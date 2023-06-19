從經濟學的角度思考「為什麼一件事會這樣發生呢？」

文／楊少强（《商業周刊》副總主筆）

中學生需要學經濟學嗎？筆者的回答是肯定的。不過理由並不是基於學生們的未來前途，而是現實考量。

第一個理由是：經濟學就是人類行為的規律。在中學時代，我們學過大自然的規律—包括物理學、化學等。然而人的行為也有規律。掌握大自然的規律，讓我們不再被一些超自然迷信所迷惑，同樣地，掌握人的行為規律，也能讓我們不被一些似是而非的謬論所誤導。正如二十世紀經濟學家羅賓遜夫人（Joan Robinson）說：「我學經濟學，是為了不被經濟學家騙。」

第二個理由是，經濟學讓我們務實地面對世界—那就是稀少（或稀缺）。

稀缺是人類活在這世上無法避免的現象，從雞蛋、乾淨的空氣到家人的愛，都是稀缺的——也是人想要的總比現實能提供的多。經濟學探討的，就是如何在「稀缺」這個現實下，人類如何做選擇。

如果一個人不承認稀缺這個現實，他（她）做出的決策可能會為他自己或別人帶來災難；就如同一個人若不承認地心引力的現實，從高樓一躍而下，結果也將為他自己帶來災難一樣。學生們若能早認識到世界的現實，將有助於他日後腳踏實地做出決策。

不過如何讓中學生學經濟學，卻是一個問題。稀缺無所不在，適合中學生閱讀的經濟學書籍也是一樣。坊間有不少經濟學科普書籍，大多數都是面向一般大眾。如今這本《經濟學教我的思考武器》，解決了這個問題。

作者新井紀子在二○○二年六月，為國、高中生創立了免費的網路教室「e-教室」，「我們想透過e-教室介紹的是更適合求生的技術」。在該教室裡有各式各樣的課，其中經濟學的定位是在於「如何巧妙地使用資源才能得到幸福。」這門課的好處，作者說得很清楚：「讓我們的生活變得更豐富，行為變得更加合理。」（本書第二章）

因為面向中學生，因此這門課主要著眼於概念：從稀缺、機會成本、價格、比較優勢等，這些都是經濟學的基礎。可別因為「基礎」兩字就小看它，不只經濟學這門學科的大樓，都建立在這些「基礎」上；事實上這些「基礎」在人們日常生活中，也能發揮重大威力。

例如，第二章談到「機會成本」的概念。以約會為例，要搭較貴但較快的計程車去，還是要搭較便宜卻較慢的捷運（電車）去呢？如果純粹只考量付的金錢，人們應選擇搭捷運。但「機會成本」提醒我們：你付出的不只是金錢，還有時間。如果你搭較慢的捷運多花的時間，讓你錯過和別人相處時能做更有價值的事，這時你反而應該選較貴的計程車。

這個引申在於：為何我們常見到富豪有私人飛機？一般人的解釋是炫富，但經濟學的解釋是他們的時間很寶貴。這些富豪也可以買機票去機場等飛機，但要面臨通勤、登機、可能誤點等風險，他們將因此錯過更多重要的生意。若有私人飛機，要去哪裡說走就走，他們可以談成更多生意。所以表面上他們花更多錢養私人飛機，其實他們節省了更多時間，能拿來創造更多財富，這正是「機會成本」概念的威力。

又例如「比較價勢」，作者在書中舉的例子：狗狗老師在一天內比貓貓老師採到更多水果、捕到更多魚。那麼一般人認為，現實社會裡生產力較低的貓貓老師只怕沒活路了吧？

經濟學的答案是：貓貓老師仍然可以存活。因為「比較優勢」不需要你賺的比別人多，而只要你放棄的比別人少。即使狗狗老師做每一件事都能比貓貓賺更多，但他做一事就不能同時做另一件，在當下狗狗放棄的那件事，就是貓貓的生存空間。

這個道理看似淺顯，其實大有深意。例如，近來人工智慧（AI）大行其道，不少科技專家談到，它有可能全面取代人類的工作，因為AI每件事都比人類做得更好。

然而只要有「比較優勢」的概念，你就會瞭解AI「全面」取代人類，是不可能的。即使AI每件事做得都比人類又快又好，但一定有一些事是它不能同時做的，而那些AI同時間必須放棄的事，就是人類的生存空間。就如貓貓做每件事的生產力都不如狗狗，但只要貓貓做某件事相對要放棄的比狗狗少，那就將是貓貓的生存之路——「天生我才必有用」！

書名：《經濟學教我的思考武器：關於幸福和金錢的思考》 作者： 新井明（ARAI Akira）, 柳川範之（YANAGAWA Noriyuki）, 新井紀子（ARAI Noriko）, e-教室 出版社：經濟新潮社／城邦文化 出版時間：2023年5月11日

從這些概念出發，這本《經濟學教我的思考武器》可說名字取得非常好，因為具有這些思考「武器」，讀者才不會被常見的謬論誤導，做出錯誤決策傷己傷人。誠如作者說：經濟學也許不能立刻為學習者帶來幸福，但是「變得稍微明白事理，以及能夠透過一些理論說明社會動態，或是能自行想出一些解決方案……幸福應該就會來敲門。」

由於這本書的主要受眾是中學生，因此許多概念只能做入門的介紹，但有兩個概念在本書中未提到，筆者可以在此稍做補充：

一、經濟學裡的價格指的是「相對價格」——在本書第三、四、五章討論價格時，是以貨幣價格為例。但真正會影響人的行為決策的，是相對價格。

例如一顆桃子值300日圓，這是貨幣價格；但消費者真正的負擔並不是這300日圓，而是用這300日圓買桃子，就不能拿來買別的東西——例如水梨、魚翅等。如果消費者花300日圓買一顆桃子，他（她）就放棄了用來買兩顆水梨的機會，這「兩顆水梨」就是他買一顆桃子的代價——也就是桃子的相對價格。

二、邊際報酬遞減律：本書第十章談資源分配、第十二章談經濟發展，並未提到「邊際報酬遞減律」，這是指隨著你投入的資源愈來愈多，你再投入多一分資源，能創造出來的額外價值會不斷下降。直白的說法是「累積愈大，進步愈小」。這個定律小到個人生產力，大到一國經濟成長，都受到它的制約。

最後筆者想談談這本書的定位。《經濟學教我的思考武器》不在提供學生正確的知識，而在提供一種思考事情的角度——經濟學的角度。這個角度討論的不是「好與壞」，而是「所以然」——為什麼一件事會這樣發生呢？

若學生們讀了此書，在評價一些社會事件時—從房價高漲、工人低薪、買賣套利等，少問一點「好不好」，多問一點「為什麼」，這本書就算達到目的了。

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化所出版之《經濟學教我的思考武器：關於幸福和金錢的思考》推薦序，請勿轉載。