負面感受滿滿、情緒無所安放？ EQ之父高曼：用心靈地圖指引自己

文／丹尼爾．高曼

若我們迷失在沒有安全感的那一方，就容易走進一片滿是負面感受的汪洋大海。相反地，安全感可以減弱我們的破壞性情緒，強化正面感受。

長久以來，達賴喇嘛都會和腦神經科學家對談，了解他們的研究，如何透過練習，加強大腦神經迴路，以管理情緒反應。神經可塑性，是指可以在大腦裡形成新的神經連結，意即：我們可以透過有意識的努力，改變神經元結構，重新訓練我們的情緒習慣。

「每一個人都有潛力，對自己的內在世界培養出更好的控制力，降低破壞性情緒，如憤怒、恐懼、猜疑，有能力覺察到負面想法，不論是對自己，或是對生活周遭他人做出的嚴厲批評，然後消弭這些想法。」達賴喇嘛如此說。

即使是內心世界混亂後，所造成的迷惑混淆，都能直接影響到我們對內心世界的方向感：處在何方？要去何方？這是我們可運用心靈地圖的概念。

達賴喇嘛預想到，有一天，我們能運用心靈地圖來指引我們的內在旅程。這張地圖就和航線圖一樣地清楚，規劃良好，讓我們知道，一架飛機如何先從紐約飛到法蘭克福，再連接到新德里。而這個內在旅程的終點站是——慈悲心。

達賴喇嘛說：「就像你能找到到達新德里的路線一樣，這張心靈地圖應該標明，到達慈悲心前所有的障礙，以及有哪些事物可以讓它獲得成長。」

達賴喇嘛鼓勵我們，要盡量抓住對自己內心的掌控權。他想像中的心靈地圖，是在我們的心靈土地上畫出標線，特別是針對那些高低起伏的情緒區域。這樣我們就可以規劃好路線，走向自我主宰的目標。

他附加說，在規劃那些路線之前，應先建立足夠的知識，了解哪些情緒對我們有幫助，哪些會發展成破壞性情緒及其發展經過，還有情緒之間如何互相連結。

「我們對情緒的了解愈透徹，就愈能掌控破壞性情緒。而這也是情緒地圖可以提供幫助的地方。」

這張地圖中的情緒，沒有生而為好或為壞。每一種情緒都有它的作用。恐懼感，一方面可以是一個驅動我們面對實際威脅的有效信號；另一方面，也可能扭曲現實狀況，過度誇大威脅，產生錯誤認知（如恐懼外出的公共空間恐慌症）。

從建立身心健康的情緒，到摧毀身心健康的情緒，如同是我們內心土地的主要座標。達賴喇嘛說：「同時知道穩定和不穩定兩邊的情況，是很重要的。」

書名：《仁慈的力量》 作者： 丹尼爾・高曼 出版社：天下雜誌 出版時間：2023年6月28日

當破壞性情緒掌管內心時，善良天性的那一面就會處於休眠狀態。角色對換時，也是如此。達賴喇嘛在一場對學生的演講中說：「在憂慮時，會較難進入學習狀態。但心情愉悅時，就比較容易吸收所學習的東西，進行更深入的研究。」

在情緒地圖中，還有另一個基本對照——信任和恐懼。達賴喇嘛說，當人類和動物出現恐懼感時，同時就會出現精神壓力和神經緊繃狀態，甚至也會猜疑。這些都是可能會走向憤怒和攻擊性情緒的前期。恐懼有兩種，達賴喇嘛說：「一種是不切實際的恐懼：這種恐懼毫無必要性，且會讓我們陷入無所收穫的思慮中。另一個是對我們有幫助的恐懼，讓我們提高警覺，對可預期的威脅進行準備。」

充沛豐富的情感是消除恐懼感的解藥。「如果你對我表現出充沛豐富的情感，我自然會感受到，然後就了解到你對我的仁慈，我也可以信任你。當恐懼消失後，心情就會放鬆，內心也會有安全感。」

●本文摘自天下雜誌出版之《仁慈的力量》。