在家就能做！十二週延齡抗老 有效控制三高、血糖、體重

文／臉譜出版編輯部

近年來，對樂齡族來說，力量訓練的重要性與優點已經成為常識──由於人體肌肉會從三十歲開始慢慢流失，六十歲後速度加劇，容易引發「肌少症」，造成行動不便、增加跌倒風險、關節疼痛等問題。

因此，專家學者都建議即將步入人生下半黃金期的樂齡族，在安全的環境與適當的指引下進行力量訓練，以期延齡抗老，能夠好好享受樂齡生活。

減緩老化、防止跌倒、維持骨質密度、提升認知功能、降低慢性病發生機率、改善睡眠、減少憂鬱……力量訓練的優點這麼多，但我可以訓練嗎？需要準備什麼？該做哪些動作？多久做一次？如何持之以恆？

（圖／臉譜出版提供）

從心理到生理，本書將告訴你所有該知道的力量訓練知識與事前準備，包括──

◆ 什麼是力量訓練？力量訓練會有什麼效果？

◆ 樂齡族適合怎樣的力量訓練？

◆ 要怎麼引起自己或家人訓練的動機，激發改變的動力？

書名：《樂齡族力量訓練的第一本書：從零開始，十二週打造延齡慢老全身心，控制三高、血糖、體重，讓你活動自如不跌倒、情緒穩定、日日好眠》 作者：佩姬．威納（Paige Waehner） 出版社：臉譜出版 出版日期：2023年2月2日

並為你解答各種可能讓你裹足不前的疑問，像是──

◆ 運動前需要先問過醫生嗎？該問什麼？

◆ 我需要哪些運動器材？

◆ 如何設定目標？怎麼追蹤進度？

◆ 不小心中斷訓練又該怎麼辦？

在本書後半部，作者針對樂齡族的需求，設計了十二週的專屬訓練計畫，詳細列出每週、每天的訓練課表，加上動作解說及清晰照片，不必上健身房、不必購買昂貴器材，照著課表，在家就能以最簡單、安全、健康的方式，逐步提高全身的力量、耐力、平衡、柔軟度。你將會明顯感覺到身體變得更輕鬆、更有力，整個人也變得更快樂、更有自信。

（圖／臉譜出版提供）

不論你的年紀多大，也不論你現在的運動能力如何，只要從現在開始力量訓練，每個人都能變得比現在更強健、不容易受傷。就讓本書成為你與家人的助力，獲得能夠陪伴你長長久久的健康身心！

●本文摘自臉譜出版之《樂齡族力量訓練的第一本書：從零開始，十二週打造延齡慢老全身心，控制三高、血糖、體重，讓你活動自如不跌倒、情緒穩定、日日好眠》。