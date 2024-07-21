能者多勞還是過勞？落入高效率陷阱，小心讓自己更忙！

為了工作、為了家庭、為了生存而忙碌，每天深陷在「沒有時間」的焦慮中的我們，其實，只要能夠在日常生活中稍稍改變「時間的使用比例」，就能創造前所未有的愉悅感！ 日本「朝活」第一人獨創超實用時間創造術「SEE法」，將帶你用3步驟重新審視時間，讓你在忙碌的日常中創造「Me Time＝專屬於自己的時間」，（編按）

● 本文摘選自究竟／圓神出版之《MeTime：兼顧工作和生活的時間管理術》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

書名：《MeTime：兼顧工作和生活的時間管理術》 作者：池田千恵 出版社：究竟／圓神出版 出版日期：2023年8月1日

文／池田千恵

落入速成和提高效率的陷阱，讓你變得更忙

常聽人說「能者多勞」，因為太優秀了，自然而然就會被交付更多工作；又因為都能妥善處理，於是工作就變得更多⋯⋯

儘管能收獲成就感，相對的也得承受莫大的心理壓力。

近幾年來，有越來越多工作只要透過網路就能完成。起初我們以為這樣能減少出差，省下一些時間。

但現實是，原本必須花時間舟車往返，所以一天只能去一個地方；但省下交通時間後，一天就能多排好幾場會議，反而變得更忙碌。以前需要出差時，還能在出差地忙裡偷閒，以觀光的心情四處走走，但現在完全沒有這樣的餘暇。不僅如此，甚至會遇到公司內部會議結束後，緊接著開另一場跨國會議，連腦袋都來不及好好切換。

應該有不少原本就在家工作的自由工作者，以及能在另一半出門上班時專注做家事的家庭主夫主婦們，也感覺到自己一直以來的生活節奏被打亂，因而不知所措吧。

精神狀態好的時候，或許還能將忙碌與變化視為「累積經驗值的機會」，但凡事都有一個限度。

超過這個限度時，若能示弱地向周圍求助，或是有人能幫助自己的話，那還沒什麼大礙。但若是想著只要捱過去就好，或認為都是自己處理能力的問題，一直苦撐到身心耗盡，那就得不償失了。

沒有時間，就什麼也做不了。那要如何才能創造出時間？

當一個人被逼急時，往往會努力尋找並實踐那些比別人快兩倍速度的做事方法、同時多工的方法、趁著眾人睡覺時超前別人一步，或是完成更多工作的方法等。

這樣的努力當然很了不起，實際上也可能真的縮短了工作時間，讓自己變得更有效率。

但是，拚了命地高效利用時間，就像在眼前吊著一根蘿蔔似的激勵自己不斷前進，一心想著：「做完這件事後就是自己的時間了！」但到頭來卻發現，等在前方的只有更多忙不完的工作時，你恐怕會為之愕然吧。

我們現在最應該做的，是知道要將有限的時間用在哪裡，以及今後要把時間用在哪些事情上，並從中做出取捨。

「1天24小時根本不夠用！」再怎麼抱怨，也沒有人能擁有多過24小時的時間。既然如此，我們該做的事情就不是努力將24小時變成48小時，而要珍惜地在有限的24小時裡做好重要的事、停止沒必要的事，認真思考如何使用寶貴的時間，並根據自己的價值觀做出嚴格的篩選。

我想透過這本書提供給大家的生活提案，是將該做的事減少到讓自己有餘裕的程度，進而將多出來的時間充分使用在自己喜歡的、真心想做的事情上。

也許你會問：「這種事有可能辦到嗎？」我敢斷言，一定可以！

不用拚死拚活地擠出時間，也能確實感受到時間確實是充裕的。而且，你會把多出來的時間只用在自己身上，從中得到的充實感也將更勝以往。

當然，我不是要大家別再使用那些速成、高效率的方法，而是建議把時間花在對自己而言更重要的事情上，其餘的事還是可以用速成、高效率的方法去做。

只要能利用本書所提倡的方法，確保「Me Time」，你將會發現：自己過去被忙碌蒙蔽的雙眼頓時撥雲見日、澄澈了起來，找回審視哪些事物該花時間、哪些事物不該花時間的眼光。如此一來，你就會擁有比過去更多的自由時間。

只要以對方為優先，時間永遠不夠用

越老實認真的人，越會努力想盡辦法（有時甚至不惜壓縮睡眠時間）活用時間。

來找我諮詢的人當中，也有不少是煩惱著「1 天 24 小時不夠用」「要是有兩個自己就好了」，認為只要自己早起且夠努力的話，就能擠出時間⋯⋯並因為這類原因，而開始投入朝活的人。

苦於時間不足，最後想透過朝活找到解決方案的人，多半都是為對方著想、體貼的人。即使已經身兼家事、育兒與工作，分分秒秒都在全力運轉，仍想創造出自己的時間。他們的想法是，白天的話儘管有困難，但若是大清早，應該還是能騰出一點專屬自己的時間。

換句話說，這類人有著「比起自己，對方的事更重要」的強烈想法。因為把時間都用在對方身上，而騰不出時間給自己，於是想著勉勉強強可以抽出時間做自己的事的唯一辦法，就只有早起了。

可是，不論經過多久，這樣的「剩餘時間」一樣會不夠用。畢竟是「剩餘時間」，這也是沒辦法的事。

那麼，你要不要試著換個心態，先為自己確保充裕的「Me Time」，剩下的時間才是為對方而用呢？也就是說，在時間的使用順序上，永遠把「自己」擺在最優先。

若不這麼做，我們就會逐漸忘記自己真正想做的是什麼。

突然空出時間時，儘管很開心，卻不知該如何運用，結果漫無目的地消磨掉所有時間⋯⋯你是否也有過這種經驗？ 在暑假之類的長假時，你是否也曾一心想著「所有想做的事都要做做看！」結果卻無能為力，到了假期最後一天，莫名感到沮喪？

有這類經驗的人，說不定就是過於優先把時間用在別人身上，卻對自己真正想做的事情感應遲鈍，才演變至此。

如果你清楚自己的心聲──「我想做這件事」，一有時間時，你應該就會立刻著手執行，而不會任由時間消磨殆盡。

此外，如果你開始糾結於「我為你做了那麼多」、感覺得不到回報，並因此產生不安時，就要注意了。請立刻切換成「自己優先」，因為這是把時間用在對方身上更優於自己的訊號。

想在繁忙的日子裡創造出自己的時間，最大的關鍵就是「自己的時間優先，對方的時間其次」。

至今為止，為了對方不停努力、溫柔強大的你，即使做了這麼一點點改變，也絕不會遭受懲罰的。

● 本文摘選自究竟／圓神出版之《MeTime：兼顧工作和生活的時間管理術》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！