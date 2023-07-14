經歷三次破產！ 獲利方程式六步驟 實現財富自由

經歷三次破產學到的體悟

以前閱讀傑西・李佛摩（JesseLivermore）的著作《股票作手回憶錄》

輸家有循環、贏家有模式

我花了相當長的時間找解答：為什麼有人在投資世界裡是贏家？有人卻難逃輸家的命運？皇天不負苦心人，終於讓我發現「輸家有循環、贏家有模式」。

人家說，「理財先理心」，一點都沒有錯。「心態」是一個很重要的關鍵。投資心態往往決定你是輸家還是贏家。比如：窮人為什麼會窮？看看所有形容窮人的詞彙：飢寒交迫、貧病交加、身無分文、窮困潦倒⋯⋯窮人吃的東西比較不衛生、不健康，於是容易生病，一生病就要花錢，已經身無分文還要花錢看病，所以就向人借錢，最後掉入一個無止境的黑洞，好像一輩子爬不出黑洞，看不到陽光，窮人一直處在負循環的狀態，輸家跟窮人其實是同一種頻率。

贏家格局的兩大法則

贏家格局，是一種遠眺、開闊的視野，與輸家、窮人的頻率完全截然不同：

贏家格局第一則：「贏家先看風險，輸家先看獲利」

窮人是有東西吃就好、好吃就好，不管衛不衛生、健不健康，所以窮人注定生病、成為輸家；贏家則是注重健康而不注重東西好不好吃。你是風險愛好者，還是風險厭惡者？如果能夠先看風險，那麼虧損是相對有限的；如果只看獲利，那麼虧損可能是無止境的!贏家永遠重視風險，就好像帶兵出征，會有許多備戰方案，沙盤推演，萬一遇到伏兵或後勤斷糧等什麼突發狀況，確保仍然保有活路。

贏家格局第二則：「先控制住風險再追求最大獲利」

賺錢是有公式的，重視風險，永遠把可能的風險放在前面，能夠控制風險了之後，再追求可能的最大利潤。

圖／采實文化提供

金牌獵人獲利方程式的六步驟

因此，我研創出一套「金牌獵人獲利方程式」（見圖表1-3）：

步驟一：等待

要贏得一個好的投資交易，你需要等待。贏家擅長等待，不會自亂陣腳。有人一聽到黑馬股趕緊跳進股海購買，短時間就要從股價波動中脫出獲利，其實這種操作收益是有限的，大家都知道潛力股需要長期加碼投資，耐心等待才能賺得多。外匯市場又不一樣了，24小時隨時可以看盤，沒有適合的機會時，就回歸生活做該做的事情。設定好商品三宮格監控畫面，確認關鍵位，等待時機一來，一眼判斷獵物。

步驟二：發現獵物

當出現獵物時，就坐下來專心搜尋，並耐心等待進場賺錢的機會。以2小時為一個單位，若沒有，就離開。華爾街有句名言：「失敗起因於資本不足和智慧不足。」這句話說的是獲利關鍵：資金和技術。養蜂的人要懂蜂、務農的人要會看天氣、投資者當然要掌握市場資金走向，掌握資金流動方向，就等於掌握了外匯市場，就可以發現獵物。

步驟三：瞄準

看到接近「兩個關鍵位」的時候，就表示「獵物」出現，發現獵物之後，就瞄準，怎麼瞄準？當價格接近兩個關鍵位時，要先設計好做對與做錯兩套劇本，採用先逆後順的交易策略。這個就是「瞄準」，這時要注意瞄準的訊號。詳細內容請見第3章。

步驟四：開槍

瞄準的訊號一出現，當價格接近兩個關鍵位時，搭配反轉K出現降旗／收腳訊號採取先逆後順的交易策略，停損守前高／前低即可。開槍的時間很重要，在出現降旗／收腳訊號的時候，瞄準開槍就能全中。詳細內容請見第3章。

步驟五：命中

一旦命中，簡單事情重複做：發現→瞄準→開槍→命中，就能輕鬆累積獲利。

步驟六：收錢

書名：《滾出千萬獲利的匯差投資法》 作者：金牌獵人（朱均澤） 出版社：采實文化 出版日期：2023/07/06

能夠學會這樣一套獲利模式，就能提早退休，追尋自己的夢想，過自己想要的日子。

我知道許多人都希望投資獲利，但可惜缺少方法；有些朋友說想要投資，但覺得存摺裡的錢太少，擔心一旦投進市場像冰淇淋一樣快的融化，所以不敢嘗試。的確，在股票市場中，普遍的現象是輸家比贏家多，所以總是富翁少、窮人多。但是如果你敞開心接受我的贏家格局思維，即使是上班族也能輕鬆進入外匯市場交易，為自己贏得第二份收入，提早實現財富自由。

●本文摘選自采實文化出版之《滾出千萬獲利的匯差投資法》。