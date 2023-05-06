誰是造浪者？競選幕僚團是如何組成與應戰？

文／敖國珠、楊惠蘭

組成有戰鬥力的烏合之眾

選舉要有人，「手腳」哪裡來？

決定投入選舉，不是一件簡單的事，因為選舉太勞民傷財，又勞師動眾，不只要有錢，也要有人。銀彈準備，候選人自己存的、家人給的、公開募的、政黨撥的、銀行貸的，錢的來源大致如此，要備多少才夠用？因人、因地、因選情需求而異。

人呢？選舉期間，無時不刻都需要很多「手腳」（人手），總部要有人、拜票要有人、辦活動要有人、開記者會要有人、各種造勢更要有人，有些是來幫忙的，有些是來撐場面的，這些人從哪裡來呢？

一場選舉需要用到的人，以競選總部為中心，簡單區分，有內人和外人。顧名思義，內人指的是競選總部裡的人，包括接待泡茶的志工，行政、總務、財務等基本行政人員，還有政策、媒體、文宣、活動、組織等核心策略成員，以六都市長選舉規模來估，內人至少50 人起跳。

外人指的是辦活動或造勢時，需要的各種類型工作人員，有負責執行活動的，也有參與活動的，還有來充場面的，人數因活動不同而有差別。像辦大型造勢活動時，人場關乎面子，考驗的是實力，包括候選人的魅力，以及組織的動員力。

烏合之眾如何能戰？

選賢與能，不能只看候選人，還要看團隊，競選班底的品質，關乎成敗。由於選舉屬於短期活動，鮮少會為了加入某陣營而辭去原本工作，競選團隊的組成除了核心成員會是心腹或是特聘而來，其他注定難是一時之選，各路人馬匯集之後，還談不上磨合，恐怕就有適不適任的問題，臨時組成的一群人，要怎麼在幾個月的選期中，把候選人推上冠軍寶座？關鍵在於如何讓一群烏合之眾有戰鬥力。

臨時成軍的競選總部，大多數行政人員都是推薦來的，可能原本沒工作，就當打工貼補家用或賺零用錢；可能正要換工作，還沒上工或找到新工作前就先來做做。這樣的背景，工作的投入程度恐怕會在預期之下，如果是人情壓力而來，將連要求都難。負責選才的幹部要有識人之明，縱使是熟人推薦，也要打聽口碑，如果真的用錯人，千萬不要當爛好人，競選總部只要有人擺爛，一定影響戰力，請當機立斷處理掉，留下，小心變災難。

書名：《我的世代我作主：選舉教會我們的事》 作者：敖國珠、楊惠蘭 出版社：時報出版 出版日期：2019年11月29日

操盤手的條件

對操盤手有很多想像，但如何界定？就看這位操盤手是否取得「操盤手的桂冠」成為一位造王者（king maker），像陳水扁時期的民進黨祕書長邱義仁、馬英九的金溥聰是最典型的king maker，都是總操盤手（總操盤手需要有一定代表性質的政治的位階，所以幾乎會是政黨的祕書長），其下有文宣操盤手和組織操盤手（像是陳水扁競選總部的馬永成、羅文嘉）。

不同的操盤手除了要有可以看到趨勢、問題、缺點、得失評估，做或不做？快、狠、準的判斷力、遇到困難或阻礙時，如何堅持執行下去（眼光、判斷力和智慧）的執行力和在情緒、人心、物資、財務……都能穩定的溝通力之外，還需要不同的特質。

以組織操盤手為例，參與過選戰的人都知道「誰掌握了行程的安排，誰就掌握了選舉最大的資源」，要能清楚判斷如何在有限的資源、時間內安排好與最大多數選民接觸的機會，這也就是為什麼被困在高雄市議會的韓國瑜，必須利用假日排出「9 個小時 21 個宮廟」的行程。更大的挑戰是，當同屬泛藍陣營的郭台銘不選的時候，韓國瑜的行程該如何安排？又或是當前副總統呂秀蓮宣布參選總統時，蔡英文又要怎麼回應？要在什麼場合、講什麼話？如何透過行程掌握、回應選舉的走向？

安排什麼行程、和什麼人見面，有哪些人要去綁樁、固樁，要安排誰站在候選人旁邊（象徵的是選戰資源、勢力的彼此消漲）是組織操盤手的事；安排什麼場合、講什麼話、如何回應選舉走向，是文宣操盤手的事；組織和文宣操盤手在選戰中代表的是相互交融的光和陰的兩面，也可以用棒球的投手教練和打擊教練來看待，最後雙方如何協調與共識的達成，則是總操盤手（棒球總教練）的事。

但是在社群媒體盛行、網路時代社群選舉力量興起的今天，操盤手又面臨新的挑戰，畢竟這些曾經成功的選戰操盤手都有一定的年紀，但好處也在於曾經走過大半個世紀，夠成熟，有足夠的智慧去判斷方向，其他的，交給專業的來！

最大的關鍵在於「社群媒體反應時間」的掌握，在講求速度的時代，誰能在第一時間內做出正確的回應，往往決定了候選人能不能掌握這個浪頭。如何縮短反應時間？舉例：郭台銘在2019 年9 月16 日深夜11 點於臉書上發布「不選聲明」，韓國瑜要不要在第一時間回應？要時隔多久回應？如何回應？在哪個場合、說什麼？蔡英文呢？能掌握多少訊息得以做出正確的判斷？此時，大數據就扮演關鍵的⻆色。

●本文摘自時報出版之《我的世代我作主：選舉教會我們的事》。