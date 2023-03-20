為什麼你容易生病？慢性病其實是免疫系統在向我們求救！

文／希瑟．默德

從傳染病到慢性病的轉向

在過去的幾百年內，我們有了一百八十度的大轉向。你有哪位親友是因為寄生蟲、梅毒或結核菌過世的嗎？然而，這不代表傳染病已成過去式─事實可差得遠了。就像我們所看到的，1980年代有愛滋病，最近則有新冠肺炎（COVID-19）大流行，以及對抗生素具有抗藥性的「超級病菌」崛起。但是在現代社會中，我們的食品工業、醫療科技及人類行為大幅度地改變了我們生病及死亡的原因。除了未來還可能出現新型病毒這個隱患，傳染病已經無法帶來像過去那樣的威脅了。

有很大一部分得歸功於疫苗。即便是到了1960如此近代的時期，都還沒有全國性的疫苗措施，兒童僅僅接受五種疫苗的施打：白喉疫苗、破傷風疫苗、百日咳疫苗、小兒麻痺疫苗與天花疫苗。從那時開始，疫苗有了爆炸性的發展，現在的孩子在十八歲前會施打五十六次、總共十六種疫苗。無論你對疫苗的看法是什麼，這些創舉肯定大幅降低了兒童因傳染病的致死率，絕對是件喜事。然而，我們似乎也面對了另一個完全不一樣的挑戰─慢性病的快速崛起。我們的壽命比以前更長，但也患上更多的慢性病。事實上，我們發展出了一場免疫功能紊亂的危機。

現實是這樣的：孩子被診斷出氣喘、食物過敏、糖尿病、高血壓、自閉症、注意力不足過動症的比例高到前所未見。不論是在美國或全世界，心臟病、肺病、糖尿病、阿茲海默症及癌症等疾病，都在最高致死率的榜上有名。

數據不會說謊，目前：

‧心血管疾病─包括冠狀動脈疾病、鬱血性心臟衰竭、中風、心律不整、高血壓、周邊動脈疾病─影響了美國48%的人口，也是世界人口死因之冠3。 ‧約有三千四百五十萬的美國人都曾被診斷出第二型糖尿病，這種疾病可能會導致失明、洗腎、中風、心臟病，甚至截肢。更令人震驚的是，再加上糖尿病前期或是那些未受診斷的糖尿病患者，則是有高達一億的美國人有相關問題。也就是說，每三人當中就有一人有血糖問題。 ‧阿茲海默症在美國影響了將近六百萬人，並且預期會在2050年增加到一千五百萬人，這表示，屆時罹患阿茲海默症的人數將會超過紐約市、芝加哥以及洛杉磯的人口總和。 ‧2018 年美國成年人口的肥胖盛行率高達42.4%，這是我三十年前剛上大學時的兩倍左右。肥胖本身會提高心臟病、糖尿病、失智症以及關節炎的風險。 ‧焦慮障礙、憂鬱症也有戲劇性的成長。即便是在新冠肺炎之前，成年人當中有焦慮或是憂鬱困擾的比例就高達驚人的18.5%。而我們幾乎可以確定，這個比率現在一定又更高了。 ‧根據美國國家衛生研究院（National Institutes of Health），自體免疫疾病影響了兩千三百五十萬的美國人（也就是超過全國人口的7%）。美國自體免疫相關疾病協會估計，真正的影響人數其實將近五千萬。 ‧美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）最新的數據指出，有47%的美國人患有至少一種的慢性病，其每年需要耗費國家三點七兆美元的資金。

我感覺我們對於這些資訊已經麻痺，不會再受到驚嚇，因為這儼然成為了常態。但相信我，這一點也不正常。

慢性病很麻煩，跟傳染病不同。傳染病可能會讓我們幾天內臥床不起、發燒、畏寒，或者是腹瀉；但是比較起來，慢性病有時候更難發現。花點時間想想你認識的人，有多少人身受像是乾癬、高血壓、腸躁症或子宮內膜異位這些慢性病的困擾？如果他們不說，你甚至不一定會知道。在跟朋友或親戚聊天的過程中，他們常常會突然提到自己有類風濕性關節炎、氣喘或是潰瘍性大腸炎，而每次我總會嚇一跳，想著：「我怎麼現在才知道？」

答案很簡單：因為現在疾病的樣貌已經非常不一樣了，並非總是有辦法光看表面就察覺到慢性病的存在。而且我們有著海量的藥物，很多時候是可以「控制」疾病的；但這並不代表我們總是身體舒暢，或是日子過得愉快。事實上，大部分為了克服慢性病所做的努力，都不是為了要根除病因，而是投入數十億美元、發展出更強力的藥物。

處方用藥的相關數字也一樣不會說謊：

‧美國有45.8%的人口在過去三十天內使用過處方藥；24%的美國人用的處方藥多達三種（含）以上，而有12.6%的美國人則是使用了多達五種（含）以上的處方藥。 ‧零至十一歲的兒童當中，有18%在過去一個月曾經服用處方藥。 ‧根據美國疾管局統計，有73.9%的就診，醫生都會開立處方藥。 ‧十八歲（含）以上的美國人當中，約有13.2%在過去三十天內曾服用抗憂鬱藥物。 ‧在六十五歲以上的病人當中，非類固醇消炎止痛藥，在某些狀況下的盛行率高達96%。 ‧2018 年開立的鴉片類藥物處方箋超過一千六百萬張，而使用的病人當中，約有21% 至29% 會有藥物濫用的情形，而有12%的人會上癮。 ‧整體而言，在美國四十歲（含）以上的人口中，針對膽固醇的史他汀類藥物使用，在十年間增加了79.8%，從2002／2 0 0 3 年的兩千一百八十萬人， 到2 0 1 2 ／ 2 0 1 3 年的三千九百二十萬人（27.8%，也就是二點二一億張處方箋）。 ‧超過一千五百名美國人都擁有氫離子幫浦阻斷劑（Proton Pump Inhibiort，PPI）的處方箋（這是一種常用來抑制胃酸分泌的藥物），以控制胃灼熱（更令人驚訝的是，研究指出，多達一千零五十萬人在不需要的時候，依然會服用這類藥物）。 ‧根據美國疾管局，有一千六百萬名成年人會使用抗過敏藥物，而且購買的人數每年都在增加。

書名：為什麼你容易生病：前美國總統柯林頓御醫推薦！辨識你的「免疫類型」，以及所需要的修復計畫 作者：希瑟．默德 出版社：悅知文化 出版日期：2023年3月20日

處方藥及成藥並非生來就是壞東西。事實上，這些藥品可以是極為有用的。但對於解決慢性病的問題，它們的成效相當有限。儘管許多都能救命，也能減緩症狀，但同時也具備有害的副作用及成癮性，而且目的往往並非解決造成健康問題的根本原因。意思就是，到頭來你還是得去看醫生，調高用藥劑量或是需要另一種藥物。於是，許多人帶著持續性的疾病、疼痛、失能過日子，生活品質也低於標準。

你現在可能在想，我為什麼要談到這麼多不同的疾病與藥物？總不可能全部都跟免疫系統有關吧？還真的可能，而且事實也的確如此。我甚至會說，大部分的慢性病，都是我們的免疫系統以漸進全身發炎的形式，在向我們求救。

●本文摘自悅知文化出版之新書《為什麼你容易生病：前美國總統柯林頓御醫推薦！辨識你的「免疫類型」，以及所需要的修復計畫》。