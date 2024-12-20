認出情緒失衡前的關鍵時刻，把「好煩人」轉為「好能量」

文／竹慶本樂仁波切

「情緒解脫術」認為情緒可分為兩個層面。以一般層面來看，情緒有好有壞，有帶來快樂的情緒，也有帶來愁雲慘霧的情緒。但深入到另一個層面來看，所有的情緒，不管我們覺得它們是好是壞，都有一個相同的本質，而那本質是超越好與壞的。

情緒的能量，是你心中創造力和心智力量的無限泉源，就像人們廣為使用的電流一樣，而且它永遠都處於「啟動中」的狀態；有朝一日，當你終於直接看見情緒的核心時，你就會見到這股力量的泉源。

因此，情緒不一定是個麻煩，每一個情緒都有可能帶來令人心生歡喜的正面能量，相反的，也可能帶來愁雲慘霧，端看我們如何面對它、處理它，如何回應這股竄升而起的能量，我們的作法決定了它的走向。

你或許會覺得奇怪：「好吧，如果我的情緒閃現的第一個剎那是自然的創造力能量，那後來為什麼又把事情搞砸了，中間發生了什麼事？」事實上，中間發生的事可多了，如果你從不留意的話。

想像一下，在一個風光明媚的下午，你和朋友出去散步，悠閒的走著走著，你忽然絆到一塊石頭，一個踉蹌，失去平衡。事情發生得這麼突然，剎時之間你心中一片空白，但沒多久，念頭就一湧而出：真是的，誰呀？竟然把一顆大石頭放路中間！我差點就摔死了……

這時候，你是有選擇權的。你可以選擇一笑置之，也可以選擇開始發飆，四下尋找責怪的對象──公園管理處、市議會，或是身邊的朋友（因為他沒注意到你絆了一跤，還繼續往前走），或是那顆討厭的石頭。你也可以選擇彎下腰來把石頭搬到路邊，免得下一個路人被絆倒。當然你也可能以上全選，快速的一一採用，這不是個深思熟慮的單一過程。

每一次我們感覺到怒氣生起，總是往外界尋找原因，我們習慣把指頭指向夥伴、鄰居，或是那硬是要超車到我們前面的駕駛。但這麼做只會讓我們喜歡怪罪別人的習慣越來越強，讓事情變得更棘手。

書名：《好好鬧情緒：三步驟解脫負面情緒，把「好煩人」化為「好能量」的日常修練 》 作者：竹慶本樂仁波切 出版社：天下雜誌 出版時間：2023年6月28日

此時，你可以學習認出那個剎那──當你在心中被絆倒，一個踉蹌，失去平衡的剎那。那是一個驚愕的時刻，你一時啞然，有點「呃……」的感覺。一時片刻，沒有念頭，沒有概念可以形容你的處境，這時候，那能量還是在那兒，氣泡在汽水裡嘶嘶作響，電流在電線中竄動著，你是清醒的，明察秋毫的，心裡的話匣子還沒把你拉去叨叨敘說事態發展。這時候，看著這個「呃……」的剎那，然後如果你繼續看著，就會發現下一剎那，我們的慣性反應是多麼快速的跳進來接管。

你可以選擇下定決心保持醒覺，投入於觀照自己的生活，也可以閉上眼睛不管，希望自己運氣還不差。如果你能多了解情緒一點，你會發現情緒其實不是只有單一面相，它不是一種持續幾個小時、幾天、幾年都一成不變的心境，情緒是來來去去的，它生起又消逝，就像我們的呼吸一樣，只持續幾秒鐘而已。只要經過少許練習，你就可以真正的目睹這個過程。

每個情緒都有兩面，當你看著這一面，另一面同時也在那兒，就算你看不見。快樂與悲傷，憤怒與平靜，全都來自同一股創造力能量，這能量是不可能永遠受困或凍結的，當然，它會遇到亂流，讓人痛苦，但終會轉變。

●本文摘自天下雜誌出版之《好好鬧情緒：三步驟解脫負面情緒，把「好煩人」化為「好能量」的日常修練》。