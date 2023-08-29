日排核廢水掀囤鹽潮！想要健康生活，該吃多少鹽？該怎麼吃？

近期日本排放核廢水，引發鄰近國家中國、韓國民眾恐慌，爭搶囤鹽。而這波「囤鹽潮」也延燒到台灣。但，你知道怎麼吃鹽才安全呢？（編按）

文／金銀淑、張真起

水喝越多越健康？

水占人體的70％，不僅會製造各種消化液、賀爾蒙和津液，也是血液的原料，體液的主要成分。幫助身體分解我們所攝取的食物並吸收消化，將營養配送至身體的每一處，促進身體循環。另外，也透過汗水調節體溫，供給氧氣，排出廢棄物，維持體內平衡。在這個地球上，不管是哪種生命，沒有了水，就不可能生存。

雖說水如此的重要，但若是喝過量也是會造成危險。

要是勉強喝水，也很難喝得下去，就算喝下去，也只會一直想上廁所，根本沒辦法留住水。身體的體液鹽度必須固定，電解質才能發揮其作用，維持體內平衡。超出所需的水，進入體內後，就會稀釋體液的濃度，造成電解質運作異常。身體無法儲存住水時，就會藉由腹瀉、嘔吐、尿液將其排出體外。

鹽與水是無法分割的關係

普遍都認為喝愈多水對身體會愈好，感覺都已經變成了最基本的健康常識。世界衛生組織建議一般人一天要喝到1.5公升，8杯以上的水，然而水並不是一定要喝到建議攝取量那般多，只需依照身體所需便可以了。

很多人明明就不想喝水，卻會想辦法讓自己喝很多。世界衛生組織所公布的水攝取建議量為1.5公升，而鹽則是5克。我們體內血液鹽度基本為0.9%，單純比較這個數字來看，根本不符合其濃度，若基本是1.5公升，那就需要12.5克的鹽，至少也要10克以上，才能達到這個濃度。

除了低鹽飲食，又攝取了大量的水分，為了要符合體液的鹽度，身體就會透過利尿作用，將水分化為尿液並排出，那就會造成喝了很多水，卻一直跑廁所的狀況。在水和鹽都缺乏的狀態下，即便喝了再多的咖啡、綠茶或飲料等，也只會增強利尿作用而已。如此，喝了再多的水，身體也無法保留住水，反而會引起慢性脫水。

因為勞動或運動揮霍了大量的汗水，這時若只喝下大量的水分，而不補充鹽分，是非常危險的一件事。嘴裡感到口乾舌燥，卻只是飲用一般清水，那麼很快就又會覺得口渴，嘴唇也會變得乾燥，要是再用口水去滋潤嘴唇，只會造成嘴唇乾裂。汗水將水分和鹽分都一起帶走，卻只補充水分的話，就可能陷入嚴重的危機，例如在烈日下工作到一半暈倒、在軍中行軍到一半休克、低鹽減肥飲食計劃到一半就發暈昏倒或馬拉松選手突然暴斃等等。

事實上，在2002年波士頓馬拉松比賽中，就曾經發生有選手因為低鈉血症而身亡，在這起事件之後，主辦方就將補水站間隔拉開，降低選手們的水攝取量。2007年有位來自美國加利福尼州的女子，參加了一個名為「喝水憋尿」的荒唐遊戲，卻意外過世，這名女子三小時都沒上廁所，卻每15分鐘喝下比賽所提供的水，在比賽結束後就倒地不起。

沒有鹽分的水攝取是一件相當危險的事，運動中過量的水攝取還會引發水中毒或低鈉血症。體液中的鈉濃度若是降低，神經傳導就會異常，進而影響心臟的跳動。體液中的電解質失衡時，就可能引發心律不整，讓自己面臨危急的瞬間。整個人神智不清，感到虛弱無力，發生肌肉痙攣，或產生麻痺因而陷入呼迷，甚至可能導致死亡這種致命性的結果。

不僅低鹽飲食加上過量飲水會引發問題，若是只有食用鹽巴而限制水分攝取，也會發生危險。我們沒辦法將水和鹽獨立分開來看，因為只有兩者達到平衡，才能使身體正常運作。

找到鹽與水的均衡！

充分攝取鹽後，自然會想喝水，人體也才能達到可以儲存水分的狀態。缺乏鹽分的人，一整天都不會想喝水，也不會想吃水果。乘載著最低限度的體液和血液，為了能最有效的利用，身體會節省能量，因此在工作、學習等生產性活動中，身體就無法正常運轉，只能進入防禦且消極的狀態，身體也就總是感到沉重和無力。

鹽分攝取不足又幾乎不喝水的人，在攝取了鹽後，就自然變得想喝水，原本不屑一顧的水果也開始入眼，還會想喝點茶或飲料。乾涸的口腔內裡開始分泌口水，身體產生汗水，消化恢復正常，乾眼症消失，皮膚變好，這些因為水分不足而引發的問題都獲得了解決。

水，是萬物的根源，但只喝沒有鹽的水是很危險的，然而儘管如此，人們還是極力倡導要多攝取水和水果，而鹽要吃少一點。其實運動或外出時，都很適合隨身攜帶鹽巴水，或是單獨攝取鹽，也可以搭配水和飲料一起飲用。500毫升的水，大約添加2茶匙的鹽，就可以達到1％的濃度，實際濃度只要根據自身需求調整即可，在運動飲料中添加食鹽也是個很不錯的方法。根據當天的天氣、運動量、活動量或體質，每個人的攝取量都有所差異，只要找到最適合自己的分量就好。

水和鹽雖然可以促進血液循環，但如果血液中可以運載的其他營養成分不足的話，又該怎麼辦呢？即便水和鹽再怎麼重要，若是沒有好好正常攝取基本營養，那均衡的狀態還是會被破壞掉。藉由水和鹽雖然可以使血液量增加，稀釋血液，但若是缺乏其他礦物質（鉀、鎂、鈣等），就無法維持體液的正常濃度，體內的臟器就可能停止運作，這時就要透過飲食去獲得其他營養，其中穀物含有相當平均的必需營養素，是很值得推薦的獲取來源。

書名：《你的身體想要鹽：減鹽易發炎，體內發炎是萬病之源。逆轉慢性病、過敏、皮膚病、感冒、自體免疫失調……最強鹽巴使用說明書》 作者：金銀淑、張真起 出版社：時報出版 出版日期：2020年3月13日

根據季節攝取鹽

大自然根據季節變化，贈與了我們豐富多樣的食物。當季食物指的就是能在該季節蓬勃生長的能源。若不是完全失去均衡的人，就算只是白飯配上當季食物，也可以很健康，而鹽這時就能夠幫助身體消化並吸收這些食物。雖然我們經常都會需要鹽巴，無關季節，但攝取的方式和量卻會不同。

春天，是放鬆僵硬的身體，開始展開活動的時候。疲乏感到沒胃口的時刻，就要搭配春天的野菜、酸辣泡菜、酸甜味的食物一起攝取，更需要酸味的話，可以選擇檸檬汁、發酵醋、五味子等茶或飲料。

夏天，生命活動最旺盛的時期，充斥著艾草、兔仔葉、苦菜等苦味的蔬菜（註＊）。人會容易深受咖啡和有點苦味的蔬菜吸引，將萵苣或苦苣等蔬菜配上包飯醬一起食用，有助於穩定心臟，還能調節熱氣與汗水。

在盛夏和三伏天時，容易大量出汗，因而需要更多鹽分和水分。夏天很適合喝黃瓜涼湯、大醬清湯或麵條醬湯，可以同時補充鹽分和水分。此外，夏天會特別盛產鉀含量多又香甜的水果，因此水分攝取量增加，對於食鹽的需求也會上升。

秋天，會開始變得乾燥，是蔥、蒜、洋蔥和蘿蔔等帶有辣味的食材相當豐富的時候。食用又辣又鹹的鍋類、湯類或涼拌辣泡菜等，可以使秋天的氣與身體融為一體並達到平衡。辣味是可以直接對喉腔造成刺激的味道，吃了之後舌頭會感到火辣，瞬間精神都來了，身體有了緊繃感。為了完成作業與準備過冬，體內細胞需要收緊，就會想吃點辣味和鹹味結合，帶有麻辣又開胃的食物。

寒冷的冬天是淨化與恢復，需要儲備能量的時期，並不會飲用冰冷的鹽巴水。因此必須調整水的攝取量，適合選擇溫熱的鹽巴茶或湯物的料理，或是鹹菜、水蘿蔔泡菜、過冬泡菜等用鹽巴發酵的鹽醬食品也不錯。寒症嚴重的人必須同時進行鹽巴攝取及發熱作業，才能真正有效。想要在漫長的冬天裡不讓身體過於僵硬，就要讓血液循環和新陳代謝正常運作。

（註＊）審訂註：台灣夏日常見苦味蔬菜有苦瓜、芥菜、萵苣葉、芹菜、茴香、香菜等。

●本文摘選自時報出版之《你的身體想要鹽：減鹽易發炎，體內發炎是萬病之源。逆轉慢性病、過敏、皮膚病、感冒、自體免疫失調……最強鹽巴使用說明書》。