北部粽只是3D油飯？端午節南北粽差異，你是哪一派？

文／二師兄

南北粽之爭

台灣人是眾所周知的什麼都喜歡分派。

吃荷包蛋可以分成蛋黃全熟派跟蛋黃半熟派。

吃大腸麵線可以分成看到香菜會哭派以及不加香菜會死派。

連吃咖哩飯都可以分成把醬跟飯拌在一起派以及分開吃派。

拌在一起吃的人堅稱咖哩跟飯直到拌在一起之前都不能算是咖哩飯，分開吃的人則認為拌在一起跟廚餘沒什麼兩樣。

我真的不知道這有什麼好爭的，我最討厭的就是為了咖哩飯吵架的人，還有吃咖哩飯不拌在一起的人。

到底在想什麼？是不會直接喝咖哩嗎？

離題了。

派系鬥爭最劇烈的還是粽子，這也許是台灣南北戰爭的核心要素之一。

兩千多年前屈原投江至今，粽子文化在亞洲各地開枝散葉，歷史淵遠流長，在台灣更是派系繁雜，種類多到可以開一個粽藝節目。

舉例來說，南部粽是將生糯米及餡料一起包進粽葉裡，直接用糖水熬煮，直到一粒一粒的米變成一坨一坨的泥。

北部人比較乾脆，直接把油飯包進粽葉裡面，然後假鬼假怪地再蒸一遍，做成間諜肉粽賣給公視拍攝生態紀錄片。

中部粽則是沒有忘記屈原投江的精神，堅持一命換一粽古法製作，最富人情味，每一口都能吃出靈魂。

我的北部朋友培文年輕不懂事，堅定地認為北部粽是台灣唯一合法的肉粽。

「南部人是不是什麼料理都要做到跟鼻涕一樣才吃得下去啊？」他總是這麼說。

每次聽到有人說這種話，來自府城的傑森總是大大地不以為然。

「北部沒有粽子，要我講幾次？」他嘆了口氣。「我能理解你們想要跟風的心情，但人遲早還是得認清現實的。」

「你到底在供三小啊？」培文皺眉：「你就承認南部粽吃起來像漿糊很難嗎？」

「不是啊，我今天也不是要跟你戰南北。」傑森雙手一攤，說出戰南北的起手式：「兩個不一樣的東西怎麼比較？」

「就好像你不能比較北部的滷肉飯跟南部的滷肉飯哪一個比較好吃，因為北部根本沒有滷肉飯，這樣你懂嗎？」

「你就算要比，也要拿來跟南部油飯比，而且南部的油飯也沒有那麼難吃，這樣你懂嗎？」

「不是把油飯做成立體的就會比較好吃，就好像3D版的音速小子做得跟屎一樣還是贏不了2D版的，這樣你懂嗎？」

「我沒有要戰南北，因為北部根本戰不起來，這樣你懂嗎？」

2023年高雄市長陳其邁（左二）在三鳳中街封街包粽活動中戰南北粽，稱北部粽「只是3D油飯，吃不下去。」（圖／聯合報系資料照片）

書名：《台灣異聞錄〔附真實版台灣本島調查地圖〕》 作者：二師兄 出版社：有方文化／時報文化 出版日期：2020年1月17日

我自己不太喜歡吃粽子，所以沒有特別偏好。

很多台南人吃到美味的粽子，就會覺得：「幹，這粽子這麼好吃，我怎麼可以自己吃？」然後他們就會一口氣買好幾串分送親朋好友。

他們沒有想到的是，那些親朋好友也都有自己喜歡吃的粽子，並且也都心有靈犀地覺得不能只有自己吃到。

基於一種「我家巷口屌打你家巷口」的驕傲，每年端午節都會變成以粽換粽大賽，家家戶戶的冰箱直接被粽子佔領。

你知道連續吃粽子一個禮拜的感覺是什麼嗎？

就好像喝了一公升的強力膠，每次排便廁所裡都是一陣腥風血雨。

你彷彿突然變成屈原，明明就只是靜靜地躺著，什麼都沒有講，人們卻不斷拿著粽子往你身上砸。

台南對粽子的愛不止深刻，而且狂熱，甚至有高中直接用肉粽的圖案當校徽，也就是世人熟知的粽子女中。

想起我高中的時候，無數血氣方剛的高中男生都被吸引到粽子女中附近徘徊，只為了欣賞香噴噴白嫩嫩的……的粽子。

想起那時的時光，真的是粽有千種風情，更與何人說？

話說回來，雖然我不吃粽子，倒是很喜歡吃一種類似粽子的料理，叫做鹼粽。鹼粽的製作方式是在糯米中加入鹼油，然後包進粽葉直接水煮，煮熟後沾糖粉或蜂蜜食用。

食用方式是用粽子沾起砂糖或蜂蜜，再就口舔食，吃完之後還可以用粽子擦去嘴角沾黏的糖粒再將其丟棄，不僅方便，並且非常台南。

想到這裡，我嘴又饞了，忍不住舔了舔嘴唇。

傑森跟培文還在我耳邊不斷爭辯。

「就算你把油飯捏成粽子的形狀包在粽葉裡它也不會變成粽子，這樣你懂嗎？」

「就像油宅包在潮衣裡面也不會變成潮男，這樣你懂嗎？」

「油飯就是油飯，油宅就是油宅，一輩子都是油宅，這樣你懂嗎嗚嗚嗚嗚嗚……」

傑森說著說著，難過地哭了起來。

●本文摘自有方文化／時報文化之《台灣異聞錄〔附真實版台灣本島調查地圖〕》