歡慶世界圓周率日！這道數學題送給所有我們痛恨數學的朋友！

文∕中田壽幸

有一條船，在沒有水流的地方航行時，時速是7公里。若要在水流時速2公里的河裡溯溪而上，船的速度會變成時速幾公里？

船的速度應該不會改變吧？有小朋友問道。

大家有沒有在有水流的泳池裡游泳過呢？順著水流游起來特別輕鬆，反過來逆向划水，游起來就很辛苦了。

之所以會產生這樣的現象，是因為雖然我們想用同樣的力量游泳，卻無可避免地會遭受水流的干擾。

同樣的現象也會發生在船與河川上。順著河川的水流而行，船速就會加上河川水流的速度。相反地，在河流裡

逆向而行，船速就會被水流的速度抵銷。

在這次的問題中，船是溯溪而上，因此扣掉河川水流速度後的5公里才是答案。

接著讓我們來看另一道問題。

有一條船，在流速一定的河川中，於A點和B點往返，逆流而上時要花5小時，順流而下時則花2小時，A點與B點

相距20公里，請問河流的流速是時速幾公里？

書名：《用故事的方式學數學》

作者： 中田壽幸

譯者： 蘇暐婷

出版社：采實文化

出版日期：2017/03/30

跟一開始的問題一樣，船速會受到河川流速的影響。現在已經知道花費的時間與距離，所以速率很快就能算出來了。逆流而上時，將20公里除以5小時，時速就是4公里，順流而下時，將20公里除以2小時，時速就是10公里。

整理成數線圖，則如前頁上圖所示。從圖裡可以看出，逆流而上與順流而下時，船速所相差的6公里，相當於2倍的流速，因此水流的速度，是時速3公里。從這裡就能推斷出，沒有水流時，船速是時速7公里。

本文摘自采實文化出版之《用故事的方式學數學》。