練習找到你的每日小假期 快樂生活其實很簡單！

文／冉甘．查特吉

每天讓身心放個假，找到你的快樂力量

我的朋友之前在工廠上班。某天，他告訴我一個讓他永生難忘的故事。他有些主管桌上放著計數器，每天倒數還有幾天可以放假。「再八十一天就可以去佛羅里達了！」他的直屬上司這麼說。我朋友一直無法忘記這件事，因為這顯示出他的同事們對當時大家的日常，感到多麼不滿足。

假如你希望你的人生如此逝去、絕望地倒數著解脫的日子，你是不可能快樂的：心不平靜、表裡不一，且經常感到和快樂相反的情緒。他這個工廠經理的故事，讓我有好多思緒在心中打轉。我發覺自己沒有真正思考過放假的真正意義，為什麼假期如此難能可貴？佛羅里達、西班牙或沙姆沙伊赫是有什麼他們在國內得不到的東西？

假期是什麼？

確實，假期中有很多事情可以享受：陪伴家人、享受美食、小酌幾杯，也可以是爬爬山、逛逛街。但這些事情對大多數人來說，在週末就可以做了。甚至，運氣好的話，在英國我們也是會有連續好幾週的晴朗天氣。我相信假期的真實樂趣在於它給予我們的那種寧靜和自由的感受——一種跳脫出普通日常的感覺。遠離家中的麻煩、沒有緊迫的行程，代表著我們有時間思考、喘息和反省。即便是在前往目的地的飛行途中，我也能以一種獨特的視角來看待原本的生活。我認為，這就是躺在泳池邊的躺椅上，除了完美的藍天什麼都不用看，而毫無愧疚感的獨特美妙之處。

放假讓我們能夠以一種在家辦不到的方式遠離日常生活中的紛紛擾擾。即便是跟家人去度假，大多數人也會得到片刻的寧靜，以及穩定心神和反省的機會。僅僅是待在新的地方、以不同的步調過日子，足以輕易地讓自己與日常生活之間拉開一點距離。即使在忙著討孩子歡心的時候，那種忙碌感覺也有所不同，因為長期來自家庭和工作的壓力都被拋諸腦後了。

但實際上，我們哪裡都不用去，就能有這種體驗了。我們可以每天給自己一個像是度假的片刻，只要找到一個小小的、隱密的地方來獲得心靈平靜、觀點和反思就行了。做到這一點的最好方法，就是在日常中學習獨處。獨處不等於孤單，而是積極、有意識地跟自己相處。能夠享受自己陪伴自己的感覺，對於追求幸福快樂是很重要的。就我而言，我甚至會說每天給自己放點假，是絕對必要的，在沒給自己小假期的日子裡，我明顯沒那麼快樂。

每日小假期的好處

◆反思生活

◆從全新的視角看待日常問題

◆連結心靈的寧靜

◆提升對於內心深處情緒的認知，並傾聽身體發出的信號

◆改變生活節奏

◆降低焦慮感

◆增加平靜感

◆明白我們值得被照顧

書名：你要快樂，才能好好生活：10個讓你每天更美好的幸福處方 作者：冉甘．查特吉 出版社：知田出版 出版日期：2023年5月2日

如何練習每日小假期？

每個人的每日小假期都是獨一無二的，嘗試不同的方法，看看哪一個最適合你和你的生活型態。你可以依照自己的需求和每日行程安排，在不同的方法間轉換。

這種練習的關鍵，是讓你有時間把思緒轉而向內，不向外攀緣，讓自己有辦法反思生活。我們尋求的是，有時間走出生活、得以獨處，並獲得全新的人生觀點與視野。運用以下的原則來引導你：你不需要遵守全部的原則，但越多，成效越好。

◆一個人能做的事

◆能夠帶你進入當下的事

◆不依靠手機的事

◆在完全靜默中完成的事

很多人覺得動態的小放假比較容易開始著手。或許你每天都會戴著耳機散步，這太棒了！現在，你試著每週幾次，不戴耳機，就讓自己沉浸在寧靜和自己的呼吸聲之中。重要的是要善待自己，這不是在比賽，而是終其一生的練習。我們要的，只是一點一點、慢慢地進步而已。

慢慢地，我希望你努力將靜坐融入生活，哪種形式的靜心靜坐都可以。根據我的經驗，最好的方法是正念呼吸、寫日記或冥想。

我自己有一整套不同的方法，可以用來每天放點假。我的動態練習會是走路、跑步、游泳，偶爾也會騎個自行車；做靜態練習時則會冥想、正念呼吸或寫日記。如果你覺得有更適合你和你生活模式的方法，歡迎自己創造新的練習。

●本文摘選自知田出版之新書《你要快樂，才能好好生活：10個讓你每天更美好的幸福處方》。