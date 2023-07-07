殷悅Melody：努力經營家庭、工作和生活 別忘好好與自己共處！

面對和自己的關係

妳有多久沒好好對自己說「辛苦了」？

有多久沒有好好照鏡子替自己加油打氣，想著「妳很棒」、「妳做得很好」、「妳是值得被愛的」？不開心的時候選擇大吃洩憤，吃完後擔心自己不復二十幾歲的樣貌，覺得自己被生活困住，快不快樂都想不起來。

這是現在的妳嗎？還是，妳可以好好的面對自己？

我覺得現代人，花很多時間在經營跟他人的關係。先生怎麼看自己、婆婆怎麼想、孩子生活遇到的困擾、公司或朋友之間對自己的評價。

可是，很多時候我們常忘記和自己對話。「愛自己」大家都知道，但愛自己並不是刷卡買昂貴包包，覺得有點累了去醫美就好。愛自己，不是只有愛惜自己的外表，很多時候，是要提醒愛惜自己的心。

常常聽到許多女人抱怨自己的另一半不會說甜言蜜語。可我們是不是也常忘記對自己說甜言蜜語呢？

很多時候我們會把重心在另一半身上。與其說期待另一半講出甜言蜜語，倒不如說，是期待他偶爾也能用言語表達內心的感情，只要幾句簡單的「我愛妳」或者「妳對我很重要」這一類的，會覺得很滿足。

可是反過來想想，當我們抱怨著另一半很久沒對我們說「我愛妳」，職場上主管從來沒鼓勵過自己，家人從不給予任何認可時，我們又有多久沒對自己說這樣的話了呢？

現代人的生活很忙錄，工作、家庭和孩子佔據了我們大部分的時間，有閒暇時，我們又想追劇、跟朋友聚會、甚至旅遊，真正留給自己的時間是很少的。我所謂的「留給自己的時間」，不僅僅是指去上一些課程充實自己、或者做SPA 或按摩犒賞自己，而是好好地跟自己的心靈對話，因為我們的精神，總是放在外在的人事物上，我們經常想著「孩子到底需要什麼」、「先生到底喜歡什麼」、甚至連朋友或同事的一句話，我們也常常在心裡反覆思考「他這樣說是什麼意思」，但是，我們又花多少時間思考我們自己呢？

妳想著別人需要什麼的時間，是否比想著自己需要什麼的時間多？妳分析別人個性的時間，是否比分析自己個性的時間多？甚至，當我們耿耿於懷於別人的一句話，拚命想著「他為什麼這樣講」的時候，是否又曾反過來思考，自己為什麼會這樣在意？

就像我曾在podcasts 都說過，我偶爾會去看諮商師，當時，也有好心的朋友提醒我不要把這件事掛在嘴邊講，畢竟有些人可能會認為，看心理醫師的人，都是心理或精神有點異常的。但是，這其實是個完全錯誤的觀念！因為每個人都會有情緒、有心結、在遇到問題時可能會鑽牛角尖，這都是正常的情況，而諮商師的角色，就像是心靈的健康教練，引導我們抒發、幫助我們面對。

而認識自己的情緒和需要，面對自己的挫折和感受，是一輩子要努力的功課。

就像很久以前，有個小女孩站在鏡子前，不斷地對自己說「妳很棒」的影片，曾經讓許多人會心一笑，畢竟一個孩子自己努力為自己打氣、為自己加油的畫面，的確讓人覺得很溫馨，但是身為大人的我們，有多久沒有為自己這麼做了呢？

有個朋友告訴我，她的諮商師建議她在每天睡覺前，面對著鏡子裡的自己，對自己說「You are loved」。一開始的時候，她心裡其實覺得有點彆扭、甚至有點尷尬，畢竟對著鏡子自言自語，感覺真的很奇怪。直到有一天她的工作出了一點小小的trouble，雖然能力很強的她立刻完善地處理好了，但是一整天都覺得很煩很焦躁，當時她也沒多想，只覺得事情不順利而心情不好是正常的，直到晚上睡前，她照慣例地對著鏡子裡的自己說「妳是值得被愛的」時，她突然鼻子一酸，眼淚就流下來了，那時她才發現，原來她心裡最深的恐懼是什麼，原來她一直以來的要求完美、能力超群，是因為她覺得要做到一百分才值得被愛，所以即便只是遇到一個小小的問題，都能讓她坐立難安一整天。

我常常在想，每個人心裡一定都有一些過不去的結，那可能是來自於童年的經驗、可能是來自於青春期的挫折，隨著時間的流逝，看似過去了、甚至遺忘了，但多多少少都會在我們心裡留下暗傷，就像是曾經嚴重受傷的肢體，看似痊癒了，但可能在陰雨天或某個姿勢下，就會突然痛起來，而如果我們不去在意，只是放任它痛，最後只會越來越嚴重。

身為一個女人，我們在乎伴侶之間的關係，總會想很多辦法維繫感情，我們在乎親子之間的關係，會花很多時間陪伴跟傾聽孩子，甚至，我們也在意朋友和同事之間的關係，會努力聯繫感情、定期聚會，可是最重要的是，妳是否在意自己和自己的關係呢？

每個階段的我們，想法都會有變化，需求也會不一樣，仔細想想，從我們出生到死亡，會一直陪著妳的人，就是妳自己，如果妳和自己處得不好、或是有矛盾，不僅自己會覺得很辛苦，旁人也會覺得妳很難相處。

所以，記得每天留一點時間給自己，好好地和自己對話，聆聽自己內心的聲音，好好面對和自己的關係，就是愛自己最好的方式。

去了解隨著時間變化，自己的需求、自己的轉變，每個年齡，我們都會有不同在意的點，以及面對生活所想要做的調整。

書名：《現在的妳，在哪裡？》 作者：Melody（殷悅） 出版社：重版文化 出版日期：2021年03月29日

只是，我們常常只記得配合別人，卻忘了照顧自己。等到想到時，往往已經很疲累。

「妳做得很好」、「辛苦了」、「做不到沒關係」、「妳今天很棒」，這些我們會拿來鼓勵孩子，或者周遭朋友的話，其實，也別忘了拿來提醒自己。

不懂得和自己相處，怎麼能好好愛身邊的人呢？不懂得把自己照顧好，怎麼能有更多的能量，去照顧他人。

好好面對和自己的關係吧！

●本文摘選自重版文化出版之《現在的妳，在哪裡？》。