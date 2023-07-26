今日高級食材，竟是過去的牢飯？「這食物」曾經沒人要吃

文／Zass17（文史獵奇師）

「龍蝦」（Lobster）的詞源，是古英語中的「蜘蛛」（Loppe），古早人們又稱之為「海蟑螂」，這兩個貶抑意義居多的詞彙，皆來自龍蝦不討喜的外型。

當英國來的新移民移居到美洲大陸時，看到海岸邊淹腳目的龍蝦數量，壓根沒有吃到飽的打算，這種又醜又怪的生物，在大西洋那一頭的家鄉不是沒看過，但看起來就是不好吃，即使新大陸的生活條件艱辛，這群苦哈哈的外來客，還是不願意靠這種看來很瞎的食物過活。後來慶祝活過新環境嚴苛考驗的感恩節，主菜還是以北美原生種的火雞為主題，而不會把引發鄉愁的龍蝦擺上桌。

圖／龍蝦吃到飽（圓神出版《真人真事真有事》）

火雞雖然英文被稱為土耳其雞（Turkey），不過那個是歐洲人把由土耳其進口，其實來自馬達加斯加的珍珠雞弄混所致，火雞是貨真價實發源於美洲大陸的生物。至於被大家慣稱的「波士頓龍蝦」則是來自美國的緬因州，只是過往是藉由波士頓運送至他地，才被誤稱為該名，而且來自緬因的龍蝦，其實隸屬螯蝦科，而不是龍蝦科，只不過緬因州龍蝦的捕撈，已經是新英格蘭地區舉足輕重的產業，現在才要來正名機會渺茫，「緬因螯蝦」聽起來就不夠威。

書名：《真人真事真有事：那些課本沒有教的小故事、大歷史》 作者：Zass17 出版社：圓神出版 出版日期：2023年7月1日

十九世紀前的美國，龍蝦一直是給囚犯和奴隸吃的食物，或是用來做魚餌，甚至還曾因為一直拿龍蝦打發奴隸三餐而引發生暴動，最後殖民政府被迫簽署法令，餵食龍蝦這種不登大雅之堂的食物不是不行，然基於人權再省一週也不能超過三次。此外有些宗教教派仍然遵守猶太飲食條例，不食用蝦蟹等甲殼類等不潔淨的食物，所以在之前龍蝦被視為便宜的蛋白質來源，大多以可以保存較久的罐頭模式流通，直到一九三八年諾貝爾獎得主肯恩，於龍蝦體內發現蝦紅素，有這項據稱是抗老化聖品的元素背書，龍蝦總算迎來另一個春天，撥雲見日成為受歡迎的海鮮。

臺灣現在婚宴上幾乎都會吃到龍蝦，就是勉勵新人婚姻需要相互體諒與妥協，甚至是偶發性的失能來經營，適時的充耳不聞與視而不見，這般選擇性的又聾又瞎才是婚姻長久的不二法門。之後的結婚紀念日通常也會以吃龍蝦方式來慶祝，而且一定是半隻，不是為了省錢，而是提點夫妻之間不是無差別的完全包容，因為婚姻的真諦就是適時半聾半瞎，但又不至於全聾全瞎，對另一半還是睜一隻眼閉一隻眼，話講一半就好，這樣的經驗（血淚？）之談真的要聽進去。

●本文摘選自圓神出版之《真人真事真有事：那些課本沒有教的小故事、大歷史》。