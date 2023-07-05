工作升遷的天花板在哪裡？六個指標看出你的發展機會

文／姚詩豪、張國洋

「升遷的天花板，在哪裡？」

一位來自馬來西亞的聽眾Lawrence（以下簡稱L），提到他對自己的職涯愈來愈迷惘。他擁有電子工程的專業，進入一家台灣製造業擔任採購，工作了快四年，雖然不討厭這份工作，但內容一成不變，讓他漸漸感到無聊，毫無成就感。他也發現「採購部門」在公司裡宛如雞肋，不論幫公司省下多少錢，似乎都不被看見；反觀業務部門成交一筆訂單，就會被老闆記得，以每年升遷、加薪的員工比例來說，採購部門都比其他部門少。

身邊的親友告訴L，採購是一份安穩但沒發展前景的工作，往上爬，最高也就是採購經理，而多數企業的管理階層往往是業務與生產部門。這讓他愈來愈焦慮，如果採購沒什麼發展機會，還要在採購領域深耕嗎？是否該回到電子工程相關的工作？但已二十九歲的他，完全沒有相關工作經驗，所學也幾乎忘光，又要跟剛畢業的學弟妹一起競爭，砍掉重練真的比較好嗎？

轉換跑道對於L來說，並非出於興趣、熱情，而是很現實的目的：想找一份有前途的工作。雖說行行出狀元，但他想要問：有些職位是否本來就沒什麼發展機會？有什麼方法可以評估某個職位的發展機會呢？

針對L一連串的問題，我建議先從「評估職位的發展機會」來思考起。職位發展的天花板其實是很看公司的。某個職位可能在A公司裡受到重視，但換到B公司則不是如此；反過來說，在A公司，某一職位不見得受到重視，可是換去B公司卻非常重要。

舉例來說，同樣是專案經理（project manager，以下簡稱PM），有些企業裡的PM很有權力，可以談合約、指派團隊、要求一定等級的工程師來參與專案，搞不好還可以開除人；但有些公司的PM權力非常小，只能負責支援工作、記錄行程和團隊投入的工時，整理資料和表單給上級，或是負責聯繫、傳遞文件而已。

光是PM這樣一個角色，在不同公司裡的權力差異極大，所以你的發展完全仰賴這間公司是否看重這個職位。而是否能被看重，關鍵就在於公司的生態：

第一，老闆的經營哲學和心態。老闆的出身背景，往往會決定公司裡各職位的重要性。比方說技術出身的老闆，可能關注重點都在研發上；行銷廣告出身的老闆，可能更在意創意與流量。老闆不懂的部分，可能就不重視。

第二，公司的經營狀態或商業模式。假設公司的毛利很低，成本控制很重要，採購很可能是最後決定一張訂單「賺錢或虧錢」的關鍵角色，那麼在這間公司裡，採購就盤據了關鍵的位置；反之，如果公司毛利很好，產品很先進、甚至有定價優勢，採購部門不見得影響企業經營狀態，自然也就不太能凸顯價值。

我鼓勵正在閱讀這本書的你，評估職位發展機會時，不能只看自己，而要拉高一個層級，從公司經營的視角切入；甚至要嘗試思考同一產業、不同公司之間的經營狀況。搞不好你會發現：你的角色（以L來說是「採購」） 雖然在這間公司不重要，但可能會在同一產業的其他公司發光發熱，進而找到能夠真正定位自己的地方。

再者，L也疑惑：有什麼方法可以評估一個職位所處部門的發展機會？我有六個角度，重要性由上而下排列，提供給大家參考：

．能不能幫公司賺錢？

如果你的職位能決定公司是否賺錢，而且是直接與獲利連動，那老闆一定重視。比方說，最容易理解的是業務單位。如果這部門或是你自己非常有能力把東西賣掉，那麼在組織內一定會被看到；或是公司時常做專案、發展新商品，而你身處的產業不斷需要「殺手級新品」，那專案單位、研發單位能讓商品從無到有，講話自然也就更大聲。

．是不是公司的經營核心？

什麼是經營核心呢？比方說你在太空探索技術公司SpaceX，火箭研發單位當然就是核心；在電動車大廠特斯拉，製作電池的技術部門肯定也會被看見。老闆腦海中的重點，通常在公司的發展性也會很好。

．能不能幫公司省錢？

如果你的職位在公司中雖然不能幫忙賺錢，但有助於省錢，能讓毛利有感提升，當然也是能有一定的地位。或許不是老闆眼中的明星，但最少也不是雞肋。

．能不能幫老闆做面子？

可以幫企業、老闆安排公關活動，抑或是帶來媒體的正面報導。當公司和老闆的正面形象提升時，股價和生意有可能會跟著水漲船高，這樣的專業人才在老闆心目中也會有一定的地位。

．能不能幫公司省麻煩、進而解決問題？

能夠讓營運維持效率或與法令遵循相關的職能，讓公司不觸法、不被告、營運順利、讓老闆省心，這樣的角色在公司內可排到第五。

．不得不存在的部門

因為政府規定，所以公司一定要有的職能；或是要處理多數員工都不想做、又不得不做的事情：像是整理會議記錄、管理檔案等。這些職務受矚目的排序會在比較後面。

以上這六個簡單的判斷指標，決定了你的職位在這間公司裡的定位，但我要再強調一次，你的職位在A公司不受重視，不代表到B公司還是一樣，這需要更綜觀全局的思考。

書名：《大人學破局思考：從關鍵小事看出職場大局【Apple Podcast 年度熱門節目】》 作者：姚詩豪、張國洋 出版社：三采文化 出版日期：2023年6月30日

最後，如果入錯行，除了砍掉重練，還有什麼轉圜的方法？回到本文一開始L的例子，我建議可以從以下四個可能性去思考：

．哪間公司更重視你的職務？

在這個產業裡，大家都不重視採購嗎？還是其實有一些公司、有一些單位很重視採購？如果是，那L能不能有機會運用現在的資歷，轉換到重視採購的地方？如果這個產業都是如此，那L的經歷能不能讓他去別的產業做一樣的事情？一來，無須丟掉現在的經歷，而可以將經歷視為槓桿的支點，撐起更高的薪水、更好的福利、更大的話語權，這是我建議可以優先思考的策略，因為這樣對於L來說幾乎是零損失，同時獲益更多。

．能不能在公司內橫向轉職？

假設L綜合分析之後，雖然有其他公司很重視採購，但老闆很嚴苛；或是他真的很喜歡現在的公司、不願離開，那麼，何不往老闆更重視的部門轉職？譬如L發現老闆在公司裡很重視業務單位，而他當採購這麼多年，對零組件、商品也很熟稔，搞不好能轉去業務單位。從這個角度來評估，在同一家公司內，用現有的優勢轉職到另一部門，從支援到發揮價值，搞不好L會慢慢被看見。

．有沒有機會轉往合作的公司？

假設產業內，沒有更重視採購的公司，但既然當採購，一定會與供應商接觸，所以可能認識很多供應商。那L有沒有機會從甲方（採購），轉換到乙方（供應商）？L擔任採購快四年，若能成為乙方，肯定非常知道甲方在意的細節，例如怎麼談價錢、規格在意點、如何驗收等。如果掌握產業生態的L轉去乙方，搞不好可以與甲方（採購）相處愉快，能給出剛好的規格，同時讓乙方的毛利最大化。這也可能是一條路，也就是從省錢的單位轉去乙方變成負責賺錢的單位。

．能否提升自己，取得其他機會？

假如上述三個可能性都行不通，不妨思考：能不能提升自己、取得別的機會？既然L也有電子工程師的經驗，有沒有機會尋求內部工程單位的工作？雖然要重新來過，競爭力是低的，可是如果現在開始，三年、五年後搞不好會超過現在的天花板。

總之，原則就是待在自己能有優勢又能被重視之處，這樣努力才能得到最合宜的回報。

大人的Small Talk 1.能幫公司賺錢的部門，老闆最為重視。 2.如果是公司的經營核心、老闆的重點，通常在公司的發展性也很好。 3.能幫公司省錢的單位，通常地位不會差到哪裡去。 4.能讓公司和老闆提升正面形象的相關工作，也會有一定的地位。 5.能讓營運維持效率或與法令遵循相關的職能，在公司內可排到第五。 6.不得不存在的部門，其受矚目的排序會在比較後面。 7.如果入錯行，除了砍掉重練，還可以思考以下四個可能性： ●環顧身處的產業，運用自己的資歷，轉到更重視自身職位的地方。 ●用現有的優勢在公司內「橫向轉職」，轉往老闆更重視的部門。 ●在產業內，從甲方轉換到乙方，發揮自身在甲方任職的經驗。 ●思考轉換跑道，以取得別的機會。

●本文摘自三采文化出版之《大人學破局思考：從關鍵小事看出職場大局【Apple Podcast 年度熱門節目】》。