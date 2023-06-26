英國皇室擁有的土地、房產、珠寶和金錢從哪裡來？

文／Lisa Huang

英格蘭的君主近千年下來累積相當多的資產，從十八世紀喬治三世開始就把這些資產得到的收益全部上繳給英國政府，政府再撥部分款項回去給皇室使用，讓政府跟人民也能受益的做法非常有遠見。這種雨露均霑的財政措施也保護了英國君主制，讓溫莎王朝得以在歐陸各國君主被推翻斷頭時還能存續下來。到底英國皇室擁有那些土地、房產、珠寶呢？女王自己又有哪些父親留給她的私人財富呢？

攝政街上人潮熙熙攘攘，這裡是倫敦最忙碌的街道，所有時尚品牌都想在這裡插旗開店，逛街的人們或許不知道，整條街上觸目所及的每棟建築物都是英國皇室擁有。緊鄰攝政街的聖詹姆士區（St. James）有許多高級餐廳和劇院，白金漢宮、皇家藝術學院、佳士得拍賣行、皇室頂級食材供應商福南梅森 （Fortnum & Mason）都坐落在此區，而英國皇室也是聖詹姆斯區的大地主。

一七六〇年國王喬治三世成立皇家資產局（Crown Estate）來管理龐大的皇室資產，國王與政府達成協議，代表政府對皇家資產進行管理，資產局所有盈餘會全數上繳給財政部外，財政部也有權隨時瞭解皇家資產的總體配置及投資戰略。而英國君主每年會從財政部獲得固定金額的年度薪俸，稱為「民事清單」（The Civil List）。

時至今日，皇家資產局的資產投資組合價值超過七十三億英鎊，除了攝政街及聖詹姆士區的不動產外，從蘇格蘭北部的牧場到多塞特郡的礦場，甚至英國沿海的風力發電機座都要付租金給皇家資產局，從財政部領取固定的年度薪俸制度也一直沿用到伊莉莎白女王二世在位時。

人民上班會加薪，英國君主也會，由於從財政部領到的是固定酬勞，通膨加上皇室工作人員薪資，以及維修皇室居所的費用年年增加，如果不適時調整年度薪俸金額對皇室也不公平。不過調整皇室年度薪俸通常都會被媒體大肆報導，還會被政黨拿來當政治籌碼，或是趁機炒作廢除君主制的議題，所以皇室通常會等到捉襟見肘時才會向政府提出調整薪俸的要求。

二〇一一年伊莉莎白女王向當時的首相卡麥隆（David Cameron）提出增加年度薪俸的要求，因為薪俸已經十年沒有調整。當時的財政部長喬治．奧斯本 （George Osborne）提議廢除固定金額的年度薪俸，改成由皇家資產局上繳財政部的盈餘中提出一定比例（目前是百分之十五）供皇室使用，稱作君主撥款（Sovereign Grant）。新的制度下，皇家資產局營運好的年度，皇室可以拿到比較多錢，營運不好的年度，皇室的錢就比較少，比較有彈性也不用再定期調整。

二〇二一年皇室拿到八千六百萬英鎊的君主撥款，這個金額看似很多，但當年皇室資產局上繳給財政部的盈餘是五億七千萬英鎊，英國國庫其實受惠更多。這筆君主撥款主要用於支付女王及皇室成員履行公務時產生的費用，這些公務包括：在英國和海外進行的皇室參訪、款待貴賓的國宴，也用來支付皇家住所（白金漢宮、溫莎城堡、肯辛頓宮、克拉倫斯宮等）的修繕費用，皇室僱員的薪水等等。

英國皇室現在大概有一千兩百位工作人員，總共分為五個部門；負責安排國內外所有官方日程，還有就憲法問題提供建議的私人秘書辦公室，負責管錢的財務部，負責維持所有皇家住所及國宴招待的內務部，負責安排所有公眾活動，包括遊園會、國事訪問、皇家婚禮和議會開幕式的宮務部，及負責皇家收藏品的保管和展示的皇家收藏信託基金。簡而言之，英國皇室就是一家有上千名員工的百年企業，而女王就是企業執行長。

要維持如此龐大的企業運作，光靠君主撥款是不夠的，女王另外還有兩個重要的收入來源；蘭開斯特公爵領地（Duchy of Lancaster）的收入及私人財富。英國君主也兼任蘭開斯特公爵，蘭開斯特公爵名下有許多領地及不動產，例如：倫敦知名的薩扶伊飯店（Savoy Hotel）等等，這些土地、財產和資產組合產生的收入會用於女王的官方和私人支出。跟皇家資產局一樣，蘭開斯特公爵領地也是以信託方式持有，女王及皇室並無權處置或變賣這些資產。

女王還有來自個人投資和私人莊園的收入，例如：桑德林漢姆莊園（Sandringham House）以及蘇格蘭高地的巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle），這兩座莊園是從她父親那裡繼承得來的私人莊園。這些皇室私有的官邸、城堡、藝術珍品和皇冠珠寶都是英國君主代表國家持有的，君主雖然擁有但是無權出售這些資產，它們必須傳給下任君主。

當女王與菲利浦親王忙於國政與皇室財政時，世人常以為查爾斯王子閒閒沒事做，就等著繼承王位，其實是非常大的誤會。王儲威爾斯親王也兼任康沃爾公爵，康沃爾公爵領地（The Duchy of Cornwall）是英國最大、最古老的領地；一三三七年由英格蘭國王愛德華三世創建，所有的土地和收入都屬於王位繼承人威爾斯親王所有。

書名：《Queen溫莎王朝》 作者：Lisa Huang 出版社：創意市集 出版日期：2023年05月11日

查爾斯王子二十一歲被冊封為威爾斯親王的同時也成為第二十四任康沃爾公爵（Duke of Cornwall），從那時候開始，他就是康沃爾公爵領地管理委員會的主席，帶領專業團隊管理這些資產。康沃爾公爵領地在英格蘭有近十三萬英畝的土地，包括錫利群島（Isles of Scilly）、大部分的達特穆爾國家公園（Dartmoor）和兩百多座農場，並持有超過九千萬英鎊的金融投資。

跟其他皇室資產一樣，這些公爵領地都是信託持有，威爾斯親王不能隨心所欲地變賣這些資產，超過五十萬英鎊的土地交易還必須得到財政部批准。威爾斯親王每年可以從公爵領地獲得可觀的收入，二〇二一年公爵領地有兩千三百萬英鎊的盈餘，絕大部分用來支付查爾斯一家（包含妻子卡蜜拉，兒子威廉和哈利）的家用及慈善工作費用。

要知道當年查爾斯接手康沃爾公爵領地時，每年盈餘才十萬英鎊左右，查爾斯跟團隊將公爵領地經營得有聲有色，利潤翻倍。雖然現在大部分的盈餘來源是商業不動產投資，但世世代代在康沃爾公爵領地上耕作、畜牧的農家是查爾斯特別看重與照顧的。除了定期拜訪他們外，查爾斯每年還會送給這些農家特別挑選的聖誕禮物，也會邀請他們參加白金漢宮的女王花園派對。

查爾斯個人對環保也非常有興趣，早在八〇年代就很有保護環境永續經營的理念，不但在康沃爾公爵領地上種植超過二十萬株的樹苗，也制定二〇三〇年領地要實現淨零碳排放的計劃。除了環保議題外，查爾斯厭惡鋼筋水泥的現代建築，喜歡英格蘭傳統鄉村風格的建物，他在領地上的多切斯特郊區建造一座全新的村莊：旁伯利（Poundbury），這裡結合查爾斯長期以來對傳統建築的偏愛，以及以前很小眾但現在很流行的道路措施──為了減低污染而禁止汽車行駛的街道。

在主管的康沃爾公爵領地上，不論是對農民的照顧還是打造自己的理想小鎮，都顯現出查爾斯的浪漫情懷。女王逝世後，查爾斯繼位變成查理三世，威廉卸下劍橋公爵的頭銜，變成新任威爾斯親王與康沃爾公爵，接手公爵領地的威廉會繼續承襲查爾斯的經營模式，還是發展出自我的經營哲學，就讓我們拭目以待。

●本文摘選自創意市集出版之《Queen溫莎王朝》。