從台灣人角度，第一手報導俄烏戰！帶您看見戰火下仍堅毅勇敢的烏克蘭人民！

文／相振為、三立電視

烏克蘭的震撼教育

防空警報

從小在台灣長大，「防空警報」對我們來說一點也不陌生，小學時聽到防空警報，全班都要躲到桌子下方；長大後聽到防空警報，半個小時路面淨空，在戶外的民眾就去躲便利商店，如果人在市內，可能甚至不會有太大的感覺。這無須贅述，久了之後就像「一場戲」，還會笑看外國媒體緊張兮兮報導台灣「備戰準備」。這真的要感謝上天，因為台灣太久沒有經歷戰爭，但是在烏克蘭聽到防空警報，是截然不同的氛圍。

「親愛的市民，敖德薩市發布警報，立即前往防空避難所！」第一次在烏克蘭聽到防空警報跟政府廣播時，我的寒毛整個豎起來，因為我知道這跟台灣不一樣，這不是演習，而是真的有一枚飛彈或砲彈，正從位置不明的方向，飛向城市任何一個角落。有一次走在路上，防空警報響起沒多久，我們突然聽到三聲「碰！碰！碰！」巨響，那個瞬間，幾乎所有人都立刻轉向爆炸聲音發出的地方，經驗豐富的當地人，甚至能概略聽出爆炸位置距離我們有多遠，可能擊中什麼地方、需不需要打電話問候家人朋友。幸好，那一次是烏克蘭的防空系統發揮作用，在空中攔截飛彈所發出的聲音，但不是每次都這麼幸運，我曾在清晨收到敖德薩朋友傳來的簡訊，說距離他兩條街的一個倉庫被擊中，爆炸聲響跟振動把他從床上「掀」起來，情緒久久不能平復。

當地人聽到防空警報，普遍會有兩種反應：一種是焦慮地去躲防空洞，另一種是放棄避難。

其實根據政府規定，當防空警報響起時，人民應該要躲進防空洞；如果人在大賣場或超市，賣場會要求顧客停止購物、全部離開市內直到防空警報解除，例如2022年6月27日，就爆發令人髮指的購物中心攻擊事件，當時俄軍發射巡弋飛彈，攻擊烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）有上千人在的購物商場，造成至少30人死亡、上百人受傷，這也讓我們後來去大賣場時，都會有點不安，盡可能早點買完早點離開。若人在政府機關，所有辦公事務必須暫停，安全人員會引導離開建築物，或到地下室防空洞去避難。我第一次躲防空洞，就是在烏克蘭郵政敖德薩總局採訪，突然間警報響起，我們穿過一條陰暗走廊、推開一道鐵門後，走進蘇聯時期打造的防空避難所。說實在，這個避難所很有「時空膠囊」的感覺，門口兩個木箱裡頭放防毒面具、一袋餅乾口糧、幾罐礦泉水。室內有幾張板凳跟行軍床，而牆面上掛的是蘇聯與冷戰時期製作的漫畫海報，教導民眾如何因應空襲危機甚至「核彈攻擊」。還有一個房間，堆滿復古打字機、電話，但還能不能用，不得而知。

防空警報響起時，敖德薩郵政總局防空洞擠滿民眾，大家各自在長板凳上等待警報解除。（圖／時報出版《消失的國界：戰火下的烏克蘭》）

跟我們一起進入防空洞的，有郵政總局員工、民眾，也有街頭行人，當長者神情緊張、快步走進地下室時，我們就知道殘酷的戰爭，在她心裡刻下又長又深的陰影，「我感覺到害怕，只有害怕，只有當我看到我愛的人，或是我的家人在身邊時，我才有辦法露出笑容，但基本上就是害怕」一位婦女接受我們訪問時，深深吸了一口氣，而她旁邊的女士，則是全程緊閉雙眼、大口呼吸，試圖緩和自己的情緒，也有人緊緊抱著寵物臘腸狗，不願意多談。「只要防空警報我們就下來，適應恐懼，我們相信一切都會好轉的」一位郵政總局員工這樣說，她的同事也附和「烏克蘭是一個能在壓力中，正向思考的國家，我們必須保持鎮定跟冷靜，不要讓恐懼影響到我們工作」。但是在那將近一個小時的警報聲裡，他們想到的，或許是已經發生卻無法抹滅的恐懼，更是對未來的不安定感。

害怕的敖德薩居民，全程閉眼睛、安撫自己的緊張情緒。（圖／時報出版《消失的國界：戰火下的烏克蘭》）

不過，於此同時，街頭民眾也呈現截然不同的反應。你會看到相當多的人，把防空警報當成「背景音」，就是防空警報繼續響，但人民繼續做自己的事，或在街頭散步、公園聚餐，或在露天餐廳聊天，簡直就像一種「平行時空」。我問了一群在咖啡廳外哈拉的年青人們「難道你們不怕嗎？」他們回說，「怕啊！但是怕也沒有用」「生活還是要繼續過」，「就算回家躲起來，飛彈也有可能炸到你的房子，這就是為什麼一直擔心是沒用的，沒有人可以完全倖免！」言談之間，充滿著對戰爭的無奈、對命運不可捉摸，還不如好好珍惜當下、活在當下，享受當下。

儘管警報響起，路上不少民眾繼續過自己的日子。圖中一名女子，製造泡泡給小朋友們帶來歡樂。（圖／時報出版《消失的國界：戰火下的烏克蘭》）

其實烏克蘭的幅員遼闊，光一個敖德薩州（Oblast）的面積就達3萬3310平方公里，幾乎跟台灣（3萬6197平方公里）一樣大，當飛彈來襲時，防空警報是整個州一起響，概念上有點像台北被攻擊，而高雄響起防空警報，因此你無從判斷究竟會打中哪裡；另外，俄羅斯攻擊的目標當中，有70%是民間基礎設施、民宅大樓，而且是隨機、軍民無差別攻擊，因此會不會被打中，真的完全看運氣。

每次防空警報響起時，手機警報軟體會跟著啟動，發佈推播，每天至少響個三四次。或許是「入境隨俗」了，我們從一開始的焦慮，到後期逐漸對防空警報跟手機警示感到麻痺，不再找尋防空洞躲避，與其說是「與恐懼共存」，更應該詮釋為對戰爭感到麻木、無法掌握生死的無奈感。

●本文摘自時報出版之《消失的國界：戰火下的烏克蘭》。