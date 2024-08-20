工作效率低？總是生氣？試試強化你的「迷走神經」！

你如何「嗅」出危險？什麼叫方向感？直覺又是什麼？我們的感官不只有「視、聽、嗅、味、觸」這五感。還有癢覺、痛覺、冷熱覺、本體感覺（肢體位置）、前庭感覺（平衡、導航）、胃腸道感覺（飢餓感、渴感 ……）、內感受（心跳、血壓、呼吸 ……），甚至難以具體捉摸的直覺、敏感等等，我們共有32種感官！這32種感官知識都是非常實用的，可運用在身心保健、育兒、人際關係、決策判斷、文化觀察上，令我們更健康、更機敏、更快樂、更富足，讓我們超級有感！（編按）

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書名：《超級感官》 作者：艾瑪．楊恩 出版社：天下文化 出版日期：2022年3月30日

文／艾瑪．楊恩

身體中最重要的神經之一是迷走神經（vagus nerve）。這條神經把來自心臟、肺臟和消化道的訊息帶到腦部，同時也把腦部發出的「平靜下來」、「休息並且消化食物」的訊息，從腦部帶到那些器官。迷走神經的活動愈強，在威脅消失之後，就能夠更快恢復平靜的狀態。這種比較強的迷走神經活動，也說成「迷走神經張力」（vagal tone）比較高。

你可以很容易就測出自己的迷走神經張力。測量自己的心跳（可以把手指搭在手腕上測得），在你吸氣時脈搏稍微加速、吐氣時脈搏稍微減速了嗎？

如果會，那就是好消息了。這項測試反應出了迷走神經的運作，讓吸氣時有更多剛充滿氧氣的血液在循環，同時在吐氣時減緩心跳的速率。兩者之間的差異愈大，迷走神經張力就愈高。

童年時，迷走神經張力達到巔峰。到成年之後，迷走神經張力就如同身高一樣，人人都有差異了，其中65%的差異應該是由基因造成的，不過生活型態也有影響。體重過重和不常運動的人，迷走神經張力往往比較低。運動有助於提高迷走神經張力，甚至有人宣稱，這是運動有益健康的根本原因。你的迷走神經張力愈高，代表在威脅消失之後，身體能夠更快恢復平靜，這對於身體和心智都有利。

迷走神經張力愈高的人，愈長於調節身體的血糖濃度（能夠降低罹患糖尿病的風險，或是幫助有第二型糖尿病的病人控制血糖濃度），通常也更不容易發生中風或是罹患心血管疾病。原因可能是迷走神經的功能之一是減緩發炎作用。發炎反應是免疫系統對於感染或受傷所產生的重要反應之一，但是如果發炎一直長時間持續，成為背景狀況般的存在，便會傷害器官和血管。

美國神經外科醫師崔西（Kevin Tracey）是以電刺激迷走神經的先驅，他的療法是用類似心律調節器的儀器，發出電刺激，以降低發炎程度。他發現這種方式能夠有效治療類風溼性關節炎這 種自體免疫疾病。

崔西預判，類風溼性關節炎病人需要終身進行這種電刺激療法。但是對於其他人而言，如果能夠找到加強迷走神經張力的方法，不但能夠讓腦部得到更精確的器官感覺訊息，同時「平靜」的過程也會更加順暢，這樣休息與消化的時間就增加了。

當然，也有證據指出：迷走神經張力比較好的人，往往比較不容易生氣，同時更容易控制情緒。他們的工作記憶也比較好，工作記憶是心智在保存資訊與處理資訊時所必須的。

有些證據指出：規律進行冥想，有助於發展迷走神經張力，冥想這種活動能夠讓腦部和身體主動的產生平靜與「放鬆」的反應。哈佛醫學院的講師坎波斯（Marcelo Campos）是內科醫師，他注意到良好的睡眠、冥想和正念，都能夠影響心跳速率變化。不過如果要增強迷走神經張力，運動的效果特別好。就算是有慢性心臟衰竭的人，藉由高強度間歇訓練，也能夠使迷走神經張力提高，減緩有害健康的心律不整情況。

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