Netflix影集《養生狂女子》原故事 練瑜伽有效對抗身心解離

身體動起來，心更有活力

練瑜伽能否改變你的生活？或者至少讓你有個瘦且結實的身體？可以哦。

久坐不動的工作型態很容易令我們的身心「解離」（dissociated），而且這種身心解離的情況，很容易成為我們最主要的存在方式。且看我們在工作之餘是如何放鬆自己的─看電視、追整套影集、暢飲各種酒類、讀本無聊的小說、花幾小時看臉書或推特，或是掉進網路的點擊黑洞裡。我們就是靠著各式各樣的娛樂，各式各樣讓我們分心的事物，來幫我們趕走黑暗、悲傷、懷疑、痛苦以及揮之不去的厭世感，但這同時也意味著，很多時候我們其實是魂不守舍的。我的意思是，我們的身體就躺在沙發上，腿上的MacBook發出的熱量溫暖著我們的膝蓋，但所有的活動全在我們的腦中進行，其他一切都是麻木的。

但是只要每天做一小時的瑜伽就能讓你回魂，更厲害的是，你能感受到自己的身體裡似乎還有另一個身體，而且這個身體是如此的複雜和微妙：其中一側比另一側更容易活動；有時候它活力滿滿，有時候卻無精打采；某些日子它鬥志昂揚，有些日子卻只想躺平休息。

但你在練瑜伽時，你的意識會貫注全身，甚至及於呼吸，前面提過的身心「解離」現象就會自動消失，至少對我而言是如此。瑜伽和冥想對抗這種身心解離一直很有效，簡而言之，亞當老師說我們有兩種方式來看待現代的瑜伽練習：

「首先，從表層來看，大家每天花一小時運動和伸展身體，光是這樣的能量輸出，就能讓他們在身體層面獲得巨大好處，他們的髖部會更容易打開，不會緊繃，他們不會再背痛，且感覺更健康，這對養生是很有幫助的。

「其次，這些體式中有著微妙的能量，高明的老師懂得安排一套特定的練習順序，將體位與特定的呼吸技巧結合起來，讓學員在能量層面產生深刻的變化。在你那已經變得更強壯、更開放、更柔軟的身體表層之外，還有一個充滿能量通道的海洋。當然啦，其中一些技術確實帶有神祕和神奇的色彩，但這些技術並非神祕主義或巫術─而是科學。」

週五是現代瑜伽士課程的最後一夜，我們跟著亞當以及一票很健談的模特兒，一起上了一堂非常困難的動作串連課；那幾位模特兒有的從未參加過本課程，有些則是已經畢業並成為正式瑜伽士的學長姐。他們在上課前親吻問候彼此，然後不斷互相擊掌和做倒立。九十分鐘結束時，亞當拿出吉他，唱起了惠妮・休斯頓（WhitneyHouston）的〈想和愛人共舞〉（IWanttoDancewithSomebody），而我們則全身大汗淋漓地躺著聆聽，這首無伴奏合唱充滿了嚮往，而且意外地動人和美麗。

當歌曲結束時，我們圍坐成一個半圓，並輪流唱頌三回合的長「梵咒」（omms），那聲音似乎在我們彼此之間流動並貫穿我的身體，而且持續了很長時間，與古典吉他和弦的餘韻混合在一起，形成一場聲浴，我認為這是個正確的結束音。

課後有個類似畢業晚會的活動，大夥兒坐在一起吃著海苔壽司，談論著糟糕的Tinder約會，但我沒有待很久，而是叫了輛優步趕場去布朗特（Bronte）參加一場晚宴。我注意到其中有位來賓，是位導演，他自己帶了食物來，用鋁箔紙包著。我給自己倒了杯香檳酒，猜想那裡面是不是無麩質食品，雖然自帶無麩質食品挺麻煩的，但符合時代潮流，所以我沒有多說什麼。但後來我才發現那根本不是什麼無麩質食品，而是一個大麻蛋糕，我們在晚餐把它給嗑了。

晚宴的一切都很有趣很熱鬧，有上好的亞麻布餐巾和閃閃發光的餐具，還有熱呼呼的咖哩及好喝的白酒，我整晚開懷大笑完全止不住，我心想：現代瑜伽士課程不應該是以這種方式結束的呀，但這就是我會走的路……我們全都走在作家路易斯（C.S.Lewis）所說的「祕密之路」上，但每條路都不一樣。

我喜歡想像著自己走在努力養生和縱情享樂之間的車道，小心翼翼地避免被車子碾過。或許我注定最終要選邊站，但是現在我還做不到，這也沒關係。

時序已從冬天變成了春天，但此刻我並沒有在練瑜伽。幸好焦慮也消失了，真是謝天謝地，它的到來和離開一樣的神祕。某天我突然注意到我變「正常」了，胃部的不適感消失了。但我始終想不明白，我明明是在密集從事能讓我冷靜下來的修行，為什麼焦慮會出現呢？我身上屬於新世紀女巫的那個部分認為─但我沒有證據能證明我的猜測是對的─當我們為了提升自己而做出急遽的改變，例如突然開始大量運動或冥想，或是採取截然不同的飲食方式時，我們體內較為微妙的能量系統可能會被拋出，它有可能會豎起一道防火牆來抗議所有的變化，例如輕微的焦慮，或是變得疲憊不堪。對我來說，我身體的各項運作，有時似乎比遙遠的星系和其他星球更加神祕難懂。

除此之外還有哪些新鮮事呢？經過幾個月的文書工作以及跟銀行的談判協商，我買下了那間鄉下小屋，那個地方既沒有瑜伽教室也沒有有機蔬果汁店，晚上只有溪流中的蛙鳴，早上則是喜鵲的叫聲。

我每週有五天上健身房做重訓，由一個名叫李奧納的肌肉猛男監督我，他話很少，但有時會在我做分體深蹲時，突然激動地吆喝著：「布里吉德好強！布里吉德好強！」害我抬起頭來然後就搖搖晃晃失去平衡。喇叭裡響起蕾哈娜的歌聲，我俯躺在某個機器上做單腿捲曲，腦裡只想著我已經做了多少次。我覺得很無聊，但在經歷了冬天的動盪之後，這真的不算什麼。不論是瑜伽、跑步還是重訓，只要能持之以恆，假以時日都會見效的，畢竟這些活兒都能讓你的身體動起來，而這本就是我們該做的事。

不過瑜伽除了能讓身體動起來，還有別的效能，那就是它讓我們所有人─老師、學生、名人和初學者─都深陷其中的神祕「煉金術」。練瑜伽除了能收縮和放鬆你的肌肉，除了能讓你的心臟更有力地泵血，還有別的作用。

書名：《實驗吧！我要瘋狂養生：厭世記者親身嘗試101天斷食、瑜伽、冥想，一場變健康的大冒險》 作者：布里吉德‧迪蘭尼 出版社：采實文化 出版日期：2023年06月29日

瑜伽能打開你內心的通道，這是連你自己都不知道的地方（你身體裡的另一個身體），這些通道被迫打開，並讓你感覺更加放鬆且更有活力。

瑜伽老師們的「布道」不會讓人火大，反而會戳中你心中最柔軟的那塊。

你會將那些金玉良言一飲而盡，渾然不知自己竟是如此飢渴。

●本文摘選自采實文化出版之《實驗吧！我要瘋狂養生：厭世記者親身嘗試101天斷食、瑜伽、冥想，一場變健康的大冒險》。