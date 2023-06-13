臨床心理師：任何面向的「我」都值得被接納與理解

文∕何雪綾

這是一本給自己的自我介紹書。

不同於其他常見的心理自助書籍，這本書採用極少的文字、提供有限的訊息，試圖騰出大量空間讓讀者能夠參與這本書的創作，進而創造出自己獨一無二的自我介紹書。書的開頭首先提醒讀者創作參與的守則—對自己坦白。這除了要我們試著擱置過去對自己各種不夠完美的擔憂，更提醒我們該練習去信任身處的環境。只是在本書中，這個練習的環境，就是我們自己。

《練習問自己：關於我，Me&myself》在書中進行好幾個層次的練習。首先，我們練習透過仔細地回答關於自己的各種問題來完整認識自己。

平常向別人介紹自己時，我們總習慣篩選特定的面向示人；透過逐一回答這本書的問題來介紹自己，能讓我們跨出那個慣常的篩選範圍，看到自己過去或許疏忽、或許逃避的部分。而自信的建立，往往不只在於肯定自己的好，更在於接納自己的不好，找到自己真實的位子，心裡的篤定便油然而生。建立自信的過程，最基礎的步驟便是透過覺察，充分而完整地接納自己。

接納與理解自己，是這本書帶領我們進行的第二重練習。

「自問自答」的設計使讀者能體驗不同的角色觀點。回答問題時，我們是生活於日常世界的自己；向自己提問並且等待、聆聽答案時，則是從他人的角度觀看著的自己。扮演後面這個角色，最重要的心態是「接納」。「接納」是心理治療歷程中關係建立的核心，透過治療師承認個案的經驗感受皆有其來由，個案能在治療關係中感受到被接受與包容，進而學會能放下評價、理解自己，改變的契機可由此產生。因此在這本書中，我們需要提醒那個提問的自己，去承諾開放一個空間讓各種各樣的「我」展現出來、承認各種「我」以及「我的行為」都有其來由；儘管在價值選擇上我們不盡然希望自己如此表現，但在觀看自己的這個當下，我們相信任何面向的「我」都值得被接納與理解。

最後一重練習，是對自己產生好奇心。

這本書鼓勵讀者完成之後，亦可反覆閱讀。因為這樣自問自答的過程裡，經驗是不斷流動累積的。在心理治療中，每當個案多接納與理解自己一點，便有機會對自己的狀態形成新的觀點，從而發現過去難以發現的改變機會。完成自己的自我介紹書以後，再試著重複以第三者的眼光回頭看看自己與自己的互動，看看自己在過程中的坦誠與勇敢，也看看自己對自己的接納與理解，會讓我們更意識到自己在單一觀點之下可能受到的侷限，從而對於自己的各種可能產生更多期待。 書名：《練習問自己 (好好對話版)》

作者：HAZE

出版社：大田出版

出版時間：2023年6月12日

最後，投入這個創作的過程之前，我們也需要有心理準備：探索自己、照顧自己，甚至改變自己，都是耗費心力的。有時我們可能感覺許多問題自己想都沒想過，或者一時之間無法體會這一問一答的效果，也可能遇到問題越想越多到一發不可收拾的情況，這些都可能使我們感覺挫折與不確定，這也是為何作者在開頭便提醒讀者「沒壓力、輕鬆地閱讀本書」。自我理解與自我照顧的旅程不是一場競爭，也沒有絕對的終點，每往前一步都是累積。我們都該好好提醒自己、給自己一點鼓舞，然後勇敢邁開步伐。

●本文摘自大田出版之《練習問自己：關於我，Me & Myself(好好對話版)》。