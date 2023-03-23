「外向」不等於活潑善社交！MBTI的四個向度怎麼看？

文／雪力（夏瑄澧，MBTI® 國際認證講師）

你即將進入MBTI 的世界，探索時，請不要想像自己正扮演著什麼角色，或是在什麼社會情境之中。請記得，你在不同場合的行為，會因為要符合社會的要求而改變，但那不見得是最真實的自己。所以，請想像自己在一座沒有人的山上，只想過著最舒服的狀態，而無論如何你都被這個世界接受與關愛。

那時的你，會是什麼樣子？從哪裡獲得能量？

從哪裡獲得能量？外向 VS.內向

檢視你專注的點在哪裡？從哪裡可以獲得能量？

我們每個人都同時活在兩個世界裡，一個是你與外在互動的世界，也是我們所稱的「社會」；另一個是你的內在世界，也是你可以常常有 O.S.的地方。

你的專注力傾向對外還是對內？哪個情況比較能讓你獲得能量？是跟外界互動時，或是獨處、專心待在內在世界的時候呢？

請注意，MBTI 的「外向」與「內向」跟日常口語的意思不太一樣。一般認為，外向的人不怕生，天生很會跟人互動、能言善道等；而內向的人就是話比較少，看到人會害羞、不太擅長說話。

然而，MBTI 的外向（E）跟內向（I）是在講人的態度、專注的點，以及可以獲得能量的來源。也許E傾向的人比較專注在外，可能因為放更多精神在那裡，所以從小更願意跟人互動，長久的練習也讓他們長大後看似在這方面更為擅長；相對地，I 傾向的人更專注於內在世界，有時就算處在很多人的環境裡，也能像自帶小包廂一樣待在自己的小天地裡。但可能因為比較少練習跟外界互動，所以變得不太擅長。然而，如果我們說E 傾向的人一定比較會社交、I 傾向的人一定不善與人互動，這就流於刻板印象了。

如何接收資訊？實感 VS.直覺

你從哪裡獲得資訊？哪種資訊比較能夠理解、信任？

S 是實感，S 傾向的人比較喜歡透過感官來獲取資訊。他們喜歡看得到、摸得到、聽得到、聞得到、嚐得到的事物，也因此，他們比較相信來自感官的資訊。他們看事情會比較關注細節，也比較信賴親身經歷的體驗。S 傾向的人通常就是社會上所謂的「實際」的人，他們比較難消化「摸不著邊際」的事情。

N 是直覺，N 傾向的人比較喜歡觀察大局跟趨勢。他們一點一滴吸收了各種外在環境的線索，再把這些線索連在一起，變成一個他們理解的圖像。不過，這個圖像只存在於他們的腦袋裡，也許自己清楚不過，別人卻看不到。

因為這種特質，他們也比較能接受沒有實際證據的理論，只要這個論述的解釋夠清楚。N 傾向的人通常就是人們口中的「夢想家」，因為他們可以接受各種未來的可能性。我們一般認為「直覺」是指第六感（gut feeling），好像跟人的體質有關，但其實這個「第六感」可以詮釋為我們潛意識所吸收的資訊。要知道，人腦每秒可以接收1,100 萬位元的資訊，但我們的意識每秒只能接收40 到50 位元的資訊，剩下的則會進入潛意識。從這個角度來看，S 傾向比較信賴進入意識的那些資訊，而N 傾向比較信賴用潛意識資訊拼湊出來的圖像。

以我開蛋糕店的經歷為例，「大家說我適合開、應該開」、「85度C竄紅」等是我意識接收到的資訊；而我在簽約路上聽到「不要做」的聲音，那可能是潛意識根據我的個性、感受等，化成「直覺」傳達給我的訊息。若是S 傾向，比較可能採納前者；若是N 傾向，則比較會採納後者。那我明明是N 傾向，為什麼卻沒有聽從直覺呢？因為經過了社會化之後，我當時覺得這麼做很不理智。

如何做決定？思考 VS.情感

你如何做決定？內心評斷「對」的標準為何？

T 是思考，T 傾向的人比較擅長用邏輯做決定，通常也覺得這樣做才對。他們傾向讓自己跳脫情境，再做出「合理」的決定，也比較不考量這個決定可能帶給自己或別人的感受。他們可能認為，如果每個人都感情用事，世上哪裡會有公平、公正？每個人都做自己想做的就好了！

F 是情感，F 傾向的人比較習慣從情感面、同理心來做決定。他們比較知道自己的感受，也比較善於透過換位思考來理解別人的感覺。因此，他們做決定時會想更深入了解相關人物的感受，通常也會把人性放在邏輯前面，因為「一樣米養百樣人」，人又不是機器，怎麼可能用一套系統套用在所有人身上？「情、理、法」相比，當然是「情」大於一切！

實際上，T 傾向的人不是沒有情感，F 傾向的人也不是沒有邏輯。我覺得最受刻板印象影響的心智功能就是這個了。以MBTI 官方統計來說，較多男性是T 傾向，較多女性是F 傾向，所以這個功能常常也跟社會的性別刻板印象（stereotype）掛勾在一起，加深了誤會。

做決定後，如何執行？判斷 VS.感知

做了決定之後，你會用什麼方式執行？

J 是判斷，J 傾向的人比較喜歡有條理的執行方式。

對他們來說，效率很重要，而人生就是不斷地下判斷、做決定，再往前行。從每天早上起床要不要多睡5 分鐘、穿什麼出門，到是否結婚、要不要生小孩，他們通常都會想辦法控制外在環境，依照他們的規劃來做事情。他們透過對外在的控制來達到內心的自由，因為如果能知道幾點幾分會發生什麼事情，就不會有突發狀況讓自己措手不及，這樣一來也比較不會因為未知而感到焦慮。

P 是感知，P 傾向的人比較喜歡靈活、有彈性的生活。對他們來說，過程與體驗是重要的，他們的內在抓緊了這個信念，渴望外在的自由。

P 傾向的人不喜歡被約束，因為他們每分每秒都在感知各種訊息，如果一切都規劃得很詳細，他們可能被迫放棄一些體驗人生的機會，做事情也不能隨機應變。對他們來說，人生就像遠征冒險，「將在外，君命有所不受」，不可能預先寫死各種情況。

如果你做事傾向事先規劃執行的步驟與細節，那你比較可能是J 傾向；如果你喜歡更自由靈活一些的生活，也常常在截止時間快到之前才開始做事，那你比較可能是P傾向。

書名：《MBTI 我，和我的使用說明書》 作者：雪力（夏瑄澧） 出版社：三采文化 出版時間：2023年3月31日

開始組合真正的你

了解了你在每個向度的傾向後，就可以把這4 個字母拼起來，那就是最符合你的人格類型（best fit type）。如果有一個向度你實在難以確定，例如一半時間是用實感獲取資訊，一半時間又是用直覺，你可以同時參考這兩個人格類型的內容（例如ISFP vs. INFP）。還有一點很重要：雖然一個人的人格類型不會改變，但人的行為可以改變，就像我們會根據外在環境調整說話方式，不太可能用同樣的口吻對待父母、老闆和好朋友。

此外，我們也能透過反思來開發自己不擅長的一面，讓自己成長、變得更成熟，所以很可能你在某些時候像這個型、在其他時候又像那個型，這很正常，因為我們在社會化的過程中，會學習到最適合的生存方式。不過，通常會有一個類型，讓你覺得在最舒適、最自在的狀態下跟自己最為相像，那個應該就是最符合你的類型。

但我希望你不要自我侷限，再次強調，我們每個功能都會使用，差別只在於傾向的多或少，如果你覺得我給每個型的建議都適用，那就不要執著在哪個類型最符合你了。

●本文摘自三采文化之《MBTI 我，和我的使用說明書》。