張大春獻字！暌違7年莊祖宜靠疫期烹飪淬鍊新食譜書

文／莊祖宜

過去我常自豪地說：二十多年來我每天下廚，幾乎不曾間斷。 一直到新冠疫情爆發後才意識到，以前的所謂「每天下廚」是多麼輕鬆任性，往往只是給自己下碗麵條或拌個沙拉。如果燒一桌子菜，那絕對是因為發自內心想燒菜，而人多或工作忙的時候，出門上餐館則理所當然，可說是享盡了現代都會的優勢而不自覺。

然後二〇二〇年忽地與世隔絕，一家人關在屋裡上班上學。我每天似乎剛刷洗完前一頓的碗盤就得思索下一餐，周而復始無所遁逃。對一個熱愛烹飪的人來說，這是我第一次面對張羅飯菜感到疲憊，終於切身體會到許多職業婦女和老一輩人在廚房裡純為責任而非口腹之慾操勞的無奈。

卻沒想到正是這樣出乎於責任的持家烹飪讓我得以站穩了腳跟。 那段期間我遭遇了出乎意料的打擊，一度心灰意冷，失去了對生活的熱情。如果當時不需要為家人打點三餐，我很可能就此躺在床上一蹶不振；而守在冰箱、爐灶和流理台圍繞成的避風港裡，我的手腳得以勞動，腦袋得以放空，不知不覺地啟動了自我療癒，然後慢慢地不知道從哪天開始，很糟糕的世界看起來又有點可愛了。

整理書稿時回顧過去三年間隨手拍的照片，幾乎全是小孩小狗和飯菜……就是我天塌下來也要維護的「歲月靜好」。很長一段時間我既不請客也很少上網，與外界交流降到最低，做菜也省去了作秀的成分，純粹只想做出內心渴望的味道。當生活回歸到最簡單的狀態，那些保留下來的必然是打從心底珍重愛惜的。面對三餐我不求山珍海味，盡量化繁為簡，但有些細節還是習慣性堅持，比如撇浮沫、摘粗莖、什麼菜配什麼碗盤、上桌前盤緣油漬要抹乾淨等等，都是即使只有一家四口也絕不馬虎的每日儀式。偶爾再多花點心思把青蔥切成天女散花的細絲、把小黃瓜雕成可以拉長長的小青龍、把麵餅刮花盤出螺旋的細紋，做菜就悄悄地從家務事幻化為有點奢侈的樂事。 忙完後一家人圍桌大快朵頤，輕鬆談笑，是任何外界風雨都不能撼動的親密時光。

書名：《餐桌上的人間田野》 作者：莊祖宜 出版社：新經典文化 出版時間：2022年12月21日

這本書裡記錄的就是這段期間我們一家人實際的飯菜。

幾年前作家張大春答應為我家餐廚空間題一幅字。我們書信往來幾番斟酌，最後定下「人間田野」四個大字，因為廚房是我研究與戲耍的田野，而我的田野在四海人間。 這組字在太平盛世有一種豪情萬丈，而換作因疫情和政治日益封閉孤立的今日，它對我而言的意義是一扇心靈的窗。 那些遙遠的地方、見不到的人、想念的味道……，都可以透過一道道菜餚在自家餐桌上重現。

這一路走來，我的體悟是：只要還有心情做菜，還有胃口吃飯，對世界就能懷抱希望。

Cheers ！

●本文摘自新經典文化出版之新書《餐桌上的人間田野》。