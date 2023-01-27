正確理解「敏捷工作法」在多變時代幫助團隊更彈性、創新

從正確理解「敏捷」開始，逐步審慎地推動敏捷轉型

文／孫一仕（台新金控資訊長）

筆者在2015年參與了在當時台灣銀行業極少數採用敏捷方法（Agile）開發app的專案，並打造出台灣第一個數位品牌：台新銀行Richart。敏捷開發對我而言，並不純然是軟體開發的方法，而是「所有成員能夠捐棄本位主義，圍繞著客戶需求的團隊合作」，我認為最重要的並不是開每日站會，也不是每兩週的衝刺的SCRUM手法，而是所有成員為了儘早推出Richart所展現的團隊合作精神。

在Richart內部經驗分享會議後，一位主管問我，如果他們也要運用敏捷方法來開發系統，要如何開始？引發了我開始思考幾個問題：「敏捷開發適合所有的系統開發嗎？」、「瀑布式開發真的一無是處嗎？」、「敏捷工作法只適用於軟體開發嗎？」、「敏捷工作法要如何擴展到整個組織？」、「敏捷工作法需要擴展到整個組織嗎？」等等這些問題，一直縈繞在我的腦海裡多年。

在偶然的機緣看到這本書《Doing Agile Right》，裡面的觀點提供了上述問題的大部分答案，裡面所舉的狀況也讓我心有戚戚焉。很高興經濟新潮社出版了中文版《打造敏捷企業》，也很高興能夠有機會介紹此書。

本書是由知名的貝恩（Bain）策略顧問公司的三位顧問，依據該公司以及世界其他企業的商業案例、相關的論文、分析報告，總結了執行敏捷工作法所需要具備的先決條件，並提出了具體執行的建議。

本書一開始就強調對敏捷工作法的誤解∕誤用，將會產生「劣質敏捷」，所產生的負面影響將會讓企業付出極大的代價。第一個誤用就是「為敏捷而敏捷」，任何管理理念、創新流程、科技工具都有其侷限性，了解敏捷的適用性，才能發揮敏捷的最大效益。

敏捷是一種工作方式，不是只能用於軟體開發，雖然最早是源自於「敏捷軟體開發宣言」。本書第一章就以虛構的食品公司為案例，描述食品開發也可以運用敏捷工作法，並簡單介紹了敏捷軟體開發的起源及基本精神。

如何擴展敏捷工作方法以及組織架構是本書另一個重點，作者非常強調運用敏捷工作法與每家企業的特性、文化直接相關，完全照抄某家敏捷企業如Spotify的組織架構，期望藉由這樣的大爆炸式（Big Bang）變革，來達到脫胎換骨的目的是不可能的。

因此作者指出，「挑戰並不在於在所有的地方都用敏捷取代官僚體制，而在於如何找到二者之間的平衡」，書中介紹了敏捷企業（Agile Enterprise）的企業體系，讓官僚體制和創新活動彼此攜手共創更優異的成果，還有如何在現有的組織中以敏捷團隊的方式，逐步擴展敏捷工作法的影響範圍。書中也介紹了博世公司（Bosch）如何在六年的期間逐步建立敏捷團隊，並在不同領域獲得明顯的成效。

敏捷工作法與傳統的階層式指示∕控制的領導方式有很大的不同，在本書中有一個章節專門提及領導力，建議企業的領導者要如何調整自己的觀念，引導甚至是自己參與執行敏捷工作法。

本書也提出了一項非常務實的議題，如何編列「敏捷」的預算。敏捷工作法的基本概念之一，就是會依據試驗結果進行調整，也因此在費用預估上與傳統的預算制度會產生衝突，本書提出了相關的建議，建議如何保持敏捷工作法的費用彈性。

書名：《打造敏捷企業：在多變的時代，徹底提升組織和個人效能的敏捷管理法》 作者：戴瑞．里格比, 莎拉．艾柯, 史帝夫．貝瑞茲 出版社：經濟新潮社／城邦文化 出版時間：2022年12月22日

《打造敏捷企業》不是一本教你如何執行敏捷工作法的書，也不會教你如何執行SCRUM。對於敏捷這個議題有興趣的朋友都應閱讀此書，並靜下心來想清楚為何你的組織需要敏捷，如何開始敏捷，並且要如何擴展敏捷。書中提到許多成功的案例，如戴爾（Dell）、博世（Bosch）、蘇格蘭皇家銀行（RBS）、亞馬遜（Amazon）等。但是個人認為更有價值的反而是一些未具名的失敗案例，因為敏捷轉型的結果很容易不如預期，從失敗的案例可以從中釐清許多似是而非的認知。相信大家讀完本書之後，將會和我一樣產生「知易行難」的感慨，但是這本書最大的價值也就在指出了執行的方法，省去了摸索，避免了錯誤，讓敏捷工作法能夠發揮最大的效益。謹在此推薦大家閱讀本書，找到最適合自己的敏捷轉型。

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化所出版之《打造敏捷企業：在多變的時代，徹底提升組織和個人效能的敏捷管理法》推薦文，請勿轉載。