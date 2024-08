地獄朝鮮「湯匙階級論」，無限痛苦的畸型社會：韓國

文/金敬哲

地獄朝鮮與湯匙階級論

不得不放棄人生中各種大事,韓國的年輕人們將這樣的韓國稱作「地獄朝鮮」。意思是有如地獄(HELL)般辛苦度日的國家。不是用韓國,而是用朝鮮一詞,好比十四世紀至二十世紀初期統治朝鮮半島的李氏王朝,意思包含近代以前,不合理,存在著階級與差別的國家。

除了地獄朝鮮,韓國年輕人還創造了新的「湯匙階級論」。根據「湯匙階級論」,韓國表面上沒有身分的差別,社會階級之間是能夠自由移動的,但實際上社會是近代之前,即出生的環境就決定了階級。「湯匙階級論」是從英文的慣用語衍生而來,「含著銀湯匙出生(Born with a silver spoon in one's mouth)=生在富裕家庭」。比起個人的努力或才能,階級(經濟地位)是靠父母親的財力來決定。湯匙階級論將富裕的孩子稱作「金湯匙」,位居中間的稱作「銀湯匙」,庶民是「銅湯匙」,最底層則是「土湯匙」。在看各自的條件區分,「金湯匙」是出生在資產二十億韓圜,或是年收二億以上家庭的孩子。「銀湯匙」是資產十億韓圜,或是年收八千萬韓圜以上,「銅湯匙」是資產五億韓圜,或是年收五百五十萬韓圜以上,以下的皆稱作「土湯匙」。

湯匙階級論不只年輕人,也滲透至整個韓國社會。根據二○一八年現代經濟研究院公布的「針對階層提升的國民意識調查」,高達八十三‧四%的人認為「不管再怎麼努力也無法提升階層」,與二○一三年的七十五‧二%,二○一五年的八十一%,二○一七年的八十三‧四%相比,年年上升。

IMF危機之後,韓國社會最大的問題就是貧富差距造成的社會兩極化問題。兩極化從IMF危機之前就開始,但IMF危機之後,因為中產階級的崩壞,導致貧富差距急遽擴大。IMF危機至今已經過了二十年,韓國社會不僅單純有財產上的貧富差距,在所得、居住、教育、文化、健康等各種領域的差異也持續擴大,形成「多重格差社會」。這樣的兩極化更超越世代,由上一代傳承給下一代的情況加劇,形成了不管多努力也無法提升階層的社會結構。

電影《寄生上流》黑色幽默、驚悚懸疑的手法呈現南韓社會貧富差距的現況。(圖/Catchplay提供;聯合報系資料庫)

二○一六年的「蠟燭示威」大大撼動了韓國,可謂土湯匙階級對社會階層不流動的抗議。朴槿惠前總統的閨密崔順實被發現不當濫用權力,二○一七年三月,韓國憲法法院對朴前總統提出彈劾。彈劾的原動力就是二○一六年十月於全國各地發起的蠟燭示威,而示威的起頭是崔順實的女兒鄭維羅的不法入學事件。

崔順實的獨生女鄭維羅,二○一四年秋天於仁川舉行的亞運騎馬團體賽獲得金牌。隔年,以體保生的資格進入韓國第一的名門女子大學梨花女大。但是她得金牌是在提出入學申請之後的事情,因此被認為有不法入學的嫌疑。再者,根據梨花女大的招生資格,對象是國際大賽「個人賽」成績前三名者,而非團體賽。

更誇張的是,以這樣的方式入學的鄭維羅,某科目被當,而當掉她的教授馬上就被大學解雇。梨花女大的校規還為此加上一句「體保生只要提出課堂作業,至少就能夠拿到B」。

為了讓鄭維羅入學,名門梨花女大還為更改入學資格條件,這樣的不法被媒體踢爆,引起韓國社會的群起激憤。沒想到鄭維羅透過自己的SNS,留下「金錢也是實力」「應該恨父母沒有能力」等炫耀式留言,使國民的怒氣更上一層。

土湯匙們對於不是靠實力,而是靠父母的金錢或人脈決定人生的韓國社會,感到絕望與憤怒的情緒一發不可收拾,最終導致最有權力的總統下臺。

文在寅打著「機會是平等的,過程是公正的,結果是正義的」口號當選第十九屆韓國總統。跟擁有總統父親「金湯匙」出身的朴前總統相比,北韓難民出生的文在寅,是庶民的「土湯匙」出身,受到年輕世代多數的支持。文在寅的當選,象徵了過去由金湯匙推動的韓國社會,轉由土湯匙推動。

但如同前面提到,文在寅政權執政不到二年半的時間,就因為愛將曹國的不法事件受到批評。這個事件也代表了金錢與權力的世襲,更是將韓國年輕人推入絕望的深淵。

