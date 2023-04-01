有話想說卻不敢說？前CIA分析師：試試「有計畫的無知」

文∕露波兒‧帕特爾

中央情報局的核心價值是「對權力說真話」。這不是貼在牆上的漂亮口號，而是我們每一天都必須遵循的原則，有時代表反對上司的意見、有時代表告訴美國總統某項政策不可行、有時代表告訴一名將軍他被錯誤的指標混淆。

我們沒有丟下炸彈就馬上跑走，而是提供支持的證據。雖然這麼做可能不自在、尷尬，有時甚至有點可怕，但那是強烈的誠實文化，深信「知道真相，讓真相帶來自由」，即使事實也許會傷人。

「對權力說真話」是中情局的使命宣言，但在生活中，大多數情況下，我們發聲的本能不斷被社會和習俗壓抑：小孩要乖乖聽從指令，不能頂嘴；成年人在對話時不停打斷彼此說話；男人叫女人閉嘴；如果我們在學校亂說話，就會被留校察看；我們也不能跟某些上司或客戶聊天，因為他們「太重要」。

從出生起，幾乎所有場合，都不斷被明示或暗示最好保持沉默，不然可能有不好的後果。這麼多人要我們保持安靜，難怪我們時常不知道什麼時候說話是安全的、什麼時候不是？也難怪這麼多人選擇保持沉默，而不是冒險發言。

我們要秉持領導人真正的風範，去尋找並釋放自己真實的聲音：尊重但不順從，同時專注於眼前的任務。

運用聲音是一門藝術，所以我要分享說話的藝術，你會發現內心的聲音開始綻放、跳躍、勇敢咆哮。

也許你在工作場合有話想說，卻因害怕丟臉而沒有開口，然後好巧不巧，同事說了你一直想說的話，結果大受讚揚。（太可惡了）；或者家族聚餐時，有人發表令人生氣的評論，你想回應，聲音卻立刻被大聲說話的叔叔蓋過，你決定放棄，不再嘗試，盯著面前的餐盤。

無論是在專業場合還是私人領域，我們都遇過想要或試著要說些什麼，隨後卻阻止自己或讓自己被阻止的經驗。

想一想這些情況發生時，你是不是想改變什麼？這是值得發起的戰役嗎？工作的戰役比較重要還是家庭的戰役？或者你在不同競技場都有特定的戰鬥？一切由你決定。你可以採用下列方式來發聲：

關掉，然後開口：關掉「我就爛」，摒除噪音，你就能開始說話。如果想讓過程變得比較輕鬆，你可以……

準備和練習：排練你打算在下一次董事會開會時發表的言論，想像如果有人打斷你，你會怎麼做。大聲說出來，進入正確的角色，並蒐集必要資訊、再三練習。

這麼做的時候，請記得你是要排練表達方式，不是你的焦慮。我們關注什麼就會得到什麼，所以如果專注於焦慮，就會越來越緊張；把心力放在練習表達方式，就能表達得很棒。

採用「有計畫的無知」（Tactical Ignorance）：策略性忽略所處環境，不要因為會議室的人有多「大咖」，或者因為老闆和重要客戶在場而心生畏懼。忽略背景噪音，專注於傳達訊息。

從風險較低的小事做起：如果你覺得自己還沒有準備好擔任專業會議的主講人，就從小事開始，循序漸進，例如在同事離職的歡送會敬酒說話、在太座的五十歲生日宴會發表兩分鐘演講、自願主持下一次家長會會議。

留意有機會公開發言但沒那麼可怕的場合，等到你更自在、自信之後，再漸漸迎向大會主講人的挑戰。

放輕鬆：請記得，這不是什麼嚴重的大事，也許你說出來，結果很受歡迎；也許你說了什麼，人們一陣沉默；或者你發言之後，大家表示聽到了，然後繼續做自己的事；或者你說了什麼話，結果出洋相。

無論結果如何，只要理性看待，不用想太多。

做自己：使用適合你的方法，多試幾個不同媒介。如果你個性內向，可以在會議召開前寫好你想傳達的內容，然後用電子郵件發送；如果你害怕與人面對面談話，可以和朋友進行角色扮演，幫助你緩解恐懼；如果你是憑直覺做事的人，那就不要過度準備；如果你必須打電話討論難以啟齒的事，那就先寫好腳本。

發聲不一定代表要真的開口或是臨場反應，有時一個腳本、一封電子郵件、一封信或精心排練的演說也可以辦到。不過重要的是，無論你選擇說什麼，無論在辦公室或家裡、對象是朋友還是同事，記得要適當調整訊息以及傳遞的方式。

任職中情局期間，我的簡報對象包括總統、政策制定者、救援人員、特種作戰部隊、星級將領、大使以及各式各樣的人。整體訊息和分析結果都一樣，但是傳達的方法與詳細程度取決於對方關心和必須知道的程度，以及他們希望以什麼方式接收訊息（歐巴馬總統曾要求以圖表呈現書面報告，我們當然遵照辦理）。

說話之所以是一門藝術，正是因為你必須為了接收對象調整傳遞訊息的方式，所以找老闆討論加薪時不要即興發揮，也不要用投影片和另一半討論度假方案。

書名：《我在CIA學到的MBA實戰》

作者：露波兒‧帕特爾

出版社：商業周刊出版

出版時間：2023年2月14日

找回自己的聲音：你現在知道自己並不孤單，每個人都要面對幽微卻強大、將我們導向沉默的力量，現在要重新找回領導人的魄力，叫沉默乖乖聽話。做到這點要靠技巧和藝術，首先要選擇合適的工具、運用正確的能量，再以正確的方式引導。

首先是駕馭的部分。你必須聆聽自己的聲音，鼓勵自己在通常選擇退縮時大聲說出口。回憶所有保持沉默的片刻、為時已晚才想到的反擊、放任不管的不公平。你剝奪自己什麼權益？剝奪別人什麼權益？如果當時勇敢說出口，可能會有什麼結果？

留意這些痛點，然後想像不同的結局。在內心重演你挺身而出、為自己或別人說話的劇本，可以輕鬆隨性，在心中探索出聲捍衛你關心的人事物的感覺。

接著再回想自己大聲說出內心想法的時刻。你為同事的觀點辯護、推掉客戶荒謬的要求，或者糾正一直念錯你名字的上司，或者和董事會持相反意見。無論是關於什麼、無論大小，每個人的一生一定有需要成為英雄的時刻，把那種力量和經驗融入你的「對權力說真話」的角色。

然後回想自己為什麼要發聲。希望升遷？想改善組織或業務？想走出人際關係的舒適區？想倡議自己關心的議題？想維護別人？還是推動變革？或是分享有趣的想法？不一定要針對嚴肅的事，使用你的聲音不是大放厥詞，而是運用內在的力量，在最重要的時刻為你關心的事物發聲。

●本文摘自商業周刊出版之《我在CIA學到的MBA實戰》