老是忘東忘西、記憶力變差，難道是失智？試試「腦排毒飲食法」

文／白澤卓二、小田真規子

「健忘」是認知功能下降的信號

我認為「健忘」是表示認知機能低下的訊號。

「昨天的午餐吃了什麼來著？」從四十歲左右開始，不知不覺就想不起來昨天發生的事。「那部電視劇的主角很帥耶！個子高，輪廓又立體，可是想不起來他叫什麼名字！」「啊～你說那個演員，名字是叫……叫什麼來著？」

和人說話的時候是不是也開始出現這種記憶力大挑戰了呢？這其實是失智症的初期症狀，不過，我想大多數情况下都是以「年紀大了就會這樣」作結。會因為健忘跑醫院的人應該不多吧，即使接受（除了我以外的）醫師的診察，也是被醫師斷言「只是單純記性變差而已，不是失智症，請不用擔心」就回家了吧。

但是，只要大腦的認知功能還維持年輕時一樣的運作，人的記性並不會變差。當你覺得自己越來越健忘，就已經站在失智症的門口了。記憶力差的人不一定會得失智症，但大腦的認知功能確實正在下降。

當周圍的人都覺得明顯不對勁的時候，已經是末期中的末期

如果是有健忘的情形，還可以期待透過「腦排毒飲食法」達到改善的效果。但若只看作是年齡增加造成的現象而放任不管，病情就會以緩慢的速度繼續發展，在二十到三十年後出現失智症末期的症状。

以目前的日本來說，當認知功能下降到需要他人照顧的程度時，才會被診斷為失智症和接受照護服務。如果還可以勉強靠自己一個人生活，則會被診斷為阿茲海默症前期「輕度認知障礙（MCI） 」。但這個時期實際上已經出現失智症狀，所以我認為MCI就是失智症的末期。而當家人和周圍的人都覺得明顯不對勁的時候，已經是末期中的末期。

從最新的失智症治療中，學習防止認知功能下降的方法

手術、抗癌劑、先進醫療技術等，針對癌症的治療方法每一天都在進步。心臟病、心肌梗塞、腦梗塞等突發性疾病也是，只要能即時處置，就可以挽救生命，預後也有飛躍性的改善。然而，在失智症患者數量不斷增加的同時，目前仍沒有突破性的治療方法。

大腦中的乙型澱粉樣蛋白沈積，使神經細胞受損並導致認知功能下降，這是目前已知的失智症機制。諸多藥廠著眼於此，多年來致力研發抗乙型澱粉樣蛋白沈積藥物，但皆以失敗告終，至今尚無治療失智症的特效藥。

大腦的三大威脅──發炎、營養不足、毒素

針對這種情況，橫空出世的書《終結阿茲海默症：第一個實證可預防、逆轉認知退化的療程》（ソシム出版）日文版是由我監修。該書作者，美國加州大學戴爾・布萊迪森博士提倡的嶄新治療法───「ReCODE療法」。

如前所述，布萊迪森博士是阿茲海默症等神經退化性疾病的世界權威。他透過長達三十年的研究發現，如果大腦持續受到「發炎」 、「營養不足」、 「毒素」等三種威脅，乙型澱粉樣蛋白就會過度增加，破壞神經細胞，損害認知功能。

如果這三種威脅的出現會導致大腦累積乙型澱粉樣蛋白，那麼反過來說，只要沒有這三種威脅，就不會有乙型澱粉樣蛋白過剩的問題。戴爾・布雷德森博士便是基於這個想法，開始提倡「ReCODE療法」。為了防止大腦認知功能衰退，最重要的是消除阿茲海默症的元兇，也就是這三大威脅。

為什麼大腦會累積毒素？

大腦是向全身發出指令的重要場所。調節體溫，將心臟的跳動保持在一定的頻率內，以及為了吸收全身所需的氧氣而自然呼吸，都是因為大腦掌握了全身的狀態，二十四小時自動運轉。

身體內的所有器官能維持不間斷地工作，還有調節並使各種荷爾蒙保持平衡，這些都是大腦的功勞。無論是指尖的輕微動作，還是身體的大幅度活動，一切都是有大腦發出指令才得以完成。我們眼前所見到的事物、聽到的聲音、聞到的氣味、嚐到的味道，還有皮膚接觸到東西就會有反應，一切都是由大腦來感受。

如此重要的大腦，擁有體內其他器官都沒有的特殊構造───血腦障壁（Blood Brain Barrier）。這是為了不讓毒素、病毒、細菌等入侵大腦。血腦障壁就像是為了保護大腦而經常巡邏的檢疫官，反覆篩選與大腦相連的血管內血液，完成各種過濾條件，成為只讓大腦需要的成分通過的防護屏障。

這層防護非常嚴密，正常情況下，只有葡萄糖、酮體等極少數的物質才能穿過屏障，送到大腦。身體的指揮中心開始累積毒素的話，會變得怎麼樣？然而，即使是在這樣的嚴密戒備下，也會有偶然進入，或是惡意入侵大腦的毒素。 大腦堆積了多少毒素，取決於每個人的生活環境、習慣、食物等差異，所以因人而異。雖然這麼說，現代人的大腦中確實存在著毒素。身體的指揮中心一旦開始累積毒素，健康自然會遭受損害。

大腦堆積毒素的話，身體會發生什麼事？

毒素累積在大腦裡會發生什麼事？影響最大的就是記憶力和思考力吧。走進廚房想要做點什麼，卻又想不起來自己原本要做什麼。看書或看報紙的時候，很難看懂上面寫的內容。你是否也有這種經驗呢？其實上了年紀聽力變差，也是大腦出了問題。

大腦內的毒素，是經過長年累月一點一滴的累積侵蝕，不是在某一天突然發生大面積的損傷。不過，毒素確實會在不自覺的情況下侵蝕我們的身體。

對糖尿病的相關影響

另外，像是和糖尿病有關的荷爾蒙胰島素，雌激素、雄激素等性荷爾蒙，還有生長激素、甲狀腺素等各種荷爾蒙，都是在大腦的指令下分泌的。將維持生命活動不可或缺的荷爾蒙維持在一定濃度，這樣的縝密工作都是由大腦來執行。

書名：《腦排毒飲食法：腦科醫生推薦的7天實踐食譜，幫你驅除腦霧，防健忘、抗失智，喚醒大腦防禦力》 作者：白澤卓二、小田真規子 出版社：高寶書版 出版日期：2022年4月27日

對高血壓、高血脂症的相關影響

高血壓和高血脂症等慢性病也會受到大腦毒素的影響。例如身體的疼痛和僵硬，難以活動、總是覺得很累，明明檢查一切正常，卻有腹痛和嚴重便秘的問題；沒有喝酒，肝功能指數卻不好等等，各種原因不明的身體不適也可能是大腦毒素造成的。

毒素堆積在大腦，代表大腦無法在正常狀態下工作。只要大腦有異常，什麼時候在身體的任何地方發生問題都不奇怪。

●本文摘自高寶書版之《腦排毒飲食法：腦科醫生推薦的7天實踐食譜，幫你驅除腦霧，防健忘、抗失智，喚醒大腦防禦力》