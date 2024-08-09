你是戀愛中的鋼鐵直男直女嗎？如何打造個人魅力人設？

我不是喜歡聊天，而是喜歡跟你聊天。本來以為聊這些會讓對方的心融化，但為什麼對方卻石化了？為什麼明明一開始聊得很熱絡，但聊著聊著就沒下文了？不是聊久就會生情，調整聊天的細節才能升溫感情！鋼鐵直男直女都適用的拉近關係聊天指南（編按）

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書名：《聊走他的心：創造戀愛張力的聊天術》 作者：亞瑟（AWE情感工作室） 出版社：時報出版 出版日期：2023年6月16日

文／亞瑟（AWE情感工作室）

事件型與情緒型──鋼鐵直男直女還有救嗎？

「事件型」跟「情緒型」這兩個類型的分野，在於說話時把重點放在什麼地方。

對於「事件型」的人來說，事情的邏輯、資訊、事件本身的全貌，是最重要的；而對於「情緒型」的人來說，事情帶給人的感受、體驗、回憶，更重要得多。

所以「事件型」的人往往會給人一種聰明、幹練、邏輯很好、很理工、不近人情的感覺；而「情緒型」的人，很多都是說故事的一等好手，他們很能引起聽眾的興趣，讓別人產生共鳴，情緒渲染力是他們最大的武器。

這並不是說事件型的人就沒有情緒，或情緒型的人就完全不談論事情本身，只是在敘事的習慣上，他們會把重點放在不同地方。

舉例來說，假設一個事件型的人和一個情緒型的人同時被老闆罵，當天晚上回到家，他們會用完全不同的方法向親友表達這件事。

事件型會說：「今天有個同事把要給客戶的東西弄錯了，客戶來投訴，我們處理了兩個小時，檢查訂單內容、確認經手的同仁跟物流，最後才查出問題。老闆很生氣，後來又罵了這個同事半小時，我們才下班。」

情緒型會說：「欸今天超衰的！我們有個同事把要給客戶的東西弄錯了，客戶就很生氣跑來投訴，啊我們部門的人就在那邊查半天，最後終於找到是誰出的包。老闆氣死了，狂罵那個同事，罵到下班時間還繼續罵，搞得我們沒人敢下班，大家在辦公室一起陪罵，罵完才能回家。」

從上面的案例中，可以很明顯看出事件型跟情緒型在敘事方式上的不同。相較起來，事件型的人更講求實事求事、聽者是否得到足夠且正確的資訊；情緒型的人則更重視自己的感覺是否有傳達出去、聽者是否能夠理解當下的處境。

事件型標籤：重點在事情本身、重視資訊、邏輯性較強

很多不擅吸引、難以進入交往關係的男女，都是屬於事件型。他們不太擅長社交場合，不太知道如何跟人閒聊，即使有心想跟對方拉近距離，不是卡在找不到話題，就是聊起來很乾。因此有很多事件型的人，儘管在事業上能力超群、表現絕佳，卻始終對感情感到棘手。

但即使如此，事件型的讀者也不用灰心，有一種路線非常適合事件型，那就是：說有用的話。

大部分事件型人之所以不受歡迎，是因為他們不知道對對方來說，什麼是有用的資訊。所以和他人聊天的時候，他們就像google一樣，根據對方說出來的話，不斷提供各種資訊，卻沒想過可能人家並不想知道這麼多。

舉例來說，假設A跟事件型人說到：「我覺得某間肉圓好好吃喔！」事件型可能就會說：「沒錯，那間肉圓已經開了五十年，目前由第二代經營，是那一帶非常有口碑的老字號肉圓店，在地人都很喜歡。如果不早一點去，很有可能向隅哦！」

拜託！你又不是美食節目，不用介紹得這麼鉅細彌遺好嗎？

這就是典型沒搞清楚對方對什麼有興趣，便一味的提供資訊的事件型。他們雖然很熱心，也很積極的想和對方交流，卻容易因為努力錯了方向，導致別人很難跟他們聊下去。（在後面的章節裡，有超簡單的方式可以幫助讀者調整這種情況，此處先不贅述，請不用擔心！）

但如果搞對了方向，那可就不得了了！事件型一旦能輕鬆自在的在對方真正有興趣的事件上，提供正確有效的有用資訊，瞬間地位就會被墊高，對方會馬上對你刮目相看，甚至對你感到崇拜。此時，「領域」就建立起來了，對方會認為跟你的對話是很有意義的，你是個博學多聞、聰明睿智的人，吸引力就出現了。

所以如果你屬於事件型，那麼你得設法強化自己在某個專業領域裡的知識及實戰經驗，能夠提供他人確實有用的資訊或建立，如此一來，你對於對某個領域感興趣的人，就會產生強大的吸引力。

事件型的正面狀態

當事件型處於正面狀態時，通常會有以下特徵：對事物有一套自己的見解、博學多聞、時常吸收新知、能辨別資訊真偽、鎮定冷靜。

很多正面事件型的人都非常的帥氣，這點是不論男女的。

他們很聰明，會對事情進行深入的理解跟探討，時常都在吸收新知，也不會人云亦云，會去辨別資訊的真偽。這樣的個性通常會讓他們比較鎮定冷靜，不會看起來慌慌張張，所以有一定事業成就的正面事件型，身上甚至會散發權威感，很容易吸引到氣勢較弱者的崇拜。

正面事件型是最適合運用領域崇拜感的類型。健談的正面事件型在所屬的團體內，往往會具有一定程度的話語權。他們的話語權是來自於他們對事物的了解、鑽研，以及獨到的看法，所以他們會有一票支持者或小粉絲崇拜。如果情況順利，他們小則能夠成為某些論壇的一方之霸、一派宗師（僅限該領域或該論壇，甚至該辦公室），大則可以創造出一種宗教現象，例如老高與小茉。

雖然我們多數人都不會成為這種名人，但光是能在一個小領域裡具有話語權，就足以讓你戀愛比較順利了。

如果你是神秘型＋正面事件型也不用擔心，有些人就喜歡這種深藏不露，實際上內在很有料的人。他們覺得這種人又低調又謙虛，學富五車還韜光養晦，而且不會一天到晚高談闊論，實在是太迷人了。

回應情緒，不回應事情

我們先來看看以下兩個對話範例。同時，你可以試著想一想，如果當對方跟你說「今天上班好累喔」，你通常會怎麼回應呢？

錯誤範例： A：今天上班好累喔 B：早點休息，不吵你

正確範例： A：今天上班好累喔 B：還好嗎？想去睡了嗎？ A：還好 A：晚點再去洗澡 A：現在不想動 B：今天怎麼這麼累？ A：同事出包 A：整個部門在幫他擦屁股 B：出動整個部門喔？ B：聽起來就很大條 A：對啊 A：累死 B：那你一整天不就都很煩 A：超煩的 A：忙到午餐都沒時間吃 B：這真的氣死耶 B：吃飯皇帝大 B：居然害你沒飯吃 B：這要誅九族才行 A：真的！ B：那你要不要吃宵夜？ B：把中午沒吃到的補回來 A：好懶得出去買 B：我叫外送送去給你啊 B：你想吃什麼？ A：哈哈哈 A：不用啦 B：吃飽心情才會好 A：現在心情有比較好了啦 A：我先去洗澡 A：等下回來再聊

一般情況而言，女生是比男生更會聊天的。這不是因為女生有很多話題、懂得多，而是因為女生多半比較談論情緒，男生則是談論事情居多。

但你要想，事情就這麼多，大部分的人每天的生活也不會差到哪裡去，哪有這麼多事情可以討論呢？所以如果一個人很努力的充實自己的生活，閱歷還算豐富，興趣還算多元，那麼在認識初期，的確能夠給人一種「哇！他懂好多喔！生活好多彩多姿喔！」的感覺。可一旦認識的時間拉長，那些可以聊的事情聊完了，就不知道還能再說什麼了，慢慢的，彼此的對話就開始變成日復一日的循環──早餐吃什麼、午餐吃什麼、晚餐吃什麼、追什麼劇、下班了、洗澡了、先睡了……，如此了無新意的對話，你能期待蹦出什麼火花？生活充實的人都會遇到這樣的瓶頸了，就更不用提生活只有兩點一線的人了。

所以你會發現，有非常多的人認為自己聊天遭遇的困難，是「沒有話題」，所以他們想方設法尋找話題、搜集話題，卻從來沒想過，其實「沒話題」這個問題根本是個假議題，問題是他們從一開始聊天的方向就錯了。

「談感情」這個詞，早就說明了談戀愛要談的不是事情，而是感覺和情緒，所以你要做的就是「關心對方的情緒」。注意，不是關心對方，而是關心「對方的情緒」。

關心對方大家都會，就是：「吃飽沒」、「要早點休息哦」、「多喝熱水」、「天氣冷要多穿點」等三餐問候型例句，它仍然不脫離事情的範圍，不管是吃飯、休息、喝水、多穿，都是某種具體行動，也就是某件事情。

而關心對方的情緒，指的是：「今天會很累嗎？」「感覺心情好像有點悶？」「那你現在還好嗎？」「那你豈不是很難過嗎？」「哇！聽起來超開心的耶！」……等都是在關心對方的感受和情緒。感受和情緒即使每天都相同，但人們卻談不膩，否則也不會有這麼多人和新對象曖昧時，每天都要跟閨蜜聊自己的患得患失了。

要透過關心事情來拉高好感度，只有兩個情況能夠成立：一，對方已經對你很有好感了，收到喜歡的人的關心，沒有人會不高興的，所以在此情此景下，問問對方有沒有記得吃飯、有沒有穿暖、感冒有沒有好一點……等等適度的關心，會讓對方倍感溫暖，心頭一陣甜滋滋；二，你非常會看風向抓重點，這件事情剛好是現在當事人想聊想討論的，那麼對方就會跟你聊得不亦樂乎。雖然重點跟你無關，但如果你常catch到對方想聊的事件，對方就會產生一種「我跟他好像很合得來」的錯覺，好感度自然會提升。

● 本文摘選自時報出版之《聊走他的心：創造戀愛張力的聊天術》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！