星際大戰幕後揭密！喬治·盧卡斯原來用此「手法」呈現光劍

星際大戰日（5月4日）是非官方舉版的紀念日，慶祝由喬治·盧卡斯所創作的電影系列《星際大戰》。選擇這天的原因來自於《星際大戰》電影中一句經典台詞「願原力與你同在」（May the Force be with you），影迷取其諧音，變成「於5月4日與你同在」（May the fourth be with you）。 而這個經典科幻系列作品能夠成功受到影迷喜愛，幕後的拍攝及剪接作業更為重要，像是黑武士和路克手持的光劍顏色竟是根據剪接師對藝術史的研究，才讓導演拍板定案，透過與喬治·盧卡斯共事的剪接師保羅．赫希的《剪接室裡的故事大師》，揭開影迷們不為人知幕後的秘密吧！（編按）

文／保羅．赫希（Paul Hirsch）

光劍的光應該是什麼顏色？

「班的洞穴」是介紹光劍登場的一場戲，我對光劍的特效感到驚訝，同時也被深深迷住。開啟光劍的方式十分簡單：只要按一下把手，光劍就會伸出來。這時演員會定住不動，道具組的工作人員就跑進鏡頭中，將演員手中的把手換成劍身完整的光劍，然後再跑開。我們只需要跳接，並且插入由班．伯特提供的音效，一切就大功告成。神不知鬼不覺，因為演員都定住不動。

然而令我困惑的是：光劍會發亮。我不知道道具組要如何辦到。起初我以為要靠光學特效，因此檢查了底片邊緣的數字，那裡的數字會顯示底片是原本攝影機的底片或者要經過光學處理。結果是原本的底片，這表示在拍攝時光劍已經發亮。我和喬治一起檢視這場戲的畫面時，我問他如何做到這一點。

不意外的，他的做法非常聰明。「正面投影。」他回答。木劍只要先以腳踏車反光器或運動鞋後緣使用的特殊反光膠帶包覆起來，拍攝現場設置的燈光就能夠讓反光膠帶發亮。然而這會形成不必要的陰影，為了解決這個問題，現場燈光必須透過一面直接架設在鏡頭前的單向鏡反射，光線投射的陰影，就會被投射陰影的物件完全隱藏起來，因為輪廓相同。燈光調整得很柔和，所以不會影響演員的臉部或服裝，但足以讓光劍發出燦爛的光芒。

我問喬治，這樣的亮度是否就是最終版所呈現的效果。「不，這只是提供動畫師一個方向。」他向我解釋，動畫師會放大並仔細檢視每一格畫面，然後在光劍上添加色彩。當光劍劃過空中時，光亮可以讓光劍在模糊的畫面中看起來更清楚。

「我想順便問問你的意見。你對顏色有什麼想法？」喬治問：「我想讓路克的光劍發出紅光，維德的光劍發出藍光。」

「事實上，我確實有一些想法。」我分享了自己在藝術史方面的研究。「在文藝復興時期的畫作中，基督肖像畫總會以紅色與藍色來繪製耶穌和聖母瑪利亞，紅色代表塵世，藍色代表天國。因此，我認為最好讓維德拿紅劍，路克拿藍劍。」

喬治和我繼續瀏覽「班的洞穴」。根據劇本的描述，當路克轉頭看著歐比王，問他「你加入了複製人之戰？」時，有星星出現在他的眼中。我在那個畫面中看見馬克．漢米爾的眼睛裡有星星狀的光芒。

「哇，喬治。」我說：「你真的全部都依照劇本所寫的來拍，對不對？」

然而隨著那場戲的進展，有一件事情開始困擾著我。「喬治，我一直覺得這場戲有一點問題。」

「什麼問題？」

「呃，就現在這一場而言，這場戲先出現莉亞公主的求救訊息，然後路克和歐比王坐下來討論複製人之戰，以及歐比王與路克的父親如何相識。接著歐比王才站起來將光劍交給路克，宣布路克必須陪他去拯救莉亞公主。」

「所以？」

「呃，他們從莉亞公主口中聽見了可怕的大消息，好比『這個世界失火了』，可是他們完全沒反應，反而繼續平靜地坐著聊天。」

「好，我懂你的意思了。」喬治回答。

「我們可不可以重新排序，讓他們在看見莉亞公主的訊息 之前先回憶舊時光？」我問：「然後，等他們聽見莉亞公主的求救訊息之後，就可以立刻做出反應。」

我們把劇本的開場移到中間，讓他們在聽到完整訊息之後馬上回應，而非無視其存在。

為喬治工作對我而言是全新的體驗，因為我之前只與布萊恩．狄帕瑪共事過。布萊恩有時非常直率，我已經習慣與他熱烈討論剪接方面的事宜。也許是因為我和布萊恩都上有哥哥，所以我們很習慣以這種方式溝通。喬治是家裡的老么，不過他是唯一的男孩，因此在闡述意見時，他的語氣比較溫和，可是十分堅定。此外，他的妻子瑪西亞是剪接師之一，這件事有時候會讓剪接室的氣氛變得微妙。每當我們三位剪接師與導演喬治討論剪接方面的問題時，經常演變成喬治和瑪西亞之間的爭吵。理查不習慣這種場面，於是就先行告退，但只要我認為他們還在討論這部電影，我就留著不走。我想，如果他們的爭吵內容變成夫妻私事，他們應該就會叫我迴避，可是這種情況從未發生。於是我就繼續待在原地，並試圖表達我的意見。

我曾詢問瑪西亞：「喬治對於我的作品還滿意嗎？」

「噢，是的，他覺得你做的很好，繼續保持下去。」

願上帝保佑瑪西亞。每當我無法理解喬治的思維時，她的鼓舞總能幫助我繼續前進。「很棒」是喬治的標準回應，但是我後來才慢慢體會到，他缺乏熱情是因為他對這部電影能否拍好並如期完成感到非常憂心。

我開始習慣這份工作，上下班的時候也不再注意沿途的美麗風景，因為那些景緻都已經變成常態，就像我在紐約工作的時候，骯髒擁擠的街道就是我日常生活的背景。珍經常引用杜斯妥也夫斯基《罪與罰》中的話：「人，這種卑劣的東西，什麼都會習慣的。」

我也習慣了美麗的剪接室。每個星期五，劇組工作人員就會一起烹煮午餐。當我在星期五早晨進行剪接時，經常發現身邊沒有半個人在，因為大家都在廚房裡準備義大利麵、沙拉、大蒜麵包或任何廚房裡正好有的食材。馬修和賀爾也都會跑去幫忙，其他電影製片有時候也會跑來，大家就一起在主屋吃午餐。邦妮會在這種特殊場合拍下好幾百張照片。

我因此認識了馬林郡的幾位常客：導演麥可．理奇、約翰．科爾第、菲爾．考夫曼和卡羅爾．巴拉德，還有一些「分隔線下方的人」──例如羅伯特．達爾瓦和沃爾特．默奇，他們後來都爬到導演的位子。（「分隔線上方」和「分隔線下方」用來區隔製片人、導演、劇作家和電影明星，以及電影圈裡需要倚靠手藝的工作者，例如攝影師、剪接師等。）麥可．理奇剛執導了《少棒闖天下》，我和他聊到他在電影配樂中選用比才的《卡門》，以及這項選擇對這部電影的成功具有多重要的影響性。菲爾．考夫曼是一個非常熱情且友善的人，他邀請我到紐約市參觀他極美麗的家，一棟維多利亞式建築。有人告訴我，巴拉德在就讀電影學院時表現優異，備受大家肯定，因此同儕稱他為「傳奇人物卡羅爾．巴拉德」，認為他在同輩中最具天賦，雖然圈子裡還有許多才華洋溢之人。巴拉德是個陰鬱又暴躁的傢伙，可是顯然非常聰明。大家都認為他和動物相處時比和人類在一起更加自在。當時他尚未執導在視覺上令人驚嘆的經典電影《黑神駒》，這部電影的前半段描述一個小男孩與一匹馬被困在一座小島上，男孩與馬逐漸建立起友誼。那半段純粹以電影手法闡述情節，沒有任何對話，讓人產生深刻的感動。這群人之中，許多都是畢業自南加州大學的電影學院，我對於他們在大學的經歷以及他們之間的友情感到些許羨慕。

我經常和珍聊天，當時珍還待在紐約，但是我們決定讓她在十二月的時候搬過來與我同住。這是一項重大的決定，因為我們的孩子即將於三月誕生，珍必須接受屆時無法在紐約醫院分娩。紐約醫院是一家教學醫院，珍以前曾在那裡工作，對該院具有最高評價。當時珍在康乃爾大學醫學院的解剖學系工作，正針對初期發展的人工智慧進行試驗。她一想到自己必須在馬林郡綜合醫院這種郊區醫院生孩子，就感到非常緊張，可是我們不想繼續分隔兩地。

書名：《剪接室裡的故事大師：縱橫好萊塢50年、操刀《星際大戰》、《不可能的任務》，奧斯卡金獎剪接師的傳奇人生、永不過時的奪金法則及大導演的幕後祕辛》 作者：保羅．赫希（Paul Hirsch） 出版社：麥田出版 出版日期：2020-04-28

十月很快就結束了，《魔女嘉莉》被安排在萬聖節的午夜上映。喬治是早起的人，幾乎每天晚上十點鐘就上床睡覺。當他與瑪西亞來到聖拉斐爾電影院參加《魔女嘉莉》的午夜首映典禮時，我真的感到萬分榮幸，尤其他們其實已經在紐約看過這部電影。首映結束之後已經很晚，所以我們等到第二天才討論這部電影。

「布萊恩最聰明的兩個點子，就是開始和結束。」喬治說：「在電影中看到正面全裸的畫面是很不尋常的，裸體通常都只出現在電影尾聲，大概落在第九捲底片附近，可是布萊恩竟然把女更衣室放在電影第二個鏡頭！這麼做可以讓觀眾感到不安，誘使他們急著想看接下來的戲。擾亂觀眾的心情是很棒的手法，因為觀眾看到這些畫面，心裡會想『這個導演可能還會拍到很多不一樣的東西！』另一個漂亮的手法，是在接近尾聲時讓觀眾嚇一大跳。等待觀賞下一場電影的觀眾在電影院外排隊時，會聽見電影院裡傳來震耳的尖叫聲。幾秒鐘之後，電影院的門打開，散場的觀眾會興奮地談論剛剛看完的影片內容，這種場面將讓場外的觀眾印象深刻，迫不及待想知道那些人看到了什麼。雖然下一場的觀眾會因此有所警覺，可是電影就這樣持續播放，直到快要結束之時，才趁觀眾不注意的時候嚇他們一大跳。這是非常聰明的手法！」

●本文摘自麥田出版之《剪接室裡的故事大師：縱橫好萊塢50年、操刀《星際大戰》、《不可能的任務》，奧斯卡金獎剪接師的傳奇人生、永不過時的奪金法則及大導演的幕後祕辛》。