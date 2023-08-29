身在社群媒體時代！「這樣」經營個人品牌 求職創業更容易

文／葛捷思（陳昭文）

打造個人品牌形象，讓每個努力都有目的

在過去的職場環境，每一個專案的執行、每一個銷售的成果，都會隨著專案結束或時間的過去，這一切就必須全部歸零，無論成功的喜悅或失敗的懊悔，基本上不會留下任何的遺跡，只有當下的夥伴記得這些革命情感的過程。

這樣的工作模式，是不是像極了我們每一次找工作、換團隊的標準作業程序，每一次的成果，看似都無法累積，求職表上除了職位與期望待遇，這些工作執行的故事就只能列表在履歷的後半段，而且還不一定有人看。

我想大部分的人都知道，一間公司的HR在瀏覽履歷時，一份資料通常在30秒之內就會做初步判定，甚至聽過某些資深人資，會在10秒內決定是否繼續看下去。

除非你曾任職的是上市櫃公司，並且具有規模的知名企業，否則公司名稱真的不是這麼重要，會被關注的反而是產業內容是否符合需求，以及專業素養的程度。

這短短的10到30秒之間，我們能做的事很有限，要擺脫流水式的記載，只有建立個人的專業形象，列表出個人在外部所累積的作品內容，才能吸引人資或合作夥伴繼續往下看。透過這些故事所記載的專業項目去了解你，如此一來，我們才有辦法與其他人不同，取得更多的機會，談到更好的薪資條件，而選擇權，就能掌握在自己的手上。

建立個人品牌形象，不僅止於拍幾張專業的形象照，或是把各項專業執照列表出來，就可以達到想要的效果。

而是必須透過公開平台，將所經歷過的工作內容，做成具有專業程度的故事篇章，在網路上供所有人瀏覽，並取得認同，也就是必須將自己當成公眾人物去耕耘，堆疊網路聲量和資料可被搜尋的數量，達到專業領域的認同感。

如果無法累積過去每一個項目的內容，每一次都必須重新來過，那這些過去的努力就沒有實質的目的，只是變成一次次的流水帳，下一個任職的公司或合作夥伴，就必須再花時間觀察彼此，每一次都必須歸零，就變得非常可惜。

要在哪些地方建立資訊？

累積個人品牌形象有很多種方式，可以將資訊建立在自媒體上， 透過Facebook（FB）、Instagram（IG）、YouTube 等平台，去發布你想傳達的內容。

這些平台的屬性也有不同的特質，FB適合長篇文章，深度討論主題內容的形式；IG適合圖片和短影音的高互動模式，問答互動的操作更是目前線上的主流觸擊方式；YouTube的操作難度比較高，需要多媒體人員的協助，但若能夠直接得到廣告商的分潤，也是一種額外的收益來源。

至於其他可以建立資訊的公開平台， 還有方格子VOCUS、痞客邦PIXNET、Medium、Matters 等， 這些平台各自有不同的經營模式，該如何發文，以及適合發那些內容，參考平台內的活躍作者，就可以得知一二。後面的章節，會再一一解說各個平台的創作屬性，以及該如何設定文章內容。

若可以撥出一點預算，也稍微懂得版面編輯，建立WordPress 的個人網站更是可以在SEO（Search Engine Optimization，搜尋引擎優化）上加分不少。

經營個人形象品牌，最後的目的就是要讓所有的點擊與流量，回到自己的身上，創造更多的互動和商業合作的機會，所以在這些公開平台上建立資訊，是絕對必要的工作項目之一。

不用任何身分，都可以創作內容

許多人覺得經營自媒體就是要當網紅，當網紅才能創造內容，但就算我們不是網紅，也要讓職場上的工作夥伴認識自己，一樣可以透過專業讓他人了解自己的特質，不用擔心自己是素人就不敢創作，別忘了，哪一個網紅不是從素人走上來的。

如果你原本的工作屬性就是行銷、作者、講師、高階主管或企業主等相關的職務，那對於經營內容是再輕鬆不過的事。

但大多數人都不具備以上的條件，只是一般的藍領、白領階級，甚至家庭主婦、自由工作者為居多，在這樣的條件下，最好的方式就是將自身所擁有的專業，轉為有價值的資訊。

也有身為業務的朋友，認為自己並不如專業內勤有深厚的文字底子，要創作內容會覺得沒有說服力、沒有公信力，但市場上卻是最缺乏這種自我經營者。有明確的產業目標，有明確的受眾，也有明確的產品轉換，缺少的只是有力量的資訊平台來證明自己的專業與能力。哪怕撰寫的經驗稍弱，或許表達的方式不如專業人士流暢，這些都能透過公開平台的內容去補足缺口，並不用每一項觀點都需要自己鋪陳。

把公開平台的資訊，整理成懶人包，將產業的脈絡，以及產業的總體經濟相關內容，持續的追蹤、持續的探索當下的時事狀態，都可以讓讀者因為你的關係，了解更多產業內的資訊。就算讀者當下沒有需求，但往後若產生需求，就有機會成為讀者的首選。也會因為長時間的經營，讓產業內的業主看見，創造合作的需求及挖角的可能，這些都是經營自己可能得利的成果。

除此之外，真的想不到經營自己會有什麼損失，若硬要說，大概就是會減少睡眠的時間與玩樂的時光。

哪些是有價值的資訊？

職場每一項的工作經歷都會有主軸內容，這些內容通常具備一定的專業性，而這個專業性就有價值讓我們去轉為影片、圖片、文字、音訊⋯⋯。

在初期建立內容階段，肯定會遇上很多困難，尤其是紀錄的內容會出現許多個人抱怨，以及負面的觀感，也包括對於人事組織的不滿，但這是正常的必經過程，很少有人一開始就能抓到重點。

要跨越這道門檻，其實不難，只要把你自己對於這些問題的看法，以及解決的方案條列出來，透過每一次的紀錄去理解過程，也透過這個方式去觀察事件的原貌，時間久了，這些能力會自然地成為你的工作基礎。一段時間後，你會發現自己跟過去會有點不太相同，看事情的角度、面對問題的態度，都會有很大的轉變。

個人品牌強調的是個人魅力與個人觀點，不論你過去職場的階級如何，就算只是位於基層人員，也具有條件可以去分享內容。

職場環境上，隨時隨地都有新人踏入這個領域、有更多人想跨足你所熟悉的專業環境，你的經驗與工作法則就是這些人最好的分享內容，不用擔心自己的不足，重點在於你是否願意跨出這一步。

書名：《沒名片，你就是招牌：求職、換工作、轉行、接案、創業前，一定要懂的個人品牌經營學》 作者：葛捷思（陳昭文） 出版社：采實文化 出版日期：2023年08月31日

堅持，是累積的第一條件，也是未來的個人履歷

長期輸出內容是建立個人品牌最重要的關鍵，大多人在這條路上只有三分鐘熱度，個人品牌需要長期性的更新，哪怕一個月只有一兩篇的進度，時間越走越久，就會持續地累積作品數量。

有些人經營自媒體很在意是否有人看，但我們在經營之前就已經定義是個人的職場紀錄，主要受眾是未來的合作夥伴及應徵企業，沒有其他流量也是很正常的事，所以不需要太放在心上。

但誰也說不準，哪天運氣好，文字紀錄不小心被分享轉發，造成市場的迴響，不也是額外的收穫嗎？

我們該做的，就是不斷的產出內容、不斷累積，讓個人形象更鮮明，讓專業更具信任感。

當你的資訊或作品累積到一定的程度，可以嘗試往投稿的路上前進，讓你的想法與文字被更多人看見。社群媒體是一個驗證自身能力的地方，只要有公開平台願意用你的東西、展示你的作品，就代表內容具有一定的品質、與知識價值，繼續往同個方向努力，實力就會不斷提升。

社群媒體已經是每個人生活中很重要的一部分，除了私人的生活分享，從現在開始，也請你開啟一個公眾的帳號，累積未來每一個經歷過的故事，讓所有人可以透過自媒體而了解你，開啟個人品牌的專業形象。

●本文摘選自采實文化出版之《沒名片，你就是招牌：求職、換工作、轉行、接案、創業前，一定要懂的個人品牌經營學》。