新冠肺炎後遺症多樣化 以正確的知識面對它，回歸正常生活！

長新冠真的很可怕！

咳嗽、倦怠、頭痛、腦霧、掉髮、微燒、食慾不振、胃食道逆流、嗅覺或味覺異常，許多新冠肺炎染疫者康復之後出現後遺症（簡稱為「長新冠」），為此痛苦不堪。

長新冠在每個人身上的症狀都不同，而且就連醫師也不知道該如何診斷與治療，患者也有可能因為這些症狀而無法得到家人、上司或同事的諒解。第一步先一起了解長新冠到底有哪些症狀吧。

後遺症症狀──罹患腦血管、心血管疾病的風險增高

因感染新冠肺炎 而併發腦中風的機率為四．九％

一般認為，高血壓或糖尿病患者本來就是腦中風或心肌梗塞的高風險族群，但是在罹患新冠肺炎之後，這些併發這類疾病的風險將進一步升高。

中國武漢的調查指出，因新冠肺炎引起的急性腦中風的發病機率約為四．九％，也有報告指出，呼吸道疾病患者在最初的三天併發腦中風的風險為平常的三．二至七．八倍。在這份報告出爐之後，日本國立循環器官疾病研究中心醫院豐田一則院長以及全世界十八個國家的腦中風臨床醫師紛紛整理了新冠肺炎患者腦中風診治重點，也呼籲各界注意併發腦中風的現象。

在治療新冠肺炎的同時，若需要連帶治療腦中風，就很有可能危及生命。此外，高血壓或糖尿病這類慢性病本來就會讓動脈逐漸硬化，所以這些人罹患急性腦中風的風險很可能大增。

似乎有不少人在自我隔離的時候運動量不足以及吃太多，也因此而變胖不少。建議大家除了防疫之外，還要記得適度運動，以及注意飲食。

後遺症症狀─罹患腦血管、心血管疾病的風險增高 出處／《圖解 長新冠康復指南》

後遺症症狀──糖尿病使新冠肺炎的治療期間拉長，需要更多時間康復

有些藥會讓新冠肺炎轉為重症

有糖尿病的人要特別預防新冠肺炎。

書名：《圖解 長新冠康復指南：咳嗽、腦霧、倦怠，可能是新冠肺炎後遺症，千萬不要輕忽！》 作者：平畑光一（HIRAHATA Koichi） 出版社：經濟新潮社 出版時間：2022年12月17日

糖尿病患者一旦感染新冠肺炎，血糖值就會急速上升，視網膜病變與腎臟病這類併發症發作的風險也會跟著上升。尤其在血液充滿葡萄糖的高血糖環境之下，病毒非常容易繁殖，所以一旦感染就很容易轉成重症，也會拖很久才能康復。

也要特別注意降血糖藥。尤其是無法自行分泌胰島素的一型糖尿病患者在服用SGLT-2抑制劑的時候感染，很有可能會引起DKA（糖尿病酮酸中毒）。DKA會造成噁心、嘔吐、腹痛、意識模糊這類症狀，是非常危險的疾病。

SGLT-2抑制劑以伊格列淨、福適佳膜衣錠、魯格列淨、託格列淨、Apleway、可拿糖膜衣錠、恩排糖膜衣錠這些藥劑名稱最為有名。

要注意的是，SGLT-2抑制劑以外的降血糖藥也有可能引起DKA，DKA除了會在一型糖尿病發生，也會在二型糖尿病發生。如果有這方面疑慮，建議請教熟悉的醫師降血糖藥的處方以及DKA。

後遺症症狀─糖尿病使新冠肺炎的治療期間拉長，需要更多時間康復 出處／《圖解 長新冠康復指南》

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化所出版之《圖解 長新冠康復指南：咳嗽、腦霧、倦怠，可能是新冠肺炎後遺症，千萬不要輕忽！》，請勿轉載。