、腳踝都會出現受到壓迫的感覺很不舒服；之於臟腑則出現泌尿系統不順。

書名：《四時節氣手記》 作者：孫麗翠 出版社：有鹿文化 出版日期：2023年11月3日

腎是五行中水元素的家，腎虛時缺水，會口舌乾燥、喉嚨痛、腳心熱。腎水不足時，也會引起肝缺水，會有頭暈目眩的狀況，肝膽的氣弱，造成肺缺水，會發生乾咳、咳中或有血絲。身心整體的奧妙就是在於所有臟腑都能保持一種合諧平衡，彼此相互照應合作。缺水，就補水，少吃過辣及口味過重的食物，注意烤燒的，特別是餅乾零食類，會助火於身，吃多則乾旱自己的內臟，多留意頸部、後腦、膝蓋的保暖 ，否則就會拉肚子、腰背痛、頭痛、牙齒痛、耳朵痛、肩脖痛。

進入冬天，在忽冷忽熱轉變中，一不留神就感冒發燒、全身不適。寒風帶來的冷空氣會使肌肉關節收縮而緊繃，筋骨關節有如被箍紮住，難免痠疼。容易落枕、臉腫大。早上起床腳跟容易痛，若腳跟突然出現小顆肉粒，就是自我提醒腳的氣上不去。心臟與心血管狀況不佳的人血液回流較弱，要留意血栓塞堵的發生。

由於我們的身體構造過於精密，每個部位細節都息息相關，只要有一環缺失全身隨如骨牌互倒，好在我們可以從祖先的智慧裡得一個時序與臟腑相應的脈絡，這些密機，讓我們所繼承的基因是可以自然的隨著在每年循迴的節氣中，呈現與天地相連的默契。

● 秋收後的冬藏，把握時機在腠理緊收封住之前，以玻璃杯口轉圈刮一下背部膀胱經及上臂的大腸經，將氣理順；在腎修復的初始，拍拍膀胱經的「委中穴」，在修復期最弱時，就拍一拍，幫助自己讓水氣到達頭頂，再拖下來到腳，讓從尾椎、脊髓的通路順暢。（請見「足太陽膀胱經」。）

● 腎氣通於耳，用手心貼在耳朵、由耳垂向上逆轉摩圈一百下。拉耳朵，用力的向上、向旁、向下拉耳朵。

● 用手心以摩圈搓後腰一百下，蹲馬步做可驅寒、強腰、固腎氣。

● 腎氣不足容易腳腫、行走困難，拍「委中穴」（後膝正中）吧。

● 黑色相應於腎，吃黑色食物，如黑木耳、黑芝麻、紫米、黑豆、荸薺、何首烏湯、麻油黑木耳炒薑⋯⋯幫助腎氣暢順。

冬天，理所當然冷，也理所當然要「保暖」多喝熱水與薑湯，少吃油膩食物，少吹風，莫喝酒。

即使天氣在晴朗無風之時出現溫暖的日子，仍然要把衣服穿暖，尤其是膝蓋以下末端的保暖，可以幫助心臟、心血管有毛病的人，因為此時的寒冷會使血液回流困難，要保持身體末端溫暖以便讓血液循環從末端順利回返。

身體感到不舒服時，面對發生的症狀，找到不舒服的源頭。找到源頭才能調理整體系統，感覺出原因就依著改從前錯用身體，讓自己生病的舊習氣。幾乎所有病痛都來自於自己所累積不良的慣性，悟到了能改，才是在秋收後冬藏期所有身體現象生發的真正價值。

在這別有風情的冬天，感恩這美好的世界所給予生命的資糧，以不同的溫度變化教自己面對天地萬物而好好活著，享受的活著。身體力行整體生命的意義，在此時只需要慢慢地起床，慢慢地以腳連地，慢慢地與天地交換氣息，與萬物相互運行，分享彼來此往的恩賜。

●本文摘選自有鹿文化出版之《四時節氣手記》。